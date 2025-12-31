Personalități care ne-au părăsit în 2025: artiști, lideri și figuri marcante ale lumii

În 2025, lumea s-a despărţit de artişti sau activişti celebri în urma cărora dăinuie opere şi realizări remarcabile.

Moartea actorului câştigător al premiului Oscar Gene Hackman şi a soţiei sale a devenit o sursă de tristeţe şi mister după ce cadavrele lor au fost găsite în casa lor în februarie. Autorităţile au stabilit în cele din urmă că Hackman, care se afla într-un stadiu avansat al bolii Alzheimer, a murit din cauza unei boli de inimă, probabil fără să ştie că Betsy Arakawa murise din cauza hantavirusului cu o săptămână înainte.

Între timp, moartea legendei heavy metal Ozzy Osbourne, survenită la doar câteva săptămâni după concertul său de adio, a marcat sfârşitul unei ere în muzică.

Anul acesta a murit şi marele boxer George Foreman, care a pierdut un meci memorabil şi foarte urmărit împotriva lui Muhammad Ali, dar a avut o carieră memorabilă în a doua şi a treia parte a vieţii sale, în calitate de campion mondial şi om de afaceri de succes.

Iar lumea şi-a luat rămas bun în acest an de la Dick Cheney, conservatorul dur, a cărui lungă carieră în serviciul public l-a făcut să devină printre cei mai puternici vicepreşedinţi din istoria SUA, în mandatul preşedintelui George W. Bush, scrie News.

The Associated Press a întocmit o listă cu personalităţi influente care au murit în acest an.

IANUARIE

1 ianuarie. Wayne Osmond, 73 de ani. Cântăreţul şi chitaristul a fost membru fondator al formaţiei The Osmonds, o trupă familială care a vândut milioane de albume şi care a devenit cunoscută în anii 1970 prin hituri pentru adolescenţi precum „One Bad Apple”, „Yo-Yo” şi „Down By the Lazy River”.

1 ianuarie. Rosita Missoni, 93 de ani. A fost patroana legendarei case de modă italiene care a transformat tricotajele colorate cu model în zigzag în artă şi a contribuit la lansarea modei italiene prêt-à-porter.

3 ianuarie. James Arthur Ray, 67 de ani. Guru al conceptului autoajutorării, afacerea sa de milioane de dolari s-a prăbuşit după ce la un ritual condus de el au murit trei persoane şi el a fost condamnat la închisoare pentru omucidere involuntară.

5 ianuarie. Costas Simitis, 88 de ani. În calitate de prim-ministru, liderul socialist a fost arhitectul aderării Greciei la moneda comună europeană, euro.

7 ianuarie. Jean-Marie Le Pen, 96 de ani. Fondatorul Frontului Naţional, partidul de extremă dreapta din Franţa, era cunoscut pentru retorica sa aprinsă împotriva imigraţiei şi multiculturalismului, ceea ce i-a adus atât un sprijin ferm, cât şi condamnări pe scară largă.

7 ianuarie. Peter Yarrow, 86 de ani. Cântăreţul şi compozitorul era cunoscut mai ales ca unul dintre cei trei membri ai formaţiei Peter, Paul and Mary, trio-ul de muzică folk ale cărui armonii au fascinat milioane de oameni, ridicându-şi vocile în favoarea drepturilor civile şi împotriva războiului.

10 ianuarie. Sam Moore, 89 de ani. A fost vocea mai înaltă a duo-ului Sam & Dave din anii 1960, cunoscut pentru hituri definitorii ale epocii, precum „Soul Man” şi „Hold On, I’m Comin’”.

16 ianuarie. David Lynch, 78 de ani. Regizorul a fost apreciat pentru viziunea sa unică, întunecată şi onirică, în filme precum „Blue Velvet” şi „Mulholland Drive” şi în serialul de televiziune „Twin Peaks”.

