Circa 400 de cetățeni români se află în Iran. Oana Țoiu, ședință cu șefii misiunilor diplomatice din Orientul Mijlociu

Ministerul Afacerilor Externe își intensifică măsurile de monitorizare și coordonare diplomatică în contextul deteriorării situației de securitate din Iran, cu accent pe protecția cetățenilor români și pe alinierea poziției României cu cea a Uniunii Europene.

Ministerul Afacerilor Externe continuă demersurile de pregătire, monitorizare și coordonare instituțională în contextul evoluțiilor sensibile de securitate din Republica Islamică Iran, pe fondul tensiunilor crescute din regiune.

Autoritățile române urmăresc îndeaproape situația, evaluând permanent riscurile și scenariile posibile, atât din perspectivă diplomatică, cât și consulară, potrivit unui comunicat al MAE de miercuri, 14 ianuarie.

În acest context, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a convocat miercuri, 14 ianuarie, o ședință de coordonare la nivel înalt cu echipa MAE. La reuniune au participat ambasadoarea României în Iran, Mirela Grecu, precum și șefii misiunilor diplomatice românești din statele Orientului Mijlociu.

Discuțiile s-au concentrat pe analiza detaliată a evoluțiilor recente din regiune, pe evaluarea scenariilor de criză și pe adaptarea opțiunilor de acțiune diplomatică, inclusiv printr-o coordonare strânsă cu alte instituții ale statului.

Potrivit documentului citat, MAE a vrut să se asigure că misiunile diplomatice ale României sunt pregătite să răspundă eficient oricărui scenariu, în condițiile agravării tensiunilor regionale. De asemenea, au fost discutate aspecte legate de viitoarea reuniune a Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene, programată la finalul lunii, pe agenda căreia situația din Iran și regimul de sancțiuni aplicat acestui stat vor ocupa un loc important.

În intervenția sa, ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a subliniat poziția fermă a României față de încălcările drepturilor fundamentale în Iran, exprimând solidaritatea cu cetățenii care protestează împotriva represiunii.

„În aceste zile, oameni curajoși își riscă viața și libertatea pentru un viitor mai bun în țara lor. Ne alăturăm condamnărilor ferme ale actelor de violență și de represiune împotriva lor. Libertatea de a protesta pașnic, libertatea de asociere și libertatea de a putea comunica sunt încălcate. Știm din proprie experiență ce înseamnă aceste drepturi în istoria unei țări”, a precizat ea.

Totodată, la București, Ministerul Afacerilor Externe a transmis oficial aceste îngrijorări însărcinatului cu afaceri al Republicii Islamice Iran, în timp ce, la Teheran, misiunea diplomatică a României se află în permanentă coordonare cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, cooperarea vizând inclusiv respectarea strictă a prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice.

În prezent, nu există solicitări de repatriere din partea celor aproximativ 400 de cetățeni români aflați pe teritoriul iranian. Autoritățile române mențin un contact constant cu aceștia, inclusiv prin facilitarea comunicării cu România, folosind resursele disponibile ale misiunii diplomatice.