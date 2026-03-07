search
Sâmbătă, 7 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum au fost primiți sportivii ruși la Jocurile Paralimpice 2026. „Steagul Rusiei este pătat de sânge!”

0
0
Publicat:

Vineri seara, steagul Rusiei a fost afișat pentru prima dată la un eveniment sportiv internațional de la începutul invaziei Ucrainei, iar momentul a trecut în mare parte neobservat, în timp ce Jocurile Paralimpice de Iarnă au debutat cu o ceremonie de deschidere impresionantă la Verona, potrivit ziarului The Guardian.

Steagul Rusiei a fost întâmpinat cu tăcere la ceremonia de deschidere Foto/Imago
Steagul Rusiei a fost întâmpinat cu tăcere la ceremonia de deschidere Foto/Imago

Din cele 56 de țări participante, aproximativ jumătate nu și-au trimis sportivii la ceremonie, unele ca formă de protest, altele pentru a se concentra pe competiții. Ca urmare, defilarea a avut un aer mai puțin festiv, iar toate steagurile au fost purtate de voluntari locali.

Reacții diferite la defilarea delegațiilor

Fiecare echipă a fost întâmpinată călduros pe scenă, însă momentul sportivilor ruși a trecut aproape neobservat, aplauzele venind doar din partea propriilor delegați, care au fluturat steaguri și au scandat. În schimb, când voluntarii au purtat steagul Ucrainei, aplauzele au fost puternice și venite din toate colțurile arenei.

De când Comitetul Internațional Paralimpic (IPC) a decis anul trecut să permită revenirea sportivilor din Rusia și Belarus, controversele au fost aproape inevitabile. În aceeași zi, președintele IPC, Andrew Parsons, a menționat și impactul unui alt conflict internațional: atacurile din Iran, comise de SUA și Israel, au împiedicat schiorul de fond iranian Aboulfazl Khatibi Mianaei, singurul paralimpic de iarnă al țării sale, să părăsească în siguranță Iranul.

„Steagul Rusiei este un steag pătat de sânge!”

La Jocurile de Iarnă de la Beijing, Parsons a folosit momentul discursului de deschidere pentru a transmite un mesaj de unitate și pace, în contextul în care războiul dintre Rusia și Ucraina tocmai începuse. În schimb, la evenimentul de la Verona, el a ales să se concentreze doar pe ceremonie și să evite orice comentariu politic.

„Acum patru ani spuneam că sunt îngrozit de ceea ce se întâmplă în lume. Din păcate, situația nu s-a îmbunătățit. Într-o lume în care țările sunt mai bine cunoscute după numele liderilor lor, eu prefer să le cunosc după numele sportivilor. Sportul oferă o altă perspectivă. Aici, sportivii concurează cu înverșunare, dar cu respect unii față de alții și față de regulile sportului!, a declarat el.

„Înainte de Jocuri, poate că rachete vor fi lansate spre familiile din Ucraina!”

Șapte țări au ales să nu participe oficial la ceremonie, printre ele și Ucraina. Sportivii ucraineni au ales în schimb să fie prezenți doar printr-o transmisiune televizată la postul public de stat din Kiev.

Valeriy Shushkevych, șeful Comitetului Național Paralimpic al Ucrainei, a explicat că echipa sa nu putea lua parte la un eveniment pe care îl consideră drept un instrument de propagandă rusească: „Steagul Rusiei este un steag pătat de sânge. Nu ar trebui ridicat, ar trebui coborât. Spiritul din echipa noastră este puternic. Vorbesc cu echipa mea în fiecare zi și toți se concentrează pe performanță. Dar, dacă sunt sincer, sunt și nervos, pentru că înainte ca Jocurile să înceapă, poate că rachete balistice vor fi lansate spre familiile din Kiev, Harkov, Dnipro sau Liov. Un sportiv ar putea primi un telefon de la fiica lui care să spună: «Mi-e frică». Și eu sunt speriat în acest moment. Dar acum acești sportivi trebuie să-și concentreze toată voința pentru victoria Ucrainei!.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cât de pregătiți sunt americanii și aliații lor pentru un conflict prelungit în Iran și de ce apare Ucraina în ecuație
digi24.ro
image
Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni. Ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei de la un om de afaceri - Surse
stirileprotv.ro
image
Schimbare ora de vară 2026 | Trecem mai devreme anul acesta. Pe ce dată dăm ceasurile înainte
gandul.ro
image
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA
mediafax.ro
image
Ştefan Târnovanu pleacă de la FCSB! Giovanni Becali a făcut anunţul: „Îi aduc ofertă”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Președintele Universității Titu Maiorescu, achitat pentru șantaj. Iosif Urs, către un profesor pe care îl suspecta că e denunțător: „Vrei să te duci la pierzanie? Bă, ai vorbit…”
libertatea.ro
image
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Lovitură de milioane! Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
digisport.ro
image
SUA schimbă strategia: ce armă vor trimite în Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
Un român și soția lui influencer au cumpărat un proiect imobiliar eșuat din Spania și construiesc „primul sat eco modern din lume”
antena3.ro
image
Cât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieli
observatornews.ro
image
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
cancan.ro
image
E nevoie de 1.000.000 străini pe piața muncii pentru ca pensiile să nu scadă cu 20%. Exemplul Germaniei
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Profeția făcută acum patru ani de „Noul Nostradamus” care ar fi devenit realitate. Ce a prezis în 2022 despre Donald Trump și Iran
playtech.ro
image
Afacerea extrem de profitabilă în care investește Nicolae Dică: ”Sunt la un proiect nou”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Scenariul ”grav” care l-ar putea face pe Donald Trump să capituleze: ”SUA ar fi obligate”
digisport.ro
image
Un hău moral: cazul fiicei lui Victor Ponta (opinie)
stiripesurse.ro
image
Circulație OPRITĂ pe A7! Accident CUMPLIT acum... Vezi mai mult
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Trei zodii își schimbă viața la început de martie. Horoscop de weekend pentru nativii norocoși
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Irina Ponta a ajuns în România. Prin ce mijloace a a reușit fiica de 17 ani a lui Ponta să ajungă în țară
actualitate.net
image
Brenciu își lasă familia în Kuala Lumpur. De ce se întoarce singur în România: „Nu vreau să dau sfaturi celor care au rămas blocați, prin lume, din cauza războiului”
click.ro
image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
click.ro
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Ultima etapă a procesului de restaurare a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii lasă ghinionul în urmă. După o perioadă dificilă și plină de provocări, nativii vor fi răsplătiți: bani, relații și împlinire
image
Brenciu își lasă familia în Kuala Lumpur. De ce se întoarce singur în România: „Nu vreau să dau sfaturi celor care au rămas blocați, prin lume, din cauza războiului”

OK! Magazine

image
Regele Charles va abdica în secret, iar Palatul va folosi scuza sănătății sale. "Toată mașinăria regală este complice la asta!"

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde