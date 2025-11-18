Tânăr de 21 de ani, urmărit de polițiști prin Capitală după ce a refuzat controlul rutier

Un tânăr de 21 de ani a fost prins de polițiștii Brigăzii Rutiere în noaptea de 17 noiembrie, după ce a refuzat controlul rutier și a pornit în fugă cu mașina prin Capitală, fiind urmărit de echipaje de poliție.

Potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere, incidentul a avut loc în jurul orei 00:20, la intersecția Șoseaua Olteniței – Șoseaua Giurgiului, acolo unde polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism. Deși conducătorul auto a oprit inițial, în momentul în care unul dintre agenți s-a apropiat de portieră, acesta a accelerat brusc și a părăsit locul.

Polițiștii au pornit imediat în urmărirea mașinii, solicitând sprijinul echipajelor din Sectoarele 3 și 4. După o urmărire pe mai multe artere ale Capitalei, autoturismul a fost oprit forțat pe o stradă din Sectorul 3.

În timpul opririi forțate, șoferul nu a tras frâna de mână și nu a oprit mașina în siguranță, iar autoturismul a lovit o mașină de poliție.

Bărbatul a fost imobilizat, iar la testările cu aparatele Alcooltest și DrugTest rezultatele au fost zero, respectiv negative. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acesta conducea având permisul suspendat.

„Cazul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, fiind deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat, faptă prevăzută de art. 335 alin. (2) din Codul penal”, se arată într-un comunicat al Brigăzii Rutiere.

„Polițiștii Capitalei acționează permanent în slujba cetățenilor și intervin prompt pentru a elimina din trafic orice potențial pericol la adresa siguranței publice”, se mai arată în comunicat.