16 ianuarie. Joan Plowright, 95 de ani. A fost o actriţă britanică premiată care, împreună cu regretatul său soţ, Laurence Olivier, a contribuit în mare măsură la revitalizarea scenei teatrale din Marea Britanie după al Doilea Război Mondial.

21 ianuarie. Valérie André, 102 ani. Aviatoare şi paraşutistă cu diplomă în medicină, ea a fost prima femeie care a devenit ofiţer general în Franţa.

FEBRUARIE

1 februarie. Horst Köhler, 81 de ani. Director general al Fondului Monetar Internaţional, a devenit un preşedinte german popular înainte de a uimi ţara prin demisia sa bruscă, în urma unei controverse legate de comentariile sale despre armata germană.

2 februarie. Barbie Hsu, 48 de ani. Actriţă taiwaneză care a jucat în popularul serial TV „Meteor Garden”, care a cucerit Asia, a murit de pneumonie provocată de gripă.

4 februarie. Aga Khan, 88 de ani. A devenit liderul spiritual al milioane de musulmani ismailiţi din întreaga lume la vârsta de 20 de ani, când era student la Harvard, şi a investit miliarde de dolari în construirea de case, spitale şi şcoli în ţările în curs de dezvoltare.

7 februarie. Tony Roberts, 85 de ani. Actorul versatil, nominalizat la premiul Tony, a jucat în piese de teatru şi musicaluri şi a apărut în mai multe filme ale lui Woody Allen — adesea în rolul celui mai bun prieten al lui Allen.

18 februarie. Gene Hackman, 95 de ani. Actorul câştigător al unui Oscar, ale cărui personaje au variat de la eroi reticenţi la răufăcători vicleni, l-au făcut unul dintre cei mai respectaţi şi onoraţi artişti din industrie. A fost găsit mort alături de soţia sa, Betsy Arakawa.

20 februarie. Mabel Staton, 92 de ani. Atleta de culoare a depăşit barierele, fiind singura femeie care a concurat pentru Statele Unite la săritura în lungime la Jocurile Olimpice de la Helsinki din 1952.

21 februarie. Clint Hill, 93 de ani. Agentul Secret Service a sărit pe capota limuzinei preşedintelui John F. Kennedy după ce acesta a fost împuşcat, apoi a fost nevoit să se pensioneze anticipat, deoarece era bântuit de amintirile asasinatului.

24 februarie. Roberta Flack, 88 de ani. Stilul vocal şi muzical intim al cântăreţei şi pianistei câştigătoare a premiului Grammy a făcut-o una dintre cele mai importante artiste din anii 1970 şi o interpretă influentă mult timp după aceea.

26 februarie. Michelle Trachtenberg, 39 de ani. Fostă vedetă copil în filmul de succes din 1996 „Harriet the Spy”, ea a continuat să joace în două seriale TV populare din era milenială – „Buffy the Vampire Slayer” şi „Gossip Girl”. Cauza şi modul în care a survenit decesul ei au fost oficial declarate nedeterminate.

27 februarie. Boris Spassky, 88 de ani. Campion mondial la şah în era sovietică, şi-a pierdut titlul în faţa americanului Bobby Fischer într-un meci legendar din 1972, care a devenit un simbol al rivalităţii din timpul Războiului Rece.

MARTIE

3 martie. Lincoln Diaz-Balart, 70 de ani. A fost un cubanez american care s-a opus unchiului său Fidel Castro şi a petrecut 18 ani în Camera Reprezentanţilor a Statelor Unite ca membru al unei familii influente din sudul Floridei.

3 martie. Carl Dean, 82 de ani. Soţul devotat al Dolly Parton timp de aproape 60 de ani a evitat lumina reflectoarelor şi a inspirat hitul ei nemuritor „Jolene”.

4 martie. Oleg Gordievsky, 86 de ani. Ofiţerul sovietic KGB a contribuit la schimbarea cursului Războiului Rece, transmiţând în secret informaţii secrete Marii Britanii.

