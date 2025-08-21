Articol publicitar

Weekend record la Muzeul ASTRA din Sibiu – peste 12.700 vizitatori au trecut pragul muzeului

Muzeul ASTRA a fost, în perioada 15–17 august 2025, gazda unuia dintre cele mai așteptate evenimente culturale și muzicale ale anului: ASTRA Rock și Târgul Creatorilor Populari.     

Evenimentul a adus împreună 12.719 vizitatori, marcând un weekend record în istoria recentă a muzeului și reconfirmând rolul său de spațiu viu, unde patrimoniul, muzica și tradiția se întâlnesc într-o experiență unică.

Un număr de 7.441 de participanți au explorat programele culturale și gastronomice desfășurate în paralel cu festivalul, descoperind patrimoniul viu în formele sale cele mai autentice. Atelierele interactive cu meșteri tradiționali, evenimentul „Natura, cultura și gustul locului. Muzee și Puncte Gastronomice Locale”, dezbaterile NatureTalks@ASTRARock, dar și inițiative originale precum Rock’n’Țesut sau Schimb de rețete au oferit o perspectivă nouă asupra modului în care tradiția poate dialoga cu prezentul. Publicul s-a bucurat și de proiecte speciale precum ASTRA Poetic, „Meșteșuguri fără frontiere!”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, de activitățile din cadrul „Școlii în satul tradițional” sau de expoziția „Ciobăneștii românești în Muzeul ASTRA”. Toate aceste repere au completat atmosfera efervescentă a Târgului Creatorilor Populari, care a adus în prim-plan meșteșuguri, obiecte și tradiții de o valoare inestimabilă.

În același timp, 5.278 de vizitatori au trăit energia concertelor din programul ASTRA Rock, unde artiști consacrați pe plan național și internațional au oferit show-uri memorabile. Pe scena festivalului au urcat OCS, Vlase & Oigăn, HTETHTHEMETH, Phobia, Hypno Ceperco, Paradise Lost, Dog Eat Dog, Cemetery Skyline, Subcarpați, SPP, The Mono Jacks, Mihail, Niște Băieți, E-an-na și Machiavellian God, creând o atmosferă electrizantă și diversă, care a adus împreună generații și stiluri muzicale diferite.

Dincolo de acest eveniment de referință, Muzeul ASTRA își așteaptă vizitatorii cu experiențe autentice pe tot parcursul verii. În fiecare weekend, muzeul prinde viață prin activări culturale, proiecte educative, târguri și ateliere dedicate familiilor și comunității. Evenimente precum Festivalul Tomatelor, proiectul Meșteșuguri fără frontiere, dar și Olimpiada Meșteșuguri Artistice Tradiționale – faza națională aduc în prim-plan tradiții românești reinterpretate, oferind vizitatorilor ocazia de a interacționa direct cu meșteșugari, artiști și producători locali. Această serie de evenimente transformă Muzeul ASTRA într-o destinație culturală vie, relevantă și actuală, deschisă tuturor generațiilor.

„Scopul Muzeului ASTRA este de a da viață patrimoniului și de a ne asigura că meșteșugurile și meșteșugarii rămân actuali și pentru generațiile viitoare. Prin evenimente precum ASTRA Rock și Târgul Creatorilor Populari demonstrăm că tradiția și cultura pot fi integrate firesc în prezent și pot inspira noi forme de expresie artistică”, a declarat Ciprian Ștefan, directorul Muzeului ASTRA.

