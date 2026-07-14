Lucian Mândruță, ironic după ce a testat sistemul care monitorizează șoferii în mașini: „Prima concluzie: Sunt viu”

Un mesaj ironic publicat de jurnalistul Lucian Mândruță pe pagina sa de socializare, despre camerele de monitorizare a șoferilor instalate pe unele mașini noi, a stârnit numeroase reacții în on-line.

Lucian Mândruță a povestit pe Facebook că a condus recent o mașină dotată cu un astfel de sistem, care îl avertiza atunci când își îndepărta privirea prea mult timp de la drum.

Jurnalistul a testat noua tehnologie

„Am mers zilele astea cu o mașină cu cameră de monitorizare a șoferului – da, aceea pe care suveraniștii cu bani de Golf 5 o critică de pe poziții libertariene. Prima concluzie: sunt viu. Camera nu m-a făcut, de asemenea, nici infertil pe trei generații”, a scris jurnalistul.

El a mai adăugat că sistemul urmărea atenția șoferului și îl avertiza printr-un mesaj afișat pe bord și printr-un semnal sonor.

„Camera îți face observație cam des: dacă te uiți, de exemplu, la peisaj prea mult, îți apare un mic mesaj pe bord și sună un clopoțel: «Musiu, concentrează-te pe condus!». Atât. Am coborât din ea, nu m-a arestat poliția politică a regimului Macron, deși probabil că m-am plâns de câteva ori de calitatea asfaltului în zona Cap Ferret”, a continuat Lucian Mândruță.

Jurnalistul a afirmat că vede utilitatea unui astfel de sistem în timpul călătoriilor lungi, când oboseala poate avea urmări grave.

„În rest, da, mi se pare o idee bună camera: în ultimii ani conduc cam obosit și mi-e mereu frică, la drum lung, să nu picotesc câteva secunde – care pot deveni fatale. Așa că nu mă deranjează un copilot tăcut. Alții au prea vorbăreț și tot adorm!”, a adăugat acesta.

El și-a încheiat postarea pe un ton de glumă.

„Ursula, nu te opri. Bagă o cameră și când dau banii pe prostii în magazine, bine?”, a notat acesta.

În mesajul său, Lucian Mândruță s-a referit la camerele video folosite de sistemele de monitorizare a șoferului, instalate în unele automobile noi. Camerele urmăresc direcția privirii și poziția capului, pentru a identifica momentele în care conducătorul auto nu mai este atent la drum. Dacă abaterea privirii durează prea mult, sistemul declanșează o avertizare vizuală și sonoră.

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În legislația europeană, tehnologia este numită sistem avansat de avertizare cu privire la starea de distragere a atenției conducătorului auto (ADDW).

„Sistemul avansat de avertizare cu privire la starea de distragere a atenției conducătorului auto ajută conducătorul auto să continue să acorde atenție situației din trafic și îl avertizează atunci când este distras”, arată Regulamentul UE 2019/2144.

Rolul său este de a reduce riscul accidentelor provocate de neatenție, de folosirea telefonului sau de îndepărtarea prelungită a privirii de la carosabil.

Dezbateri aprinse pe seama noii tehnologii

Mesajul jurnalistului a stârnit numeroase comentarii. Unii români au apreciat utilitatea sistemului și au susținut că acesta poate preveni accidentele provocate de oboseală sau de folosirea telefonului la volan.

„Pe cei mai mulți îi deranjează camera de monitorizare doar pentru că le-ar strica live-urile de pe TikTok și apelurile video în timp ce conduc”, a comentat un român.

Alți șoferi au relatat că folosesc deja automobile dotate cu asemenea sisteme.

„Eu conduc zilnic o asemenea mașină chinezească și nu mă deranjează acea cameră de monitorizare”, a scris un internaut.

Altcineva a povestit că sistemul instalat pe automobilul său Mercedes i-a recomandat să facă o pauză la scurt timp după ce plecase obosit la un drum lung.

„Mulți încă nu au avut ocazia să cunoască oboseala la volan, de aceea probabil sunt contra”, a adăugat un alt internaut.

Controversele camerei de monitorizare din mașină

Alți români s-au declarat îngrijorați de protecția vieții private și de posibilitatea ca imaginile să fie stocate sau folosite în alte scopuri.

„Problema nu este că există opțiuni utile, ci că, încet, îți sunt impuse și nu mai poți cumpăra mașini fără ele”, a afirmat un comentator.

Altcineva a reclamat că sistemul poate deveni deranjant și prea sensibil.

„Am testat și eu o Toyota cu o cameră de acest gen. Nu te poți uita nicăieri decât la ce ai în față”, a relatat acesta.

Unii români s-au arătat deranjați de tonul ironic al postării și referirea jurnalistului la „suveraniștii cu bani de Golf 5”.

„Ce treabă are cu ce te-ai plimbat cu suveraniștii?”, a întrebat un comentator.

Alții s-au arătat mai agresivi în limbaj față de jurnalist, fără a comenta discuția inițiată de acesta.