4 martie. Roy Ayers, 84 de ani. Compozitorul şi vocalistul de jazz era cunoscut pentru hitul său funky din 1976, „Everybody Loves the Sunshine”, preluat de grei ai R&B-ului şi rapului, precum Mary J. Blige, N.W.A., Dr. Dre, 2Pac, Mos Def şi Ice Cube.

11 martie. Junior Bridgeman, 71 de ani. Un baschetbalist de excepţie care a dus Louisville în Final Four, a jucat pentru Milwaukee Bucks în NBA, apoi a început o carieră şi mai de succes ca antreprenor, cu investiţii în restaurante, edituri şi franciza Bucks.

14 martie. Alan Simpson, 93 de ani. Fostul senator american a fost o legendă politică, al cărui spirit deschis a depăşit diferenţele partizane în anii dinaintea acrimoniei politice de astăzi.

16 martie. Émilie Dequenne, 43 de ani. Actriţa belgiană care a câştigat un premiu important la Festivalul de Film de la Cannes pentru rolul său din „Rosetta” a murit din cauza unei forme rare de cancer.

20 martie. Eddie Jordan, 76 de ani. A fost proprietarul unei echipe de Formula 1 şi o personalitate media, ale cărui umor, opinii puternice şi gust vestimentar adesea extravagant l-au făcut un comentator TV popular după ce a vândut echipa.

21 martie. George Foreman, 76 de ani. Temutul boxer de categoria grea a pierdut meciul „Rumble in the Jungle” în faţa lui Muhammad Ali, înainte de a avea o a doua şi a treia carieră inspiraţională în calitate de campion mondial la 45 de ani şi proprietar de afaceri de succes.

21 martie. Kitty Dukakis, 88 de ani. Soţia fostului guvernator al Massachusetts şi candidat la preşedinţie din partea Partidului Democrat, Michael Dukakis, a vorbit deschis despre lupta sa cu depresia şi dependenţa.

26 martie. David Childs, 83 de ani. A fost arhitectul principal al zgârie-norului One World Trade Center, care a fost construit pe locul unde s-au prăbuşit turnurile gemene din New York în timpul atacurilor din 11 septembrie.

29 martie. Richard Chamberlain, 90 de ani. Frumosul erou al serialului de televiziune din anii 1960 „Dr. Kildare” şi-a dezvăluit orientarea sexuală patru decenii mai târziu şi a fost cunoscut drept „regele miniseriei” pentru rolurile sale din „Pasărea spin” şi „Shogun”.

APRILIE

1 aprilie. Val Kilmer, 65 de ani. Actorul melancolic şi versatil care a interpretat rolul lui Iceman, personajul preferat al fanilor din „Top Gun”, a îmbrăcat o pelerină voluminoasă în rolul lui Batman din „Batman Forever” şi l-a interpretat pe Jim Morrison în „The Doors”, a murit de pneumonie.

3 aprilie. Theodore McCarrick, 94 de ani. Fostul influent cardinal catolic a fost destituit din funcţie de Papa Francisc în 2019, după ce o anchetă a Vaticanului a stabilit că a molestat adulţi şi copii.

6 aprilie. Jay North, 73 de ani. A jucat rolul unui copil blond şi neastâmpărat în serialul TV „Dennis, pericol public” timp de patru sezoane, începând din 1959.

6 aprilie. Clem Burke, 70 de ani. Stilul său versatil de a cânta la tobe a propulsat iconica trupă rock Blondie în deceniile în care a interpretat totul, de la punk new wave la melodii cu influenţe disco.

8 aprilie. Rubby Pérez, 69 de ani. Cunoscut pentru melodii precum „Volveré”, „El Africano” şi „Tu Vas a Volar” în timpul unei cariere dedicate merengue, stilul muzical caracteristic al Republicii Dominicane, a murit după prăbuşirea acoperişului unui club de noapte.

