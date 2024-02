Obiectele banale care au salvat oamenii în situații critice. „Vecinul de la 7 a hotărât că e o idee bună să dea foc la apartament“

Teama de evenimente neprevăzute îi face pe unii să fie aparent excesiv de prudenți, însă nu o dată s-a dovedit că au fost inspirați. Există situații în care obiecte aparent banale pot face diferența între viață și moarte.

„Prudența nu cunoaște înfrângere”, spune un vechi proverb, iar de veridicitatea acestui mesaj s-au convins mulți. Printre ei și un bucureștean, care a relatat pe platforma Reddit o experiență neplăcută, dar și învățămintele trase din această situație.

„Azi dimineață, duminică, vecinul meu de la etajul 7 (sectorul 3, București), a hotărât că e o idee bună să își dea foc la apartament. Din fericire pe la ora 7.30 eram deja treaz, astfel încât am simțit fumul imediat ce incendiul a început să devină mai mare. În secunda următoare am ieșit din apartament ca să îl văd pe el cum se uita din fața ușii la foc! În 7 minute de la apelul la 112, care a avut loc în timp ce alergam pe scări în jos, au sosit două mașini de pompieri și o Ambulanță SMURD! Într-un final focul a fost lichidat fără a se răspândi la alte apartamente, iar făptuitorul, legat de o targă SMURD și transportat la spital”, a scris el.

Obiectele care pot salva vieți

Și a adăugat, la final, concluzia trasă: „Drept urmare, mi-aș fi dorit să am în casă o pătură antifoc și un extinctor, lucruri care chiar cred că pot salva vieți, și vă recomand și vouă să le aveți!”

Reacțiile au venit imediat, iar cei mai mulți internauți i-au dat dreptate. „În mod normal, ar trebui să fie un extinctor în fiecare scară de bloc”, a scris cineva. „La fiecare etaj chiar”, a punctat altul. „Am locuit în Coreea timp de 7 ani și așa aveau la fiecare etaj și între etaje”, a intervenit alt internaut.

N-au lipsit nici glumeții. „La fiecare ușă” și „În fiecare pat chiar” au fost doar două reacții care au arătat că românii nu-și pierd umorul nici în astfel de situații.

Alții s-au arătat neîncrezători: „La noi nu sunt în spitalele de copii și tu vrei să fie la fiecare etaj de bloc, unde majoritatea administratorilor sunt oglinda fidelă a mentalității comuniste pe care o găsești și la conducerea țării?”

Cineva a realizat că degeaba ar exista astfel de extinctoare dacă oamenii nu ar fi instruiți în prealabil cum să le folosească: „Plus oameni instruiți cum să îl folosească! Nu știu câtă lumea, dacă le-aș pune un extinctor în brațe, ar ști cum se folosește! Dar știi cum ar gândi când e vreun incendiu mare și se află de la TV sau din ziare, «hai ,mă, că nu are cum sa se întâmplă la noi așa ceva». Și ghici ce, chiar se întâmplă!”

„Când eram în clasa a 12-a a venit un echipaj de pompieri ca să ne facă o demonstrație legată de folosirea extinctorului. Ideea a fost bună, însă un echipaj cu doar două extinctoare disponibile la un întreg liceu mi s-a părut cam puțin, însă eu, unul, am fost încântat să învăț cum se folosește. Sincer, aș vrea să cred că în continuare se practică aceste demonstrații pe la școli/licee/facultăți. Din fericire nu am avut nevoie să folosesc un extinctor și sper să nu am nevoie niciodată”, l-a completat altul.

Cât de util ar fi un detector de fum

„Cel mai important, în Canada cel puțin, este detectorul de fum, apoi, cred că în blocuri au stingătoare între apartamente”, a spus altcineva.

„Când eram mic, în anii '90, la mine la bloc era stingător pe fiecare etaj. Acum nu mai sunt că nu-s bani de mentenanță sau sunt furate”, a povestit cineva.

„Un detector de fum și monoxid de carbon ar trebui să fie standard, mai ales când stai la bloc. Dacă se întampla la ora 4, când toata lumea încă dormea, crezi că ar fi fost la fel?”, a întrebat cineva.

„Asta e și temerea mea cea mai mare. Era ora 7.30 când deja eram treaz. Dacă era noaptea nu știu cum ar fi stat situația. În orice caz, nu așa de bine cred”, a răspuns autorul postării inițiale.

„Care detector de fum, alea obligatorii care prin lege ar trebui să fie, dar, de fapt, pe care toată lumea le ține scoase din priză?”, a fost o observație.

„Pe Calea Călărașilor, nu? Ce mică e lumea”, a scris cineva, iar imediat i s-a răspuns în glumă: „Iaca și făptașul!”