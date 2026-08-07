Sute de avioane Boeing 737 MAX, trimise la verificări după descoperirea unor fisuri structurale

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a ordonat verificarea a sute de aeronave Boeing 737 MAX după identificarea unor fisuri în structura unor avioane, avertizând că defectele nedepistate ar putea afecta integritatea structurală a aparatelor de zbor.

Noua directivă de navigabilitate vizează aproximativ 471 de aeronave Boeing 737 MAX 8, MAX 9 și MAX 8-200 înregistrate în Statele Unite, potrivit CNN.

Potrivit FAA, fisurile au fost descoperite într-o zonă de întărire structurală situată în apropierea ușii de serviciu din partea frontală dreaptă a avionului, lângă galeria de bord.

Operatorii aerieni vor fi obligați să efectueze inspecții în funcție de gradul de utilizare al fiecărei aeronave și să remedieze eventualele fisuri înainte ca aparatele afectate să revină în serviciu.

Directiva va intra în vigoare în septembrie

FAA a precizat că nu a dispus consemnarea la sol a avioanelor, considerând că intervalele de inspecție stabilite oferă suficiente oportunități pentru identificarea problemelor înainte ca acestea să reprezinte un risc pentru siguranța zborului. Directiva va intra în vigoare la 10 septembrie.

Boeing a anunțat că desfășoară o analiză tehnică pentru a determina cauza apariției fisurilor și lucrează la modificări de proiectare menite să prevină reapariția problemei.

Nu este prima dată când producătorul american se confruntă cu astfel de defecte structurale. În 2019, FAA a ordonat inspecții pentru anumite modele Boeing 737 NG după descoperirea unor fisuri la componente care conectează fuselajul de aripi. Compania a precizat că problema respectivă nu a fost observată la flota 737 MAX, însă verificările au fost extinse și la aceste aeronave deoarece împărtășesc elemente similare de proiectare și producție.

Control riguros al autorităților după incidentul din ianuarie 2024

Măsura vine într-un context de supraveghere sporită asupra Boeing. Compania a fost supusă unui control riguros al autorităților după incidentul din ianuarie 2024, când un panou al fuzelajului s-a desprins în timpul unui zbor Alaska Airlines. Ancheta Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) a arătat ulterior că patru șuruburi necesare fixării panoului lipseau la momentul livrării aeronavei către operator.

Amintim că primul avion Boeing 737 MAX care va fi operat de TAROM a efectuat cu succes, pe 23 iulie 2026, testele la sol și primul zbor de test, a anunțat compania aeriană.