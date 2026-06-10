Ce valoare au ecotichetele pentru Rabla în 2026. Sunt acceptate și mașini care au parcurs sub 6.000 km

Programul Rabla Auto 2026 vine cu un buget majorat și cu reguli noi privind mașinile care pot fi cumpărate cu sprijin de la stat. Ministerul Mediului a pus în consultare publică noul ghid de finanțare, iar una dintre cele mai importante schimbări vizează originea vehiculelor eligibile, care vor trebui să fie fabricate în Uniunea Europeană sau în state partenere ale pieței europene.

Românii care intenționează să își schimbe mașina veche cu una mai puțin poluantă ar putea beneficia și în 2026 de sprijin financiar prin Programul Rabla Auto. Potrivit proiectului de ordin publicat de Ministerul Mediului, bugetul alocat pentru acest an ajunge la 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult decât în 2025.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că majorarea bugetului are ca obiectiv creșterea numărului de beneficiari și accelerarea înnoirii parcului auto național cu vehicule mai puțin poluante.

Ce valoare vor avea ecotichetele în 2026

Conform proiectului aflat în consultare publică, valoarea ecotichetelor diferă în funcție de tipul de motorizare al vehiculului achiziționat, fiind la același nivel ca anul trecut:

• 18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

• 15.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

• 12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

• 10.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu motor termic, inclusiv GPL sau GNC, precum și pentru motociclete.

Ce mașini vor putea fi cumpărate prin Rabla

O noutate importantă a programului este introducerea unor criterii legate de locul de fabricație al vehiculelor.

Vor putea fi finanțate doar autovehiculele produse în state membre ale Uniunii Europene, în țările din Spațiul Economic European sau în state integrate în lanțurile industriale ale pieței europene prin acorduri comerciale speciale. Pe listă se regăsesc Regatul Unit, Elveția, Turcia și Marocul.

Ministerul Mediului susține că această modificare urmărește atât reducerea impactului asupra mediului, cât și stimularea industriei auto europene.

„Dacă în certificatul de origine este trecut ca stat de fabricare unul dintre aceste state, automat este o mașină eligibilă pentru acest program”, a explicat ministra Diana Buzoianu.

Sunt acceptate și mașini care au parcurs sub 6.000 km

Pentru a beneficia de finanțare, mașinile trebuie să respecte mai multe criterii.

În primul rând, vehiculul trebuie să fie nou și să nu fi fost înmatriculat anterior. Sunt acceptate și anumite vehicule de tip drive-test sau demo, cu condiția să fi fost înmatriculate cu cel mult șase luni înainte de vânzare și să nu fi parcurs mai mult de 6.000 de kilometri.

Mașini produse în Europa care se încadrează în programul Rabla 2026

„Sunt considerate eligibile cheltuielile propuse a fi realizate cu achiziţionarea de autoturisme, autoutilitare uşoare sau autospeciale/autospecializate uşoare sau motociclete electrice care au sistem de propulsie plug-in hibrid, pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen:

a) care nu au fost înmatriculate niciodată;

b) a căror valoare de achiziţie nu depăşeşte suma de 70.000 euro, cu TVA inclus;

c) care generează mai puţin de 80 g CO_2/km în sistem WLTP, pentru autovehicul nou plug-in hibrid;

d) prin excepţie de la lit. a), autovehiculul DRIVE-TEST/DEMO care, cumulativ, respectă următoarele condiţii:

(i) este înmatriculat pentru prima dată cu cel mult 6 luni în urmă inclusiv faţă de data vânzării şi care nu depăşeşte 6.000 km inclusiv;

(ii) înmatricularea este pe numele producătorului validat, respectiv al punctului de lucru/agentului/partenerului autorizat, iar autovehiculul a fost utilizat pentru activităţi de DRIVE-TEST/DEMO;

(iii) este comercializat de către producătorul validat, respectiv de către punctul de lucru/agentul/partenerul autorizat, declarat în cererea de validare, în calitate de prim proprietar”, se arată în proiect.

În cazul modelelor plug-in hybrid, emisiile trebuie să fie mai mici de 80 g CO₂/km, conform standardului WLTP.

Programul se adresează autoturismelor, autoutilitarelor ușoare, autospecialelor ușoare, motocicletelor electrice, vehiculelor hibride, plug-in hibride, electrice și celor alimentate cu hidrogen.

Motorina rămâne exclusă

Proiectul menține una dintre regulile introduse în ultimii ani: vehiculele cu motor diesel nu sunt eligibile pentru finanțare.

Documentul prevede explicit că nu vor putea fi cumpărate prin Rabla mașini alimentate cu motorină, indiferent de nivelul emisiilor.

Prin această măsură, autoritățile încearcă să încurajeze trecerea către tehnologii cu emisii reduse și să reducă poluarea generată de transportul rutier.

Când ar putea începe înscrierile

Ghidul de finanțare se află în prezent în consultare publică. După finalizarea acestei etape și aprobarea ordinului ministerial, Administrația Fondului pentru Mediu va anunța calendarul oficial al înscrierilor.

Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, Programul Rabla 2026 va beneficia de cel mai mare buget din ultimii ani și va pune accent pe susținerea vehiculelor produse în spațiul economic european, în paralel cu stimularea achiziției de mașini mai puțin poluante.