Gest incredibil de solidaritate. Directorul Muzeului Astra, premiat la Bruxelles, a dormit în maşină pentru echipa sa: „Am renunțat la confort”

Directorul Muzeului Astra din Sibiu, Ciprian Ştefan, a fost surprins dormind în maşină în timpul deplasării la Bruxelles, unde instituţia a fost premiată cu prestigiosul European Heritage Awards/Europa Nostra 2025.

Jurnalistul Cătălin Oprișan a relatat pe Facebook momentul inedit.

„Domnul pe care-l vedeți în imagine poartă numele de Ciprian Ştefan și este directorul Muzeului Astra din Sibiu. Luni, la Bruxelles, dumnealui a ridicat premiul European Heritage Awards/Europa Nostra 2025 pentru proiectul Casa Artelor – Centrul de activități și resurse regionale, un fel de OSCAR, cea mai importantă distincție europeană acordată unui muzeu în aer liber. (...) Nu s-a plâns, n-a jelit. Ușor stingher, a încercat să se scuze că a fost surprins alstfel.În România, cultura e în comă asistată. Din când în când, însă, muzele, aflate la o cupă de nectar cu Apollo, mai ridică piciorul de pe furtunul cu oxigen”, a scris Cătălin Oprișan.

Întrebat la Kiss FM despre motivul pentru care a dormit în maşină, Ciprian Ştefan a explicat că a renunțat la confort pentru a merge mai mulți colegi din muzeu.

„Puteam merge cu avionul, dar am zis să facem economie, pentru a deplasa, la Bruxelles, o delegație mai mare. Am renunțat la confort pentru ca și colegii mei, cu care am muncit la acest proiect, să se poată bucura. Mai o dubiță, mai o mașină personală, ne-am descurcat. Aici eram obosit, mă odihneam puțin, după ce condusesem 11 ore, non-stop”, a spus acesta.

Muzeul Astra a primit premiul la categoria „Educație, Formare și Competențe” pentru proiectul Casa Artelor, care a transformat o clădire monument istoric din secolul XIV într-o școală de meșteșugărit, unde patrimoniul cultural este transmis mai departe.

Distincția a fost acordată luni, la Casa Radioului din Bruxelles, în cadrul Summitului Patrimoniului Cultural European 2025, eveniment organizat de Europa Nostra și cofinanțat de Uniunea Europeană.