Octavio Dotel, 51 de ani. A jucat pentru 13 echipe din liga majoră în cei 15 ani de carieră şi a câştigat World Series cu St. Louis Cardinals. A murit în acelaşi accident, în Republica Dominicană.

13 aprilie. Mario Vargas Llosa, 89 de ani. Scriitorul peruan a fost laureat al Premiului Nobel pentru literatură şi un gigant al literaturii latino-americane.

20 aprilie. Bob Filner, 82 de ani. Membru al Congresului SUA timp de 10 mandate, cariera sa politică s-a încheiat brusc după ce, ales primar al oraşului San Diego, a fost îndepărtat din funcţie în urma acuzaţiilor de hărţuire sexuală.

21 aprilie. Papa Francisc, 88 de ani. Primul pontif latino-american din istorie a fermecat lumea cu stilul său modest şi preocuparea pentru oamenii săraci, dar i-a îndepărtat pe conservatori cu criticile sale la adresa capitalismului şi schimbărilor climatice.

25 aprilie. Virginia Giuffre, 41 de ani. Ea i-a acuzat pe prinţul Andrew al Marii Britanii şi pe alţi bărbaţi influenţi că au exploatat-o sexual în adolescenţă, fiind traficată de finanţistul Jeffrey Epstein. Susţinătoare a supravieţuitorilor traficului sexual după ce a devenit o figură centrală în căderea lui Epstein, ea a murit prin sinucidere, potrivit agentului său

MAI

1 mai. Ruth Buzzi, 88 de ani. A devenit faimoasă interpretând rolul lui Gladys Ormphby, o femeie neîngrijită şi sceptică, în serialul de comedie inovator „Rowan & Martin’s Laugh-In” şi a avut peste 200 de apariţii la televiziune în cei 45 de ani de carieră.

1 mai. Jill Sobule, 66 de ani. Cântăreaţa şi compozitoarea premiată, ale cărei texte pline de umor şi emoţie au atras atenţia publicului larg mai ales cu piesa cu tematică gay „I Kissed a Girl”, a murit într-un incendiu la domiciliu.

2 mai. George Ryan, 91 de ani. Republican cu o atitudine dură faţă de criminalitate, care, în calitate de guvernator al statului Illinois, a eliminat pedeapsa cu moartea din stat, a fost discreditat de un scandal de corupţie care l-a adus în închisoare.

9 mai. Johnny Rodriguez, 73 de ani. Vedeta de muzică country a fost un cântăreţ mexicano-american popular, ale cărui hituri din anii 1970 au inclus „I Just Can’t Get Her Out of My Mind”, „Ridin’ My Thumb to Mexico” şi „That’s the Way Love Goes”.

11 mai. Robert Benton, 92 de ani. Regizorul câştigător al unui Oscar a fost co-creatorul filmului „Bonnie şi Clyde” şi a primit recunoaşterea publicului larg ca scenarist şi regizor al filmelor „Kramer vs. Kramer” şi „Places in the Heart”.

13 mai. José Mujica, 89 de ani. Fostul preşedinte uruguayan din gherila marxistă, cu viziunea sa radicală asupra democraţiei, filosofia sa directă şi stilul de viaţă simplu, fiind cultivator de flori, a fascinat oamenii din întreaga lume.

20 mai. George Wendt, 76 de ani. Actor cu farmecul omului obişnuit, a interpretat rolul afabilului Norm, un client fidel al barurilor, în comedia TV de succes din anii 1980 „Cheers” şi a jucat pe Broadway în „Art”, „Hairspray” şi „Elf”.

24 mai. Susan Brownmiller, 90 de ani. Feministă a cărei carte de referinţă din 1975 „Against Our Will” a fost un bestseller intens dezbătut despre agresiunea sexuală.

