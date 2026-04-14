Invenția marilor producători auto pentru a spori autonomia mașinilor electrice

Producătorii auto occidentali, precum Volkswagen, Renault și BMW, mizează tot mai mult pe o tehnologie considerată până de curând de nișă, în încercarea de a răspunde competiției tot mai puternice din partea constructorilor chinezi, fără a destabiliza lanțurile de aprovizionare europene.

Este vorba despre vehiculele electrice cu autonomie extinsă, o soluție intermediară între hibridele plug-in și mașinile complet electrice.

Acest tip de vehicul combină un motor electric puternic, care asigură propulsia principală, cu un motor termic de mici dimensiuni, folosit exclusiv pentru a genera electricitate și a încărca bateria, se arată într-o analiză realizată de FT. Susținătorii acestei tehnologii afirmă că ea permite reducerea emisiilor mai eficient decât în cazul hibridelor clasice, oferind în același timp o autonomie mai mare și mai multă flexibilitate pentru utilizatori.

În prezent, compania chineză Leapmotor este singurul producător care comercializează astfel de vehicule în Europa. Cu toate acestea, marii constructori europeni analizează posibilitatea de a introduce această tehnologie, adresându-se în special clienților care nu sunt încă pregătiți să facă trecerea completă la electric. Motorul electric al acestor mașini este mai puternic decât cel termic, ceea ce face ca vehiculul să funcționeze în majoritatea timpului pe bază de energie electrică. Acest concept se diferențiază de ceea ce unii executivi din industrie, precum François Provost de la Renault, numesc „false hibride plug-in”, care oferă doar o autonomie electrică limitată.

Renault va dezvolta o platformă dedicată mașinilor electrice cu autonomie extinsă

Renault a anunțat deja dezvoltarea unei noi platforme dedicate vehiculelor electrice de dimensiuni medii, capabile să atingă aproximativ 750 km autonomie în versiunea complet electrică și până la 1.400 km în varianta cu extensor de autonomie. Oficialii companiei cred că o astfel de ofertă ar putea accelera adoptarea mobilității electrice, estimând că până în 2030 ar putea convinge aproximativ 70% dintre clienți să facă tranziția, dacă li se oferă această opțiune intermediară.

În același timp, Renault încearcă să se distanțeze de strategiile adoptate de Stellantis și de producătorii americani, care se concentrează pe modele mai mari, precum camionete și SUV-uri cu autonomie extinsă și motoare pe benzină. Cu toate acestea, chiar și Stellantis, prin vocea directorului său executiv Antonio Filosa, recunoaște că această tehnologie reprezintă o tendință în creștere și pregătește lansarea unor modele precum Ram 1500 Ramcharger sau Jeep Grand Wagoneer în versiuni cu autonomie extinsă.

Contextul politic și economic contribuie semnificativ la revenirea interesului pentru această tehnologie. Schimbările de politică climatică din Statele Unite și relaxarea obiectivelor privind eliminarea motoarelor pe benzină în Uniunea Europeană oferă producătorilor mai multă flexibilitate. În același timp, creșterea prețurilor la combustibili, alimentată de tensiunile din Orientul Mijlociu, determină consumatorii să caute soluții care combină avantajele mobilității electrice cu siguranța unei autonomii mai mari.

Criza petrolului ar putea accelera tranziția către mașinile electrice, în avantajul producătorilor chinezi

Avantajele mașinilor electrice cu autonomie extinsă

Pe lângă aspectele economice și tehnologice, există și o dimensiune geopolitică. Vehiculele electrice produse în China sunt supuse unor tarife mai ridicate în Uniunea Europeană, în timp ce hibridele plug-in beneficiază de un regim mai favorabil. Vehiculele cu autonomie extinsă se situează între aceste categorii, ceea ce le oferă un avantaj competitiv într-un context comercial tensionat.

Deși această tehnologie a cunoscut cea mai rapidă creștere în China, ea își are originile în Europa, iar diferența tehnologică față de producătorii chinezi este relativ mică. Situația este diferită în cazul vehiculelor electrice pure, unde China are un avantaj semnificativ datorită costurilor mai reduse ale bateriilor și controlului asupra lanțurilor de aprovizionare.

Un alt avantaj al vehiculelor cu autonomie extinsă este utilizarea unor baterii mai mici, ceea ce reduce costurile și permite integrarea unui rezervor de combustibil. În plus, tehnologia valorifică expertiza tradițională a industriei auto occidentale în domeniul motoarelor cu ardere internă. Potrivit lui Ryan Bayliss, asociat al Faraday Institution, această soluție oferă „condus electric în majoritatea situațiilor, fără costurile unor baterii mari” și permite o tranziție mai lină, fără a elimina brusc capacitățile industriale existente.

Păreri pro și contra

La rândul său, Marco Warth de la Mahle consideră că aproape toți producătorii auto analizează această opțiune, văzând în ea o oportunitate pentru Europa de a rămâne competitivă. Cu toate acestea, rămâne o mare incertitudine: cât de repede vor adopta consumatorii această tehnologie și pentru cât timp o vor considera o soluție viabilă înainte de a trece complet la vehicule electrice.

Datele arată că vehiculele electrice cu autonomie extinsă reprezintă aproximativ 9% din piața combinată de electrice și hibride plug-in din China, în timp ce în restul lumii ponderea este sub 1%. Analistul George Whitcombe estimează că, până la începutul anilor 2030, aceste vehicule ar putea ocupa o parte semnificativă din piața europeană a hibridelor plug-in, estimată la circa 12%.

Totuși, adoptarea nu va fi imediată. Tianshu Xin, implicat în parteneriatul dintre Leapmotor și Stellantis, subliniază că tehnologia este foarte recentă și că va fi nevoie de timp pentru ca publicul să o înțeleagă și să aibă încredere în ea.

Există și critici. Organizații precum Transport & Environment consideră că extensoarele de autonomie reprezintă o „abatere costisitoare” de la obiectivul electrificării complete. Analizele arată că, după epuizarea bateriei, consumul acestor vehicule ajunge la aproximativ 6,4 litri la 100 km, comparabil cu cel al unui SUV pe benzină. În opinia lui Lucien Mathieu, impactul depinde de context: dacă aceste vehicule înlocuiesc mașini pe combustie sau hibride, este un progres; dacă înlocuiesc mașini complet electrice, reprezintă un pas înapoi.

În plus, există îndoieli privind viitorul pe termen lung al acestei tehnologii. Justin Lunny, directorul companiei Everrati, avertizează că evoluția rapidă a bateriilor ar putea face ca aceste soluții intermediare să devină rapid depășite.