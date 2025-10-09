Mai multe turme de oi, surprinse de vremea nefavorabilă pe munte, sunt coborâte, joi, 9 octombrie 2025, cu ajutorul drumarilor care acționează în zona DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului. Vremea rea va continua la munte și în zilele următoare, iar Transalpina rămâne închisă traficului rutier.

Drumarii din cadrul Secției de Drumuri Naționale Târgu-Jiu acționează, joi, 9 octombrie 2025, pe sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului pentru crearea unui culoar de trecere care să fie folosit de crescătorii de animale. Mai multe turme au fost surprinse de căderile de zăpadă din ultimele zile și nu au mai reușit să coboare către Novaci.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Gorj a decis ca drumarii să intervină cu utilajele de deszăpezire pentru a se realiza culoarul necesar pe DN 67 C. Drumarii acționează cu utilaje cu lamă și autofreze de mare capacitate, zăpada depășind pe alocuri un metru, în zonele viscolite.

„Reamintim că tronsonul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului rămâne închis circulației rutiere”, a precizat purtătorul de cuvânt al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, Cristian Tudor.

Utilajele SDN Târgu-Jiu au ajuns deja în zona în care drumarii erau așteptați de crescătorii de animale cu turmele de oi și se coboară în siguranță către Rânca.

„S-a reușit să se ajungă în zona unde erau așteptați, utilajele au ajuns la crescătorii de animale. Au plecat către Rânca, acum așteptăm să vedem dacă mai sunt și alți ciobani acolo, pentru că nu se știe exact situația - câți sunt, unde sunt. Noi am rugat crescătorii din zonă, în special pe doamna Mărioara Băbu, pe care toată lumea o cunoaște și dumneaei îi știe pe toți, am rugat-o să-i anunțe pe ceilalți care mai sunt în zonă, să ia legătura cu ei să părăsească în această perioadă muntele pentru că se anunță precipitații și vânt puternic”, a completat Tudor.