27 mai. Presley Chweneyagae, 40 de ani. Actorul sud-african a câştigat recunoaştere internaţională pentru rolul principal din filmul „Tsotsi” din 2005, care a câştigat primul Oscar pentru cel mai bun film străin din istoria Africii de Sud.

30 mai. Loretta Swit, 87 de ani. A câştigat două premii Emmy interpretând rolul maiorului Margaret Houlihan, asistenta şefă exigentă a unei unităţi chirurgicale din Războiul din Coreea, în serialul TV de succes „M.A.S.H.”.

30 mai. Etienne-Emile Baulieu, 98 de ani. Omul de ştiinţă francez era cunoscut mai ales ca inventatorul pilulei pentru avort.

IUNIE

8 iunie. Nina Kuscsik, 86 de ani. A militat pentru includerea femeilor în alergarea pe distanţe lungi şi apoi a câştigat Maratonul de la Boston în primul an în care femeilor li s-a permis oficial să alerge.

9 iunie. Frederick Forsyth, 86 de ani. Autorul britanic a scris „Ziua şacalului” şi alte thrillere de succes.

11 iunie. Brian Wilson, 82 de ani. Liderul vizionar al formaţiei Beach Boys, al cărui geniu pentru melodie, aranjamente şi autoexprimare a inspirat „Good Vibrations”, „California Girls” şi alte hituri de vară, a fost unul dintre cei mai influenţi artişti din lume.

17 iunie. Anne Burrell, 55 de ani. Bucătăreasa de televiziune i-a îndrumat pe cei neîndemânatici în bucătărie în sute de episoade din „Worst Cooks in America”.

24 iunie. Bobby Sherman, 81 de ani. Zâmbetul său cuceritor şi părul său zburlit l-au ajutat să devină un idol al adolescenţilor în anii 1960 şi 1970, cu hituri pop precum „Little Woman” şi „Julie, Do Ya Love Me”.

IULIE

3 iulie. Michael Madsen, 67 de ani. Actorul cunoscut pentru personajele sale reci, ameninţătoare, cu priviri de oţel şi adesea sadice din filmele lui Quentin Tarantino, printre care „Reservoir Dogs” şi „Kill Bill: Vol. 2”.

14 iulie. Fauja Singh, 114 ani. Un alergător de origine indiană, supranumit „Torpila cu turban”, considerat cel mai bătrân maratonist din lume, a murit după ce a fost lovit de o maşină.

16 iulie. Connie Francis, 87 de ani. Printre hiturile din anii 1950 şi 1960 ale acestei vedete pop se numără „Pretty Little Baby” şi „Who’s Sorry Now?” — cel din urmă fiind un titlu ironic pentru o viaţă personală plină de suferinţă şi tragedie.

17 iulie. Felix Baumgartner, 56 de ani. Practicantul de sport extrem a uimit lumea în 2012, sărind cu paraşuta mai repede decât viteza sunetului în timpul unui salt de 39 de kilometri din stratosferă. A murit într-un accident de parapantă.

18 iulie. Rex White, 95 de ani. A fost cel mai în vârstă campion în viaţă al NASCAR şi a fost introdus în 2015 în Hall of Fame.

20 iulie. Malcolm-Jamal Warner, 54 de ani. Cariera sa de 40 de ani ca actor şi regizor a început în rolul adolescentului Theo Huxtable din „The Cosby Show”, un fenomen cultural care a contribuit la definirea anilor 1980. S-a înecat în Marea Caraibelor.

22 iulie. Ozzy Osbourne, 76 de ani. Solistul sumbru şi demonic al trupei pionier Black Sabbath a devenit naşul heavy metalului şi apoi un tată decrepit în reality show-urile TV.

24 iulie. Hulk Hogan, 71 de ani. Icoana wrestlingului profesionist, cu mustaţă, eşarfă pe cap şi bicepşi impresionanţi, a transformat acest sport într-o afacere de proporţii şi şi-a extins influenţa în televiziune, cultura pop şi politica conservatoare în timpul unei a doua cariere lungi şi pline de scandaluri.

