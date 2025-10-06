Video Imagini cu utilajele de deszăpezire care intervin pe Transalpina

Stratul de zăpadă a ajuns la 40 de centimetri pe Transalpina, iar traficul rutier rămâne închis, a anunțat luni Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

„DN 67C, Transalpina, rămâne închis. Având în vedere prognozele meteo și starea părții carosabile, zăpadă 20-40 cm, DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației rutiere pentru toate categoriile de autovehicule”, a precizat instituția.

Imagini cu utilajele de deszăpezire care intervin în zonă au fost publicate de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

Meteorologii avertizează că vremea va rămâne rece până joi, cu ploi abundente și ninsori în zonele montane înalte. Mai multe regiuni ale țării se află sub avertizări cod galben și cod portocaliu, iar în sud-est a fost emis un cod roșu de ploi, valabil până pe 8 octombrie, ora 23:00, pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița.

„Va ploua abundent, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 110...120 l/mp”, au transmis meteorologii.

Autoritățile avertizează asupra riscului crescut de inundații locale, scurgeri pe versanți și acumulări de apă în zonele joase.