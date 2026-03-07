Cum au fost primiți sportivii ruși la Jocurile Paralimpice 2026. „Steagul Rusiei este pătat de sânge!”

Vineri seara, steagul Rusiei a fost afișat pentru prima dată la un eveniment sportiv internațional de la începutul invaziei Ucrainei, iar momentul a trecut în mare parte neobservat, în timp ce Jocurile Paralimpice de Iarnă au debutat cu o ceremonie de deschidere impresionantă la Verona, potrivit ziarului The Guardian.

Din cele 56 de țări participante, aproximativ jumătate nu și-au trimis sportivii la ceremonie, unele ca formă de protest, altele pentru a se concentra pe competiții. Ca urmare, defilarea a avut un aer mai puțin festiv, iar toate steagurile au fost purtate de voluntari locali.

Reacții diferite la defilarea delegațiilor

Fiecare echipă a fost întâmpinată călduros pe scenă, însă momentul sportivilor ruși a trecut aproape neobservat, aplauzele venind doar din partea propriilor delegați, care au fluturat steaguri și au scandat. În schimb, când voluntarii au purtat steagul Ucrainei, aplauzele au fost puternice și venite din toate colțurile arenei.

De când Comitetul Internațional Paralimpic (IPC) a decis anul trecut să permită revenirea sportivilor din Rusia și Belarus, controversele au fost aproape inevitabile. În aceeași zi, președintele IPC, Andrew Parsons, a menționat și impactul unui alt conflict internațional: atacurile din Iran, comise de SUA și Israel, au împiedicat schiorul de fond iranian Aboulfazl Khatibi Mianaei, singurul paralimpic de iarnă al țării sale, să părăsească în siguranță Iranul.

„Steagul Rusiei este un steag pătat de sânge!”

La Jocurile de Iarnă de la Beijing, Parsons a folosit momentul discursului de deschidere pentru a transmite un mesaj de unitate și pace, în contextul în care războiul dintre Rusia și Ucraina tocmai începuse. În schimb, la evenimentul de la Verona, el a ales să se concentreze doar pe ceremonie și să evite orice comentariu politic.

„Acum patru ani spuneam că sunt îngrozit de ceea ce se întâmplă în lume. Din păcate, situația nu s-a îmbunătățit. Într-o lume în care țările sunt mai bine cunoscute după numele liderilor lor, eu prefer să le cunosc după numele sportivilor. Sportul oferă o altă perspectivă. Aici, sportivii concurează cu înverșunare, dar cu respect unii față de alții și față de regulile sportului!”, a declarat el.

„Înainte de Jocuri, poate că rachete vor fi lansate spre familiile din Ucraina!”

Șapte țări au ales să nu participe oficial la ceremonie, printre ele și Ucraina. Sportivii ucraineni au ales în schimb să fie prezenți doar printr-o transmisiune televizată la postul public de stat din Kiev.

Valeriy Shushkevych, șeful Comitetului Național Paralimpic al Ucrainei, a explicat că echipa sa nu putea lua parte la un eveniment pe care îl consideră drept un instrument de propagandă rusească: „Steagul Rusiei este un steag pătat de sânge. Nu ar trebui ridicat, ar trebui coborât. Spiritul din echipa noastră este puternic. Vorbesc cu echipa mea în fiecare zi și toți se concentrează pe performanță. Dar, dacă sunt sincer, sunt și nervos, pentru că înainte ca Jocurile să înceapă, poate că rachete balistice vor fi lansate spre familiile din Kiev, Harkov, Dnipro sau Liov. Un sportiv ar putea primi un telefon de la fiica lui care să spună: «Mi-e frică». Și eu sunt speriat în acest moment. Dar acum acești sportivi trebuie să-și concentreze toată voința pentru victoria Ucrainei!”.