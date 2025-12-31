Pep Guardiola „sparge” 75 de milioane de euro în primele ore din 2026. Ce „bijuterie” cumpără managerul spaniol

Echipa engleză de fotbal Manchester City, aflată în plin fuleu pentru a prinde din urmă liderul Arsenal Londra, tocmai a pus mâna pe Antoine Semenyo, cel mai râvnit nume al perioadei de transferuri din ianuarie în Premier League.

Directorul sportiv Hugo Viana lucrează cu Bournemouth pentru a finaliza plata clauzei de 75 de milioane de euro din contractul extremei în vârstă de 25 de ani, care a marcat nouă goluri în acest sezon. El a fost titular aseară în meciul Chelsea - Bournemouth 2-2, din etapa a 19-a . Clauza va fi activă între 1 și 10 ianuarie, iar ghanezul născut la Londra va putea părăsi echipa Cherries atunci când cele două cluburi și jucătorul se vor pune de acord.

Soluția preferată de Bournemouth ar fi menținerea jucătorului sub formă de împrumut până la sfârșitul sezonului, dar Cherries și-au dat seama că acest lucru nu era posibil. Totuși, ar dori să-și păstreze cel mai bun jucător de până acum pentru cel puțin următoarele două meciuri, ambele acasă, împotriva lui Arsenal, pe 3 ianuarie, și împotriva lui Tottenham, pe 7 ianuarie (când ar avea loc cea de-a 26-a aniversare a jucătorului), eliberându-l pe Semenyo înainte de expirarea clauzei sale de reziliere.

Transferat de la Bristol City

City, care lucrează la contractul jucătorului, ar prefera să-l pună la dispoziția lui Guardiola imediat, începând cu meciul din 4 ianuarie, de pe Etihad, împotriva lui Chelsea. Data transferului nu este un obstacol pentru finalizarea tranzacției: City este singură în cursă, după ce Tottenham, Manchester United și, în final, Liverpool s-au retras una câte una, după ce anturajul jucătorului a precizat clar că preferă echipa lui Guardiola.

Semenyo, care a ajuns la Bournemouth în ianuarie 2023 de la Bristol City, clubul unde a crescut, își reînnoise contractul în vară, dar a inclus o clauză de reziliere de 75 de milioane de euro în contractul său, care intră în vigoare în primele 10 zile ale lunii ianuarie. După nouă goluri și trei pase decisive în primele sale 17 meciuri din Premier League, când Bournemouth era mai aproape de retrogradare decât de visul lor european, era clar că această cifră ar fi o afacere bună, după standardele Premier League.

Pleacă novegianul Oscar Bobb

City așteaptă sosirea lui Semenyo, înainte de a se decide asupra plecărilor. Primul care își face bagajele este Oscar Bobb, extrema norvegiană în vârstă de 22 de ani, care are nevoie să joace pentru a se recupera după o accidentare gravă din care a revenit abia la sfârșitul sezonului trecut. El are nouă apariții în Premier League până acum în acest sezon, dar doar cinci ca titular, iar în ultima lună a jucat doar 18 minute, în Cupa Carabao, împotriva formației Brentford, înainte de a deveni indisponibil din cauza unei accidentări. Se pare că Borussia Dortmund este interesată de norvegian, dar orice discuții sunt așteptate să înceapă abia după anunțul achiziției lui Semenyo. Savinho și Omar Marmoush, alți atacanți cu timp de joc limitat, nu sunt luați în considerare de City pentru piața transferurilor.