Sâmbătă, 7 Martie 2026
Un bombardier strategic american B-1 Lancer a sosit la o bază din Marea Britanie. SUA și Israelul semnalează o nouă etapă a operațiunilor în Iran

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Un bombardier strategic american B-1 Lancer, capabil să transporte până la 24 de rachete și să atingă viteze de aproximativ 1.450 km/h, a aterizat vineri la o bază a Forțelor Aeriene Regale din Marea Britanie, relatează New York Post.

foto shutterstock
foto shutterstock

Aeronava a ajuns la RAF Fairford, în Gloucestershire, potrivit BBC, la doar câteva zile după ce președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că o acțiune militară majoră împotriva Iranului ar putea avea loc în curând. Desfășurarea face parte dintr-o mișcare mai amplă de trupe și echipamente militare americane către baze strategice din Marea Britanie și Diego Garcia, o insulă din Oceanul Indian.

Aeronava, care cântărește aproximativ 86 de tone, este considerată cel mai rapid bombardier din dotarea Forțelor Aeriene ale SUA, potrivit companiei Boeing.

Desfășurare strategică la baze aliate

Sosirea bombardierului B-1 vine după ce guvernul britanic a respins inițial solicitarea administrației Trump de a permite folosirea bazelor britanice pentru atacuri împotriva Iranului. Ulterior, prim-ministrul Keir Starmer și-a schimbat poziția și a acordat permisiunea pentru utilizarea bazelor în scopuri defensive limitate,

Decizia a venit după ce Iranul ar fi început să lanseze atacuri considerate nediscriminatorii asupra unor aliați din Orientul Mijlociu. Oficialii britanici au declarat că măsura are rolul de a sprijini apărarea și de a menține stabilitatea în regiune.

Președintele american Donald Trump a criticat inițial refuzul Londrei, spunând jurnaliștilor în Biroul Oval că este „nemulțumit de Marea Britanie”, întrucât această decizie a obligat avioanele americane să zboare multe ore în plus pentru a efectua bombardamentele aeriene din weekendul trecut.

Un element cheie al forțelor aeriene americane

Supranumit „The Bone”, bombardierul B-1 Lancer este unul dintre cele mai puternice avioane din arsenalul Forțelor Aeriene ale SUA. Aeronava este operată de un echipaj format din patru persoane și poate transporta o cantitate uriașă de armament convențional.

Potrivit Forțelor Aeriene americane, B-1 reprezintă o componentă esențială a capacității de atac cu rază lungă de acțiune a Statelor Unite.

„Transportând cea mai mare încărcătură convențională de arme ghidate și neghidate din arsenalul Forțelor Aeriene, avionul multirol B-1 este coloana vertebrală a forței de bombardament cu rază lungă a Americii”, se arată pe site-ul oficial al US Air Force.

Avionul este echipat cu sisteme avansate de radar și GPS pentru identificarea țintelor, dar și cu dispozitive de bruiaj electronic, avertizare radar și sisteme de momeală menite să-l protejeze de apărarea antiaeriană inamică.

Analistul militar și fostul ofițer al armatei britanice Justin Crump, directorul companiei de informații private Sibylline, a declarat pentru BBC Radio 4 că B-1 Lancer este „unul dintre cele mai importante bombardiere din lume”, capabil să transporte încărcături mari de bombe pe distanțe lung, într-un timp foarte scurt.

Crump a explicat că utilizarea bazei RAF Fairford este o opțiune logică pentru armata americană.

„Să operezi din RAF Fairford este mult mai eficient și are sens, deoarece drumul din Statele Unite până în Iran și înapoi este foarte lung”, a spus el.

Desfășurarea bombardierului vine la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a lansat un avertisment dur la adresa Teheranului.

„Nici măcar nu am început să îi lovim puternic”, a declarat Trump luni, sugerând că un val de bombardamente asupra Iranului abia urmează.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a sugerat la rândul său joi că intensitatea operațiunilor militare ar putea crește semnificativ în următoarele zile.

„Când spunem că urmează alte atacuri, asta înseamnă mai multe escadrile de avioane de vânătoare, mai multe capabilități și mai multe măsuri defensive”, a declarat el. „Și mai multe misiuni ale bombardierelor, mai frecvente.”

Israelul indică noi etape ale operațiunilor

Între timp, oficialii militari israelieni au sugerat că operațiunea comună cu Statele Unite ar putea intra într-o fază mai intensă. Într-o declarație televizată de vineri, șeful Statului Major al armatei israeliene, generalul-locotenent Eyal Zamir, a spus că „alte surprize” se află în pregătire.

Deși nu a oferit detalii, Zamir a afirmat că următoarea etapă a conflictului - care intrat în șaptea zi- ar putea slăbi și mai mult conducerea și capacitățile militare ale Iranului.

În primele etape ale conflictului au fost folosite bombardierele stealth B-2, care ar fi lovit instalații iraniene de rachete balistice. Costul unui astfel de avion se ridică la aproximativ 2 miliarde de dolari, fiind unul dintre cele mai scumpe avioane militare construite vreodată.

Presiuni politice în Marea Britanie

Guvernul britanic s-a confruntat și cu critici interne după atacul cu drone asupra bazei RAF Akrotiri din Cipru, o instalație militară importantă folosită de forțele britanice în regiune.

Downing Street a respins acuzațiile potrivit cărora guvernul nu ar fi trimis suficiente resurse militare în Orientul Mijlociu. Oficialii au precizat că măsurile de protecție la bază au fost întotdeauna în vigoare, iar atacul cu drone a provocat doar pagube minime și nu a produs victime.

Pentru a consolida securitatea regională, Marea Britanie a decis să trimită în zonă distrugătorul HMS Dragon, specializat în apărare antiaeriană. Nava de tip Type 45 urma inițial să participe la o altă misiune, însă premierul Starmer a confirmat că va fi redirecționată către Marea Mediterană.

Liderul Partidului Conservator, Kemi Badenoch, a criticat reacția guvernului și a cerut măsuri mai dure împotriva Iranului.

„Trebuie să facă mai mult decât atât. Trebuie să oprească site-urile de lansare a rachetelor – trebuie să mergi la sursă”, a declarat ea pentru BBC Breakfast, cerând guvernului să permită RAF să lovească direct instalațiile iraniene de rachete.

Sprijin britanic pentru aliații din Golf

Pe fondul conflictului, mai multe state din Golf - între care Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită  -au fost vizate de atacuri iraniene.

Premierul britanic a discutat vineri cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, asigurându-l că Regatul Unit este pregătit să sprijine apărarea Arabiei Saudite, dacă va fi necesar.

Downing Street a anunțat totodată că avioane de luptă britanice suplimentare, elicoptere și un distrugător vor fi trimise în regiune pentru a întări prezența militară și a proteja aliații.