AUGUST

3 august. Stella Rimington, 90 de ani. Dame Stella a fost prima femeie şefă a agenţiei de informaţii britanice MI5 şi, mai târziu, o scriitoare de succes de romane poliţiste.

5 august. Ion Iliescu, 95 de ani. Primul preşedinte al României ales în mod liber după căderea comunismului în 1989 a fost ulterior acuzat de crime împotriva umanităţii pentru rolul său în revoluţia sângeroasă.

7 august. James Lovell, 97 de ani. Comandantul misiunii Apollo 13 a contribuit la transformarea unei misiuni lunare eşuate într-un triumf al ingineriei de improvizaţie.

8 august. William H. Webster, 101 ani. Abilităţile sale de rezolvare a problemelor şi integritatea sa au contribuit la restabilirea încrederii publice în calitate de director al FBI între 1978 şi 1987 şi al CIA între 1987 şi 1991.

14 august. Genshitsu Sen, 102 ani. A promovat pacea ca mare maestru al ceremoniei japoneze a ceaiului, după ce a fost antrenat pentru a deveni pilot kamikaze în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

17 august. Terence Stamp, 87 de ani. Actorul britanic a interpretat adesea rolul unor personaje negative complexe, printre care şi cel al generalului Zod în primele filme cu Superman.

25 august. Angela Mortimer Barrett, 93 de ani. A depăşit surditatea parţială şi o infecţie intestinală pentru a câştiga trei titluri de Grand Slam la simplu, inclusiv Wimbledon în 1961.

SEPTEMBRIE

1 septembrie. Graham Greene, 73 de ani. Actor indigen pionier, lunga sa carieră a inclus o nominalizare la Oscar pentru interpretarea rolului Kicking Bird în „Dances with Wolves” (Dansând cu lupii).

4 septembrie. Giorgio Armani, 91 de ani. Legendarul designer italian a transformat conceptul de eleganţă discretă într-un imperiu al modei de miliarde de dolari.

4 septembrie. Ducesa de Kent, 92 de ani. Născută Katharine Lucy Mary Worsley, ea a încălcat protocolul regal pentru a îmbrăţişa un finalist de la Wimbledon şi s-a îndepărtat de îndatoririle familiale pentru a preda muzică într-o şcoală publică.

10 septembrie. Charlie Kirk, 31 de ani. De la activist conservator în campusul universitar la podcaster de top şi aliat al preşedintelui Donald Trump, el a fost împuşcat mortal în timpul unui eveniment organizat la o universitate din Utah.

12 septembrie. Kim Seong-Min, 63 de ani. Dezertorul care a fondat postul de radio Free North Korea Radio, cu sediul în Seul, a folosit stick-uri USB şi o reţea de surse din ţara izolată pentru a informa publicul nord-coreean despre guvernul autoritar.

14 septembrie. Ricky Hatton, 46 de ani. Fostul campion mondial la box, care a ajuns să fie unul dintre cei mai populari luptători din acest sport, a avut probleme de sănătate mintală şi a fost găsit mort, spânzurat.

16 septembrie. Robert Redford, 89 de ani. Copilul minune al Hollywoodului a devenit regizor câştigător al premiului Oscar, activist liberal şi naşul cinematografiei independente sub numele unuia dintre personajele sale cele mai îndrăgite (Sundance).

23 septembrie. Claudia Cardinale, 87 de ani. Aclamata actriţă italiană a jucat în unele dintre cele mai celebre filme europene din anii 1960 şi 1970.

24 septembrie. Sara Jane Moore, 95 de ani. A fost închisă pentru mai mult de 30 de ani după ce a încercat fără succes să-l asasineze pe preşedintele Gerald Ford în 1975.

