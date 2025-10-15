Greutatea ghiozdanelor cărate de elevi stârnește controverse: „Mă întreb dacă școala a făcut un parteneriat cu secțiile de reumatologie, ortopedie și neurologie”

O postare publicată recent pe rețelele sociale de mama unei eleve de clasa a II-a, a stârnit numeroase comentarii și discuții aprinse despre greutatea ghiozdanelor elevilor. „Mă întreb dacă școala românească a făcut un parteneriat cu secțiile de reumatologie, ortopedie și neurologie, să le asigure constant materie primă”, a scris mama.

Mama a semnalat într-o postare pe Facebook că fiica ei duce zilnic un ghiozdan care cântărește între 5,6 și 6,4 kilograme. „Astăzi este luni și copilul meu duce în spate un ghiozdan de 6,4 kg. De fapt, nu doar astăzi. Greutatea ghiozdanului ei variază în fiecare zi între 5,6 și 6,4 kg. Fiică-mea are 1,55 m și 54 de kg, dar în clasă sunt colegi care au 30 de kg cu hainele ude”, a scris Diana Bonteanu, pe FB.

Femeia a detaliat conținutul ghiozdanului: manuale și caiete pentru muzică și mișcare, religie, limba română, matematică și explorarea mediului, precum și culegeri și caiete pentru Clubul Exploratorilor.

„Eu mă întreb dacă școala românească a făcut un parteneriat cu secțiile de reumatologie, ortopedie și neurologie, să le asigure constant materie primă... Oare pentru ce îi pregătim, de fapt, pe copiii ăștia?”, a adăugat ea.

Învățătoarea a răspuns printr-un comentariu pe aceeași postare, explicând că unele manuale și caiete trebuie aduse acasă pentru ca elevii să poată lucra temele și pentru a preveni pierderea materialelor. „Dacă lasă în bancă manualul de matematică, culegerea și caietul mic, pe ce își face temele?”, a explicat dascălul.

„Bună ziua! Va trebui să vă informez că fiica dumneavoastră nu respectă anumite hotărâri: manualul de educație muzicală rămâne la dulapul clasei; culegerea NU există; dicționarul trebuie să rămână în bancă (NU lipsește din clasă); pentru azi au avut tema DOAR din caietul de lucru; manualul de matematică, culegerea și caietul mic trebuia să rămână în bancă; Clubul Exploratorilor îl folosim DOAR marțea, când avem opțional. Trebuie să vă informez că atunci când i-am spus că NU trebuie să ia totul acasă, a răspuns: <Mama îmi cere să duc totul acasă!>”, a spus învățătoarea.

Controverse în mediul online

Postarea Dianei Bonteanu a devenit virală, iar numeroși părinți au comentat situația.

„Clasa a 5-a, ghiozdanul variază între 9,8 și 10,8 kg. Copilul are 42 kg și se plânge de dureri de spate și uneori de cap”, a relatat o mamă.

O altă persoană a menționat: „Nepotica mea este în anul 4 la o școală de stat din Anglia; ghiozdanul ei conține o singură carte de lectură și un notebook. Toate rechizitele rămân la școală.”

Un alt părinte a recomandat soluții: „Există ghiozdane tip troler… recomand.”

Mulți părinți au criticat sistemul educațional românesc. „Sistemul de învățământ din România este cel puțin arhaic. Copiii trebuie să care ghiozdane grele, iar părinții sunt obligați să se conformeze cerințelor școlii”, a spus un comentator.

„Pe vremea noastră tot așa caram, dar nu exista internet să ne plângem. Școala are rostul ei în viață, dar cred că ar trebui să vă îngrijorați pentru kilogramele fetiței în clasa a II-a, nu pentru ghiozdan!”, a adăugat altcineva.

Părinții au semnalat și dificultăți legate de sănătate și organizare.

„În clasa a 7-a fata mea 1,60 m și 47 kg cară în fiecare zi în medie 10 kg, dar în zilele cu educație fizică zici că e măgar. Nu mai pun că are și astm”, a scris un utilizator.

„E complicat pentru un copil să se organizeze, într-o pauză, când vor să se și joace, poate mănânce sau merg la toaletă, ce să lase la dulap?”, a comentat altcineva.

Părinte: „Sistemul vrea conformitate și obediență”

În urma dezbaterii, Diana Bonteanu a închis comentariile, motivând că discuția a degenerat și că subiectul este sensibil.

„Majoritatea părinților și elevilor se confruntă cu această problemă. Unii au confirmat-o, alții au propus soluții care funcționează pentru ei, iar alții și-au impus punctul de vedere fără să țină cont că poate nu se aplică. Discuțiile serioase se transformă rapid într-un câmp de război cu <adevărul absolut>. Sistemul vrea conformitate și obediență, iar școala impune, iar părintele execută. Încep să mă întreb dacă asta este societatea în care vreau să trăiesc eu și copilul meu. Vă doresc o zi de marți cu lumină, mai ales în suflet și în minte”, a concluzionat ea.

Potrivit unui studiu, ghiozdanul elevului trebuie să cântărească, în medie, 8,2 la sută din greutatea lui, ceea ce înseamnă, în cazul unui copil de 25 de kilograme, că ghiozdanul ideal ar trebui să aibă aproximativ două kilograme

Numărul copiilor care suferă de scolioză şi cifoză este tot mai mare, iar secţiile de ortopedie sunt asaltate de părinţi cu copii care se plâng de dureri de spate fiindcă aproximativ o treime din elevi duc în spate o greutate mai mare decât ar trebui.