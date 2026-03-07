Noi imagini cu lucrările la tronsonul DN2 - A2 din Centura București, printre ultimele secțiuni nelărgite la patru benzi din ocolitoarea Capitalei, a fost postate pe un canalul Youtube Infrastructură România.

După mai mulți ani de așteptare, în toamna trecută s-au reluat lucrările de lărgire, pe ultimele secțiuni lipsă, din Centura Capitalei. Șantierul ar urma să dureze aproximativ doi ani. Imagini de pe șantier, unde se lucrează intens, au fost postate pe pagina de Youtube Infrastructura România.

Contractul pentru modernizarea sectorului a fost semnat în toamna anului 2024, iar Asocierea MARISTAR COM S.R.L. – HYDROSTROY AD (Bulgaria) – PATSTROY VDH EAD (Bulgaria) are la dispoziție 451,16 milioane de lei (fără TVA) și 24 de luni (6 luni proiectare și 18 luni execuție) pentru finalizarea lucrărilor de modernizare a acestui sector de drum. Sectorul de drum are o lungime de aproximativ 11 km.

Contractul, finanțat prin Programul Transport (PT), prevede lărgirea la 4 benzi a Centurii București (11 km), construcția unui pasaj rutier peste DJ301 la Cernica (400 metri), construcția unui pasaj rutier peste calea ferată București – Constanța (124 metri), construcția unui pasaj rutier peste calea ferată București – Oltenița (105 metri).