O salamandră de foc care și-a petrecut iarna în galeriile unui baraj din România a ieşit din hibernare

O salamandră care a petrecut iarna în galeriile barajului Râuşor a ieşit din hibernare, a anunţat, sâmbătă, Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Argeş-Vedea.

"În timp ce soarele de primăvară începe să topească zăpada de pe versanţii munţilor Iezer-Păpuşa, în adâncurile barajului Râuşor se dă deşteptarea! Mica noastră locatară, salamandra de foc, care şi-a petrecut iarna la adăpostul pereţilor groşi de beton, se pregăteşte să-şi părăsească apartamentul. Galeriile barajului i-au oferit o temperatură constantă şi protecţie împotriva gerului", se arată într-o postare de pe contul de Facebook al ABA Argeş-Vedea.

Conform aceleiaşi surse, salamandra a simţit schimbarea presiunii şi creşterea uşoară a temperaturii, după mai multe luni în care metabolismul i-a fost redus la minimum.

"Mai mult decât o construcţie hidroenergetică impresionantă, Râuşorul s-a dovedit a fi un aliat neaşteptat al biodiversităţii, oferind un refugiu sigur atunci când natura de afară a fost ostilă. (...) Să privim cu respect spre aceşti mici supravieţuitori care ne reamintesc, an de an, de rezilienţa naturii", se mai menţionează în postare.

Amenajarea hidrotehnică Râuşor de pe râul Târgului se află în patrimoniul şi exploatarea ABA Argeş-Vedea. Construcţia obiectivului hidrotehnic a început în anul 1977, în 1986 fiind pus în funcţiune. Barajul de anrocamente, cu zone de filtru din balast sortat şi nucleu de argila, are înălţimea de 120 de metri şi deschiderea la coronament de 380 de metri.