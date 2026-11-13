 STB, „o societate bolnavă”. „484 de ani” de concedii medicale luate în 2025. În timp ce erau „bolnavi”, unii șoferi lucrau pentru agenții de turism | adevarul.ro
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STB, „o societate bolnavă”. „484 de ani” de concedii medicale luate în 2025. În timp ce erau „bolnavi”, unii șoferi lucrau pentru agenții de turism

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Un raport al administratorul judiciar al Societății de Transport București despre cauzele care au dus la insolvența STB și măsurile care se impun arată, printre altele, că societatea a înregistrat în 2025 un volum uriaș de concedii medicale, echivalentul a 484 de ani.

Procedura de insolvență a STB a fost deschisă la 8 septembrie 2026
Procedura de insolvență a STB a fost deschisă la 8 septembrie 2026 Foto: FB STB

Compania anul trecut nu mai puțin de 176.773 de zile de concediu medical, echivalentul a aproximativ două luni de absență pe an pentru fiecare șofer.

Potrivit documentului, fenomenul concediilor medicale excesive a contribuit la lipsa de personal operativ și la creșterea costurilor companiei, fiind invocat drept una problemele care au dus la intrarea STB în insolvență. Detalii, AICI.

„STB, o societate bolnavă. 484 de ani de concedii medicale”, se arată în raportul administratorului special.

Prejudiciul produs companiei și bugetului asigurărilor de sănătate a fost evaluat la aproximativ 55 de milioane de lei, potrivit aceluiași raport.

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Foto: STB - Procedura de insolvență

„O formă de fraudă la bugetul STB, la bugetul CNAS”  

Invitat vineri, la Digi24, Remus Borza, administratorul judiciar al STB, a declarat că mai „mult de jumătate din aceste concedii nu au în spate un diagnostic real și o boală reală.

„Este o formă de fraudă la bugetul STB, la bugetul CNAS”, a afirmat administratorul judiciar.

A fost identificat și un tipar în acordarea concediilor medicale: numărul acestora a crescut semnificativ atât în perioada verii, cât și la începutul săptămânii, în special în zilele de luni.

„Conduceau autocare cu turiști din Bulgaria, Turcia, Grecia, Albania”

Acesta a susținut că există indicii potrivit cărora unii salariați aflați oficial în concediu medical ar fi desfășurat alte activități lucrative în aceeași perioadă.

„Nu erau în vacanță. Lucrau pentru agenții de turism, conduceau autocare cu turiști din Bulgaria, Turcia, Grecia, Albania. E o chestiune chiar penală”, a declarat Remus Borza.

Vor fi sesizate Parchetul și CNAS

Administratorul judiciar al STB a anunțat că va sesiza, în acest sens, Parchetul și Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Fenomenul concediilor medicale ar fi avut o amploare neobișnuită și în cazul certificatelor de boală profesională. 

Administratorul judiciar al STB a vorbit și despre povara costurilor salariale asupra companiei aflate în insolvență. Potrivit acestuia, STB cheltuiește lunar aproximativ 106 milioane de lei pentru salarii, ceea ce înseamnă peste 1,2 miliarde de lei anual.

„Asta înseamnă că rămân foarte puțini bani pentru investiții, pentru modernizări, pentru întreținerea parcului, pentru mentenanță”, a explicat administratorul judiciar.

Remus Borza a precizat că, în primele zece luni ale anului, fondul de salarii a reprezentat aproximativ 81% din veniturile totale ale companiei. De asemenea, el a susținut că salariul de bază reprezintă doar 39-40% din venitul total al angajaților, restul provenind din sporuri, prime și alte beneficii.

„În special, spor de noapte, de consecutivitate, de chemat din liber. Asta se plătește cu 200%”, a spus Remus Borza.

STB se află în insolvență din septembrie 2026, pe fondul unor datorii de aproximativ 1,6 miliarde de lei, iar administratorul judiciar pregătește un plan amplu de restructurare a companiei.

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