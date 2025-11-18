Schimb de mesaje indecente între un profesor de religie și o elevă de 14 ani. Bărbatul este căsătorit și tatăl a doi copii minori

O școală din Buzău se află, de câteva zile, în mijlocul unui scandal, care a culminat cu demiterea directorului adjunct, în urma unor anchete deschise de Poliția Municipiului Buzău și Inspectoratul Județean Școlar, după ce cadrul didactic, profesor de religie, i-a trimis mesaje indecente unei eleve.

Eleva este în clasa a VIII-a, la Școla Gimnazială „Nicolae Efrimescu”, din comuna Săgeata, acolo unde profesorul care i-a trimis mesaje amoroase era, de câțiva ani, director adjunct, funcție ocupată prin delegație, potrivit Şansa News.

„Cercetările vizează clarificarea naturii relațiilor”

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău face cercetări „într-un dosar penal privind racolarea minorilor în scopuri sexuale, vizând relația dintre un profesor și o elevă minoră, respectând prezumția de nevinovăție”.

„La acest moment, cercetările vizează clarificarea naturii relațiilor existente între un cadru profesoral și una dintre elevele minore ale școlii, unde acesta își desfășoară activitatea didactică. În continuare, organele judiciare procedează la completarea probatoriului, cu scopul clarificării situației de fapt cu care acestea au fost investite, pentru a se stabili dacă sunt întrunite condițiile de tipicitate pentru tragerea la răspundere a persoanei cercetate”, a precizat prim-procurorul Alin Ionuț Atanasie.

Cazul a ajuns mai întâi în atenția Poliției Municipiului Buzău, sesizată de mama elevei, după ce a descoperite mesajele în telefonul fiicei sale.

Pe 13 noiembrie, cazul a intrat și în atenția Inspectoratului Școlar Județean.

„Consiliul de Administrație al ISJ Buzău s-a întrunit și a hotărât să demită persoana respectivă, pentru că era un director, este director adjunct la școala din Săgeata și atunci a trebuit de urgență să îl demitem”, a declarat, pentru Sansa News. inspectorul general adjunct al ISJ Buzău, Dan Popescu.

Potrivit sursei citate, profesorul este căsătorit și tatăl a doi copii minori, iar la fiecare evaluare pentru funcția de conducere a obținut calificativul „foarte bine”.

„Cineva mi-a înscenat ceva”

Conducerea școlii decis să îl retragă pe fostul director adjunct și de la clasa unde învață eleva respectivă.

Potrivit inspectorului general adjunct, Dan Popescu, de la izbucnirea scandalului, profesorul nu a mai venit la ore, anunțând că a intrat în concediu medical.

„Cineva mi-a înscenat ceva”, le-ar fi spus profesorul unor colegi.

„Din păcate, regretăm acest incident și tot ce pot să vă spun în acest moment este că se desfășoară o anchetă, iar directorul adjunct este în concediu medical, după o decizie de încetare a detașării. Se desfășoară o anchetă de către organele abilitate, despre care noi nu avem cunoștință”, a declarat prof. Elena Rusu, directorul Școlii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu”.

O altă anchetă deschisă de Inspectoratului Școlar Județean urmărește dacă s-au respectat procedurile specifice atunci când elevii se aflau în pauză, precum și situații în care profesorul respectiv a rămas singur cu eleva de clasa a VIII-a, în incinta sau în afara școlii.

Eleva beneficiază în prezent de consiliere psihologică în cadrul școlii.

Amintim că, tot anul acesta, în septembrie, un preot din Năvodari, care predă religia la un liceu din Constanța, a fost acuzat de mai mulți părinți că ar fi purtat conversații cu tentă sexuală cu elevi adolescenți. Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 48 de ani ar fi trimis mesaje și fotografii indecente unor minori, atât în mediul online, cât și în timpul orelor de curs.

În august, un bărbat de 45 de ani, profesor de religie, a fost reţinut de procurori după ce a avut în mod repetat raporturi sexuale cu o fată de 14 ani, atât în imobile din Capitală, cât şi din judeţul Teleorman.