O nouă șosea montană, asemănătoare Transalpinei, se construiește în România

O nouă șosea montană, asemănătoare Transalpinei, se va construi în România în urma unei investiții de 90 de milioane de euro, a anunțat marți președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis.

„90 de milioane de euro pentru cel mai important proiect de infrastructură rutieră din estul județului. DJ 684 va lega Timișul de Caraș-Severin și Hunedoara și sunt convins că va deveni o adevărată atracție turistică datorită peisajelor. Putem vorbi de un drum asemănător Transluncaniului. La Consiliul Județean am semnat contractul de finanțare pentru modernizarea a aproape 27 kilometri de drum pe teritoriul Timișului, dintr-un total de peste 56 care traversează și Caraș-Severin și Hunedoara”, a anunțat marți Simonis.

Potrivit acestuia, proiectul este o premieră din mai multe puncte de vedere. „Vorbim despre cea mai mare finanțare ADR pentru infrastructură rutieră pentru un număr record de kilometri modernizați. Totodată, este cel mai amplu parteneriat de până acum în regiunea de vest: trei consilii județene și patru primării”, a spus el.

Drumul va avea două componente – una ce conectează județele Timiș și Caraș-Severin pe traseul Coșava – Tomești – Luncanii de Jos – Rusca Montană – Voislova; iar celălalt - ce va lega județul Caraș-Severin de Hunedoara, pe traseul Rusca Montană – Lunca Cernii de Jos unde va face conexiunea cu DJ 687D, care traversează alte zone turistice precum lacul Cinciș și duce spre municipiul Hunedoara.

Principalele beneficii ale modernizării Drumului Județean 684 vizează accesibilizarea unor obiective turistice și apropierea de autostrada A1.

Peștera de la Românești, bisericile din lemn și morile de apă, mănăstirile și peisajele montane spectaculoase din Munții Poiana Ruscă se vor deschide astfel spre investiții, turism și oportunități economice.

Transluncani, o șosea montană în lungime de 5 - 6 kilometri, a fost deschisă circulației în 2019, iar la inaugurarea sa autoritățile din Timiș o prezentau ca fiind una dintre cele mai spectaculoase șosele de munte din vestul României.

Chiar numele său „Transluncani” atrăgea amatorii de călătorii, iar serpentinele și priveliștile oferite de vârfurile împădurite ale Munților Poiana Ruscă reprezentau și ele motive de vizitare a zonei.

Drumul montan din comuna Tomești din Timiș - faimoasă în trecut pentru fabrica sa de sticlă - a fost construit pe traseul unei vechi poteci pe care localnicii din Luncanii de Jos urcau cu animalele pe pajiști.