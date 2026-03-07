Cum a pătruns rețeaua regimului iranian pe piața imobiliară exclusivistă din Londra

Persoane apropiate de fostul lider suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi achiziționat proprietăți luxoase în Londra, potrivit unor informații apărute recent despre investiții imobiliare de zeci de milioane de lire sterline.

Investigații și evaluări ale serviciilor occidentale de informații sugerează că mai mulți membri sau apropiați ai Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) dețin proprietăți în cartiere exclusiviste ale capitalei britanice.

Printre zonele menționate se numără Hampstead, St John’s Wood și Kensington, cartiere rezidențiale cunoscute pentru locuințele de lux, școlile private și proprietățile de mare valoare. Achizițiile ar fi fost realizate prin intermediul unor companii offshore și intermediari.

Unele dintre proprietăți se află pe The Bishops Avenue din Hampstead, o stradă supranumită adesea „strada miliardarilor”, cunoscută pentru vilele sale extrem de scumpe.

Proprietăți de zeci de milioane de lire

Unul dintre numele asociate cu aceste tranzacții este Ali Aliakbar Ansari, descris anul trecut de guvernul britanic drept un bancher corupt și sancționat pentru presupuse legături cu activități ostile ale IRGC.

Potrivit informațiilor publice, Ansari ar fi cumpărat în 2013 unsprezece proprietăți pe The Bishops Avenue pentru aproximativ 73 de milioane de lire sterline. Achizițiile ar fi fost realizate prin intermediul unei companii numite Birch Ventures Limited, înregistrată în Insula Man, o jurisdicție offshore.

De atunci, unele dintre aceste proprietăți ar fi fost lăsate în paragină.

În anul următor, Ansari ar fi cumpărat o altă proprietate pentru 33,7 milioane de lire, iar în 2017 ar fi achiziționat un apartament într-un complex rezidențial securizat din zonă pentru 8,1 milioane de lire.

The Bishops Avenue, o stradă frecventată cândva de personalități precum prințesa Diana, a devenit în ultimii ani cunoscută pentru numărul mare de vile neocupate sau degradate.

Posibile legături cu familia liderului suprem

Potrivit unei evaluări a serviciilor de informații occidentale, Mojtaba Khamenei — fiul ayatollahului Ali Khamenei și considerat de unii analiști drept un posibil succesor la conducerea Iranului — ar fi fost implicat în aceste tranzacții.

Evaluarea sugerează că Ansari ar fi gestionat anumite proprietăți în numele lui Mojtaba Khamenei, inclusiv pe cele de pe The Bishops Avenue.

Achizițiile nu s-au limitat însă la Hampstead. Două apartamente de lux ar fi fost cumpărate și într-o clădire rezidențială aflată la mică distanță de Palatul Kensington.

Investiții încurajate în trecut de piața imobiliară

Unele dintre aceste investiții au avut loc într-o perioadă în care relațiile dintre Iran și Occident păreau să se detensioneze. În 2016, sancțiunile împotriva Iranului au fost relaxate după semnarea acordului nuclear internațional.

La acel moment, unii actori din industria imobiliară anticipau un aflux de cumpărători iranieni bogați în Londra.

Becky Fatemi, reprezentantă a agenției imobiliare de lux Rokstone, declara atunci că acordul nuclear ar putea aduce „un flux semnificativ de familii iraniene înstărite” interesate de proprietăți în capitala britanică și în zonele din jur.

Alte legături în sectorul imobiliar

Surse din domeniul imobiliar susțin că și cartierul St John’s Wood ar fi devenit popular în rândul unor cumpărători iranieni. Zona se află în apropierea Școlii Republicii Islamice Iran, iar agențiile imobiliare au promovat uneori această proximitate ca avantaj pentru potențialii clienți.

În același timp, au apărut informații și despre Reza Samizadeh, fost director executiv al Iran Mall — un centru comercial major din Teheran finanțat de Ayandeh Bank, asociată cu Ansari.

Samizadeh ar fi locuit într-o proprietate administrată de Crown Estate și ar fi fost, în 2016, director al companiei IMCC Europe Limited, o firmă cu legături cu persoane asociate cu Ansari. Adresa companiei era un apartament de lux din Kensington, aproape de Kensington Gardens.

Proprietăți greu de identificat

Experții imobiliari spun că este dificil de stabilit amploarea exactă a investițiilor iraniene în proprietăți londoneze, deoarece multe achiziții sunt realizate prin structuri corporative complexe.

Henry Sherwood, fondatorul companiei The Buying Agents, afirmă că astfel de structuri pot ascunde identitatea reală a proprietarilor.

El spune că situația ar putea deveni similară cu cea apărută după invazia Rusiei în Ucraina, când numeroase proprietăți deținute de oligarhi ruși în Londra au fost abandonate sau au intrat în degradare din cauza sancțiunilor.

„Nu se cunoaște niciodată cu adevărat amploarea proprietăților, pentru că multe sunt cumpărate prin structuri complicate”, spune Sherwood. „Dar atunci când apar sancțiuni, proprietarii nu mai pot face aproape nimic cu ele.”

Unii specialiști estimează că investițiile imobiliare iraniene realizate după acordul nuclear din 2016 ar putea depăși un miliard de lire sterline.

Ali Ansari a negat anterior că ar fi acționat în numele lui Ali Khamenei și a spus că intenționează să conteste sancțiunile impuse de autoritățile britanice.

Reprezentanții Rokstone și Crown Estate au fost contactați pentru comentarii.