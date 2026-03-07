Mecanic român păgubit de 6.000 de euro de un conațional în Spania: „Mi-a spus că trimite doi albanezi să-mi taie picioarele”

Un mecanic român în vârstă de 39 de ani susține că proprietarul unui atelier auto ilegal din Palma de Mallorca, Spania, i-ar fi reținut unelte în valoare de aproximativ 6.000 de euro și l-ar fi amenințat atunci când a încercat să le recupereze.

Sorin, un cetățean român în vârstă de 39 de ani, mecanic de meserie, a lucrat o perioadă într-un atelier „clandestin și ilegal” situat în cartierul Foners din Palma-Spania. Trecea printr-o perioadă dificilă și chiar a dormit în atelier timp de trei luni, între iunie și septembrie anul trecut. Cunoștințele sale în domeniul reparațiilor auto l-au determinat pe proprietar, tot român, să-i ofere un loc de muncă acolo, scrie Ultima Hora.

„Am avut propriul meu atelier timp de șase ani, dar l-am pierdut din cauza pandemiei. Întrucât aveam uneltele și tehnologia am început să lucrăm împreună procentual: el 60%, eu 40%”, explică el. Bărbatul l-a asigurat că îl va angaja și îl va înregistra, dar după trei luni, nu finalizase actele. Sorin era neliniștit și a decis să încheie relația de muncă: „Nu mă plătea cât ne-am înțeles; într-o săptămână îmi dădea 50 de euro, în alta 100 de euro și așa mai departe.”

Conform mărturiei sale, documentată în două plângeri depuse atât la Poliția Națională, cât și la Garda Civilă, uneltele lui au fost lăsate la atelier și nu au fost niciodată returnate. Mai mult, patronul „a ajuns la închisoare pentru o infracțiune de violență de gen și a fost eliberat abia acum cinci zile”, a declarat Sorin pentru Ultima Hora . Din acest motiv, el și-a reiterat plângerea către Seprona (Serviciul de Protecție a Naturii din cadrul Gărzii Civile), deoarece „atelierul nu are licență, nu are înregistrare, nimic; nu reciclează corect uleiurile și efectuează multe reparații mecanice care sunt complet ilegale . În plus, nici măcar nu este mecanic autorizat”, a explicat ea.

Înainte ca acuzatul să fie încarcerat, s-au întâlnit la un club de noapte: „I-am cerut lucrurile înapoi, iar el mi-a spus că va trimite doi albanezi să-mi taie picioarele”, povestește el. Sorin explică faptul că acest bărbat este legat de alte plângeri și că „este periculos. Este foarte mare și agresiv”. Conform plângerii, uneltele pe care le-a lăsat în atelier valorau aproximativ 6.000 de euro și includeau echipamente precum un compresor, suporturi pentru cricuri, o cheie de impact, cricuri și alte articole similare.

„Nu am vrut să fiu de rea-credință. Vreau să evit problemele. Dar am cerut deja autorizațiile necesare, am încercat de multe ori și văd că încă lucrează cu uneltele mele într-o locație ilegală. Acum a angajat alți mecanici și îi plătește pe ascuns. Nu se mai poate continua așa. Voi continua să-l denunț la Inspecția Muncii, la Inspecția Industriei și oriunde altundeva este nevoie. Nu ar trebui să mai redeschidă niciodată acel atelier ”, conchide el.