OCTOMBRIE

1 octombrie. Jane Goodall, 91 ani. Ecologista era renumită pentru cercetările sale inovatoare în domeniul cimpanzeilor şi pentru activitatea sa de protecţie a mediului la nivel mondial.

8 octombrie. Joan B. Kennedy, 89 de ani. Fosta soţie a senatorului Edward M. Kennedy a îndurat tragedii familiale, infidelităţile soţului său şi decenii de luptă cu alcoolismul şi problemele de sănătate mintală.

11 octombrie. Diane Keaton, 79 de ani. Manierele excentrice şi profunzimea emoţională ale vedetei câştigătoare a unui Oscar au fascinat fanii în filme precum „Annie Hall”, „Naşul” şi „Tatăl miresei”.

14 octombrie. D’Angelo, 51 de ani. Cântăreţul de R&B câştigător al premiului Grammy, cu vocea sa răguşită, dar suavă, a atras atenţia publicului larg cu videoclipul muzical „Untitled (How Does It Feel)”, în care apărea fără tricou. A murit de cancer.

16 octombrie. Ace Frehley, 74 de ani. Chitaristul principal şi membru fondator al trupei glam-rock Kiss a captivat publicul cu machiajul său elaborat şi chitara fumegândă.

16 octombrie. Kanchha Sherpa, 92 de ani. Ghidul montan nepalez era ultimul membru supravieţuitor al echipei de expediţie care a cucerit pentru prima dată Everestul (1953).

17 octombrie. Tomiichi Murayama, 101 de ani. Fostul prim-ministru al Japoniei era cunoscut pentru „declaraţia Murayama” din 1995, în care îşi cerea scuze victimelor asiatice ale agresiunii ţării sale.

18 octombrie. Chen Ning Yang, 103 ani. Fizicianul chinez laureat al Premiului Nobel a fost unul dintre cei mai influenţi oameni de ştiinţă din fizica modernă.

20 octombrie. Daniel Naroditsky, 29 ani. Marele maestru de şah, care a început ca un copil minune, a devenit rapid una dintre cele mai influente voci americane în acest domeniu. Cauza morţii sale nu a fost făcută publică.

23 octombrie. June Lockhart, 100 de ani. A devenit o figură maternă pentru o generaţie de telespectatori, fie acasă în „Lassie”, fie în „Lost in Space”.

NOIEMBRIE

3 noiembrie. Dick Cheney, 84 de ani. Conservatorul radical a fost unul dintre principalii susţinători ai invaziei Irakului, fiind unul dintre cei mai puternici şi polarizanţi vicepreşedinţi din istoria Statelor Unite. Ani mai târziu, a devenit un critic şi ţinta preşedintelui Donald Trump.

3 noiembrie. Kim Yong Nam, 97 de ani. Multă vreme şeful de stat ceremonial al Coreei de Nord, el era cunoscut mai ales pentru vocea sa profundă şi răsunătoare din discursurile pline de propagandă în sprijinul dinastiei Kim aflate la putere.

6 noiembrie. James D. Watson, 97 de ani. Descoperirea sa, în 1953, a structurii în formă de scară răsucită a ADN-ului a contribuit la declanşarea unei revoluţii în medicină, combaterea criminalităţii, genealogie şi etică.

11 noiembrie. Sally Kirkland, 84 de ani. Actriţa de teatru, film şi televiziune a fost cunoscută mai ales pentru rolul din filmul „The Sting”, în care a jucat alături de Paul Newman şi Robert Redford, şi pentru rolul principal din filmul „Anna” din 1987, pentru care a fost nominalizată la Oscar.

24 noiembrie. Dharmendra, 89 de ani. O prezenţă definitorie pe ecranul filmelor de la Bollywood din anii 1970 şi 1980, el a fost una dintre cele mai populare vedete ale cinematografiei indiene.

