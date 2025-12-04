Cât ar putea rezista România singură în fața unui eventual atac al Rusiei. Ce spune generalul (r.) Virgil Bălăceanu despre strategia lui Putin

Potrivit Bloomberg, România ar trebui să reziste singură câteva săptămâni în cazul unei invazii ruse. Dar oare poate țara noastră să țină piept atâta timp în cazul unui potențial atac? Un general în rezervă arată cum ar putea decurge lucrurile.

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a explicat joi, la Digi24, că mobilizarea trupelor NATO poate dura până la 10 zile pentru primul val:

„Vorbim de etape diferite, de la 10 la 30 de zile, de la 30 la 180 de zile”

Chestionat în legătură cu scenariul unui eventual atac rusesc și capacitatea României de a rezista singură până la mobilizarea NATO, Generalul Bălăceanu a spus că „nu ne putem pronunța”.

„Lăsăm Statul Major al Apărării să se pronunțe, pentru că în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării a fost prezentată și analiza strategică a apărării, care are o parte care nu este publică și în care sunt menționate cu precădere amenințările și starea de operativitate a Armatei Române, ceea ce trebuie să dezvoltăm pentru a crește capacitatea de apărare, și sigur sunt luate în calcul și scenarii din punct de vedere al postului de apărare și descurajare a României”, a declarat el.

Virgil Bălăceanu a mai spus că, „ar trebui să ne trimită calcule de ceea ce se întâmplă în cazul unor exerciții (...) dislocarea brigăzii 7 din Franța până în România a însemnat, în general, cam 10 zile”.

Generalul a adăugat că „este un termen rezonabil pentru că s-ar înscrie în modelul forței NATO, care pentru primul val de asigurare a postului de apărare și descujare al NATO va trebui să disloce într-un termen de la zero la 10 zile 100.000 de oameni, în următoarele pachete de forțe 200.000 de oameni și, sigur, ajungem la 500.000 de oameni. Vorbim de etape diferite, de la 10 la 30 de zile, de la 30 la 180 de zile”, a afirmat el.

„Strategia ușilor este pe termen lung”

Referitor la amenințarea lansată de președintele rus Vladimir Putin, într-un interviu pentru IndiaToday, care a spus că Rusia va „elibera” Donbasul și, pentru prima dată de la începutul războiului, a anunțat că vrea să cucerească și ceea ce rușii numesc „Novorosia”, „fie prin mijloace militare, fie prin alte mijloace, generalul Bălăceanu a explicat:

„În interviu (...) este clar ceea ce vrea Putin. El spune în felul următor: dacă ucrainienii se retrag din Dombas, încetează războiul, ori un asemenea lucru înseamnă capitularea militară a Ucrainei și cu consecințe foarte grave privind capitularea politică și sigur, fără doar și poate, consecințe economice”, a spus el.

Generalul a adăugat că Vladimir Putin își urmărește scopul, care poate fi sintetizat în „capitularea militară, politică și economică a Ucrainei, ca să treacă la etapa următoare, care va însemna înglobarea Ucrainei în sistemul pe care îl gândește: o uniune statală Federația Rusă, Belarus, Ucraina, eventual Republica Moldova, dincolo de rezultatul alegerilor din septembrie din Republica Moldova”.



Virgil Bălăceanu a mai spus, la Digi 24, că, în general, strategia rușilor este „pe termen lung și urmăresc nu numai obiective apropiate, urmăresc și obiective în perspectivă, pe termen mediu, pe termen lung, și lucrurile acestea trebuie foarte bine analizate de către noi”.