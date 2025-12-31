Ludovic Orban nu dă nicio șansă PSD și AUR să-l demită pe Nicuşor Dan. „Dacă vor să-l facă mare, să-l suspende”

Ludovic Orban, fost consilier prezidenţial, a declarat, marţi seară, că dacă s-ar schimba majoritatea parlamentară, iar PSD şi AUR ar încerca să-l demită pe preşedintele Nicuşor Dan, tentativa nu ar avea sorţi de izbândă.

"O agresiune împotriva lui Nicuşor Dan va creşte şi mai mult suportul pentru Nicuşor Dan. Dacă vor să-l facă mare pe Nicuşor Dan, da, să-l suspende, să încerce să-l suspende. De suspendat pot să-l suspende, pentru că ar putea, să zic, să obţină o majoritate în Parlament, deşi şi acolo ca să-l suspenzi îţi trebuie temeiuri serioase.

Care sunt temeiurile în baza cărora ei pot să iniţieze suspendarea preşedintelui? Nu există astfel de temeiuri, fără discuţie!", a declarat Orban la B1 TV.

Liderul Forța Dreptei susţine că PSD şi AUR nu au ”nicio soluţie” şi că ”se bazează de demagogie găunoasă".

Președintele l-a demis pe Orban

Pe 19 noiembrie, președintele Nicușor Dan a decis să-l elibereze din funcția de consilier prezidențial pe Ludovic Orban.

„Oriunde în lumea asta, în Portugalia, în Slovenia, când un demnitar are un consilier, și consilierul ăla în mod repetat spune altceva decât spune demnitarul, demnitarul îl cheamă și îi spune calm și ferm: «îmi pare rău, nu mai putem continua». Și în momentul ăla consilierul scrie o demisie și ei împreună comunică «ne-am despărțit amiabil». Asta cred eu că trebuia să se întâmple. Uneori se mai întâmplă telenovele”, a precizat președintele Nicușor Dan.

„Oamenii sunt liberi, suntem în democrație, fiecare partid își face strategia lui. E o democrație”, a mai spus Nicușor Dan.

Pe 6 octombrie, președintele României îl numise pe Ludovic Orban consilier prezidențial pentru politică internă.