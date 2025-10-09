search
Joi, 9 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Turmele, coborâte de pe Transalpina cu sprijinul drumarilor. DN 67C rămâne închis, iar vremea se înrăutățește

0
0
Publicat:

Mai multe turme de oi, surprinse de vremea nefavorabilă pe munte, sunt coborâte, joi, 9 octombrie 2025, cu ajutorul drumarilor care acționează în zona DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului. Vremea rea va continua la munte și în zilele următoare, iar Transalpina rămâne închisă traficului rutier.

Drumarii din cadrul Secției de Drumuri Naționale Târgu-Jiu acționează, joi, 9 octombrie 2025, pe sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului pentru crearea unui culoar de trecere care să fie folosit de crescătorii de animale. Mai multe turme au fost surprinse de căderile de zăpadă din ultimele zile și nu au mai reușit să coboare către Novaci. 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Gorj a decis ca drumarii să intervină cu utilajele de deszăpezire pentru a se realiza culoarul necesar pe DN 67 C. Drumarii acționează cu utilaje cu lamă și autofreze de mare capacitate, zăpada depășind pe alocuri un metru, în zonele viscolite.

Iarna i-a surpinns pe ciobani pe munte FOTO: DRDP Craiova
Iarna i-a surpinns pe ciobani pe munte FOTO: DRDP Craiova

Reamintim că tronsonul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului rămâne închis circulației rutiere”, a precizat purtătorul de cuvânt al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, Cristian Tudor. 

Utilajele SDN Târgu-Jiu au ajuns deja în zona în care drumarii erau așteptați de crescătorii de animale cu turmele de oi și se coboară în siguranță către Rânca. 

Drumarii așteaptă să vadă dacă mai există și alți crescători care au nevoie de ajutor FOTO: DRDP
Drumarii așteaptă să vadă dacă mai există și alți crescători care au nevoie de ajutor FOTO: DRDP

S-a reușit să se ajungă în zona unde erau așteptați, utilajele au ajuns la crescătorii de animale. Au plecat către Rânca, acum așteptăm să vedem dacă mai sunt și alți ciobani acolo, pentru că nu se știe exact situația - câți sunt, unde sunt. Noi am rugat crescătorii din zonă, în special pe doamna Mărioara Băbu, pe care toată lumea o cunoaște și dumneaei îi știe pe toți, am rugat-o să-i anunțe pe ceilalți care mai sunt în zonă, să ia legătura cu ei să părăsească în această perioadă muntele pentru că se anunță precipitații și vânt puternic”, a completat Tudor. 

Târgu-Jiu

Top articole

Partenerii noștri

image
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
digi24.ro
image
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și claritatea aduse de Luna în Taur
gandul.ro
image
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
mediafax.ro
image
Asta e echipa de start a României cu Moldova! Surprizele uriașe ale lui Mircea Lucescu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia
libertatea.ro
image
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
digi24.ro
image
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
gsp.ro
image
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
digisport.ro
image
Adevărul despre etajul perfect: unde e cel mai bine să locuiești în funcție de siguranță și confort
stiripesurse.ro
image
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
antena3.ro
image
Român, implicat într-o fraudă cu permise auto în Franţa. Tânărul ar fi dat examenele în locul altor șoferi
observatornews.ro
image
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
prosport.ro
image
La cât să setezi termostatul când afară sunt -5 grade. Diferența de un grad poate schimba factura cu 10%
playtech.ro
image
Cum arată în prezent „cel mai frumos copil din lume”. Thylane este de o frumusețe rară
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A scos pistolul”
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Permis obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Proiectul de lege a fost depus deja în Parlament
kanald.ro
image
de ce greșesc prognozele METEO și de ce...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți românii care vor face cumpărături de sărbători!
mediaflux.ro
image
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Zodiile care vor da nas în nas cu fericirea în această toamnă. Acești nativi vor plânge de bucurie
click.ro
image
Maria Buză are un meniu de poveste. Actrița mănâncă o dată pe zi: „Dacă este curat prin frigider, rămân nemâncată”
click.ro
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
Emmanuel Macron și Brigitte alături de Prințul Hussein și Prințesa Rajwa foto profimedia (1) jpg
Prințesa Rajwa a dus moda din Iordania la Palatul Elysée din Paris! Întâlnire istorică cu Brigitte și Emmanuel Macron
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Foto: © captură video Česká televize
Sute de monede antice din aur și argint, descoperite într-o locație secretă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Zodiile care vor da nas în nas cu fericirea în această toamnă. Acești nativi vor plânge de bucurie

OK! Magazine

image
Prințul William promite să nu facă aceleași „greșeli” în căsnicia cu Kate Middleton ca Regele Charles cu Prințesa Diana

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani