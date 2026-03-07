Video Premierul britanic, acuzat că încearcă să imite mesajele lui Trump: ce videoclip a postat Starmer pe TikTok

Keir Starmer a fost acuzat că a încercat să imite mesajele lui Donald Trump pe reţelele de socializare după ce a postat un videoclip TikTok despre criza din Orientul Mijlociu, suprapus cu vocea prim-ministrului şi cu melodia trupei Dire Straits, „Money for Nothing”.

Videoclipul începe cu imagini care arată elicoptere Wildcat ale Marinei Regale care zboară deasupra capului său, înainte de a se trece la avioane militare britanice în acţiune şi la distrugerea unei drone, în timp ce vocea lui Starmer îşi exprimă poziţia faţă de conflict.

„Prioritatea noastră numărul unu este protejarea poporului nostru”, spune Starmer, suprapus cu sunetul chitarelor electrice cântate de trupa Dire Straits, scrie News.

Starmer a refuzat să se alăture atacurilor americane şi israeliene asupra Iranului, dar de atunci a autorizat acţiuni „defensive”.

Al Pinkerton, un deputat liberal-democrat, a declarat că alegerea melodiei, în contextul în care armata „striga” după planul guvernamental de cheltuieli pentru apărare, părea „deosebit de superficială”.

„Războiul ilegal al lui Trump în Orientul Mijlociu nu este un film de promovare, în ciuda a ceea ce ar putea sugera canalele de presă [ale preşedintelui]”, a adăugat el, referindu-se la postările de pe reţelele de socializare ale Casei Albe care celebrau bombardamentul Iranului cu un montaj de fragmente din filme şi emisiuni de televiziune de la Hollywood.

„Downing Street pare incapabil să evite să fie atras de orbita confuziei demente a lui Trump între blockbuster şi conflict internaţional”.

Partidul Verde a declarat că videoclipul de pe TikTok „seamănă cu videoclipurile de la Casa Albă care glorifică războiul”.

Întrebat dacă prim-ministrul a aprobat muzica folosită în postările sale de pe reţelele de socializare, purtătorul său de cuvânt a declarat reporterilor: „Nu voi intra în procese interne, dar aveţi cuvintele sale despre angajamentul său faţă de cheltuielile pentru apărare”.

Starmer a declarat luna trecută la Conferinţa de Securitate de la München că Marea Britanie „va trebui să cheltuiască mai mult, mai repede” când vine vorba de apărare, după ce a promis anul trecut că va cheltui 2,5% din producţia economică naţională pentru apărare până în aprilie 2027.

TikTok a devenit din ce în ce mai mult o platformă de socializare preferată de prim-ministru, a cărui activitate a fost lăudată anterior ca fiind „la limita competenţelor”.

El a folosit platforma la începutul acestei săptămâni pentru a posta clipuri dintr-o convorbire telefonică cu liderii Franţei şi Germaniei, în care au discutat despre izbucnirea războiului, cu un sunet muzical mai generic în fundal.

Au existat speculaţii că alegerea Dire Straits ar fi putut fi rezultatul unui algoritm solicitat chiar de TikTok.