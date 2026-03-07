Ce se ascunde în spatele reținerii unor angajați ai băncii de stat urainene la Budapesta

Reținerea unor angajați ai băncii de stat ucrainene care transportau zeci de milioane de dolari și kilograme de aur în centrul Budapestei riscă să declanșeze unul dintre cele mai mari scandaluri diplomatice dintre Ucraina și Ungaria din ultimii ani. Incidentul ridică întrebări serioase despre motivele care l-ar fi determinat pe premierul ungar Viktor Orbán să recurgă la o acțiune pe care Kievul o descrie drept „șantaj de stat” și despre consecințele pe care această decizie le-ar putea avea atât pentru politica internă a liderului de la Budapesta, cât și pentru relațiile cu Uniunea Europeană.

Un incident fără precedent

Tensiunile diplomatice dintre Kiev și Budapesta au escaladat brusc după incidentul în care au fost oprite două mașini de transport valori ale băncii de stat ucrainene Oschadbank.

Potrivit autorităților ucrainene, forțele de ordine ungare au reținut șapte cetățeni ucraineni și au confiscat sume importante de bani și metale prețioase. În mediul diplomatic, episodul este deja considerat fără precedent în relațiile dintre cele două state, iar Ministerul ucrainean de Externe a calificat acțiunile Budapestei drept „terorism de stat și racket”.

Ce transportau încasatorii

Conform informațiilor furnizate de bancă și de diplomația ucraineană, incidentul a avut loc pe 5 martie. Cele două vehicule transportau bani și metale prețioase într-o operațiune bancară obișnuită între Raiffeisen Bank International din Austria și Oschadbank din Ucraina.

În vehicule se aflau:

-aproximativ 40 de milioane de dolari în numerar

-35 de milioane de euro

-9 kilograme de aur bancar

După oprirea mașinilor, contactul cu echipajele s-a întrerupt. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a declarat că autoritățile nu cunosc nici motivele reținerii, nici locul unde sunt ținuți angajații băncii și nici starea lor de sănătate.

Datele GPS arată că vehiculele ar fi fost duse la o clădire asociată structurilor de securitate ungare din Budapesta. Kievul consideră incidentul drept o capturare ilegală de cetățeni ucraineni și confiscarea fondurilor unei bănci de stat.

Ucraina a transmis deja o notă diplomatică oficială Budapestei și solicită eliberarea imediată a angajaților băncii. În același timp, autoritățile de la Kiev iau în calcul sesizarea instituțiilor europene pentru evaluarea juridică a acțiunilor Ungariei.

Contextul politic: conflictul dintre Zelenski și Orbán

Incidentul apare pe fondul deteriorării accentuate a relațiilor dintre cele două state.

Cu puțin timp înainte, premierul ungar Viktor Orbán l-a acuzat public pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski de „șantaj” în disputa privind livrările de energie.

În centrul conflictului se află conducta petrolieră Drujba, prin care petrolul rusesc ajungea în Ungaria. Budapesta a cerut reluarea tranzitului și a sugerat că ar putea exercita presiuni politice dacă acest lucru nu se întâmplă.

În același timp, Ungaria a blocat anterior un pachet major de sprijin financiar al Uniunii Europene pentru Ucraina. Situația a fost complicată și mai mult de declarațiile premierului slovac Robert Fico, care a sugerat că Bratislava ar putea bloca noi împrumuturi europene pentru Kiev.

Calcule electorale

Politologul ucrainean Ihor Reiterovici consideră că gestul autorităților ungare are în primul rând o logică politică internă.

Potrivit acestuia, premierul Orbán are nevoie de o narațiune pentru electoratul său – aceea că apără Ungaria de presiunile venite din partea Bruxellesului și a Kievului.

„Orbán construiește o poveste pentru publicul intern: că Uniunea Europeană și Ucraina încearcă să-i păcălească pe unguri și să le ia banii. De aceea a anunțat că ar putea opri tranzitul de mărfuri către Ucraina până când va fi reluat fluxul prin conducta Drujba”, explică analistul.

În opinia sa, cazul angajaților băncii se potrivește perfect cu această retorică.

„Mesajul este simplu: nu vom sta deoparte, vom acționa și vom obliga Ucraina să deblocheze conducta. Din punct de vedere mediatic, este o demonstrație de forță”, spune el.

Totuși, expertul consideră situația absurdă, deoarece transportul venea din Austria și avea, cel mai probabil, toate documentele necesare.

„Este vorba despre bani ai unei bănci de stat. Cel mai probabil cazul va ajunge la nivelul Uniunii Europene. Pentru europeni, banii sunt un subiect extrem de sensibil”, subliniază Reiterovici.

Alegerile din Ungaria schimbă calculele

Economistul Ivan Us de la Institutul Național ucrainean de Studii Strategice consideră că totul trebuie analizat prin prisma alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru 12 aprilie.

Potrivit sondajelor, partidul lui Orbán, Fidesz, riscă să piardă în fața formațiunii de opoziție Tisza, care ar avea un avantaj considerabil în intențiile de vot.

În aceste condiții, tema relațiilor cu Ucraina este tot mai prezentă în discursul politic de la Budapesta.

Expertul crede însă că Kievul ar trebui să evite să alimenteze conflictul.

„Cel mai bine ar fi ca Ucraina să trateze situația cu calm și să aștepte rezultatele alegerilor. Orice reacție dură ar putea fi folosită de Orbán în campania electorală”, spune Us.

În opinia sa, discuțiile europene despre importurile de energie din Rusia sunt programate strategic după scrutin, tocmai pentru a evita influențarea votului.

Un conflict care poate ajunge în instanță

În același timp, analistul avertizează că incidentul ridică și o întrebare practică: de ce transportul a trecut prin Ungaria, în condițiile tensiunilor politice.

Existau și alte rute, de exemplu prin Slovacia, care ar fi evitat teritoriul ungar.

Indiferent de explicație, experții consideră că povestea este departe de a se încheia. Dacă situația nu se clarifică rapid, cazul ar putea ajunge în instanțele europene.

„Cel mai important este ca oamenii reținuți să reziste presiunii și să se întoarcă acasă. După aceea, este foarte posibil ca această poveste să continue în tribunale europene”, concluzionează Reiterovici.