24 noiembrie. Viola Ford Fletcher, 111 ani. Fiind una dintre ultimele supravieţuitoare ale masacrului rasial din Tulsa, Oklahoma, din 1921, şi-a petrecut ultimii ani din viaţă căutând dreptate pentru atacul mortal al unei mulţimi de albi asupra comunităţii de culoare în care a trăit în copilărie.

29 noiembrie. Tom Stoppard, 88 de ani. Dramaturgul britanic, cunoscut pentru spiritul său ludic şi totodată profund, a câştigat un Oscar pentru scenariul filmului „Shakespeare In Love” din 1998.

DECEMBRIE

3 decembrie. Charles Shay, 101 ani. Veteranul american decorat era medic în armata SUA la vârsta de 19 ani când a debarcat pe plaja Omaha în ziua Z şi a ajutat la salvarea de vieţi omeneşti.

5 decembrie. Frank Gehry, 96 de ani. A proiectat unele dintre cele mai neconformiste clădiri construite vreodată şi a atins un nivel de recunoaştere mondială rar acordat vreunui arhitect.

9 decembrie. Rod Paige, 92 de ani. Educatorul, antrenorul şi administratorul a lansat legea istorică No Child Left Behind (Niciun copil lăsat în urmă) fiind primul afro-american care a ocupat funcţia de secretar al educaţiei în SUA.

10 decembrie. Sophie Kinsella, 55 de ani. Comedia romantică efervescentă „Confessions of a Shopaholic” a dat naştere unei serii care s-a vândut în milioane de exemplare. A murit după ce a fost diagnosticată cu cancer la creier.

14 decembrie. Rob Reiner, 78 de ani. Fiul unui gigant al comediei, el însuşi a devenit unul dintre cei mai proeminenţi regizori ai generaţiei sale cu filme precum „The Princess Bride”, „When Harry Met Sally …” şi „This Is Spinal Tap”. A fost înjunghiat mortal împreună cu soţia sa, Michele Singer Reiner, în casa lor.

17 decembrie Peter Arnett, 91 de ani. A fost reporterul câştigător al Premiului Pulitzer care a petrecut zeci de ani ferindu-se de gloanţe şi bombe pentru a aduce lumii mărturii de la faţa locului despre război, de la câmpurile de orez din Vietnam până la deşertul irakian.

18 decembrie. Greg Biffle, 55 de ani. Ales de NASCAR drept unul dintre cei mai buni 75 de piloţi din istorie, nominalizat pentru Hall of Fame, a murit într-un accident aviatic.

19 decembrie. Mick Abrahams, membru fondator al trupei britanice de rock Jethro Tull, a murit la vârsta de 82 de ani.

21 decembrie. Vince Zampella, 55 de ani, dezvoltator american de jocuri video (Call of Duty, Titanfall, Star Wars Jedi: Fallen Order), a murit într-un accident rutier.

22 decembrie. Chris Rea, 74 de ani, cântăreţ şi compozitor britanic, cunoscut în toată lumea în special pentru hiturile „Driving Home For Christmas” şi „The Road To Hell”.

23 decembrie. Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, 57 de ani, şeful statului major în armata libiană, a murit într-un accident aviatic în timp ce pleca dintr-o vizită în Turcia.

26 decembrie. Jean-Louis Gasset, personalitate marcantă a fotbalului francez, antrenor secund al lui Laurent Blanc mulţi ani, a încetat din viaţă la 72 de ani.

28 decembrie. Brigitte Bardot, alias ”BB”, legenda cinematografiei franceze, care în anii 1950-1970 a reprezentat emanciparea feminină şi libertatea sexuală, după care a devenit o pionieră în lupta împotriva maltratării animalelor, a murit la vârsta de 91 de ani.

31 decembrie. Actorul american Isiah Whitlock Jr., cunoscut pentru interpretarea unui senator corupt în serialul "The Wire", a murit la vârsta de 71 de ani. Clay Davis a rămas în memoria unei generaţii de telespectatori prin umorul său negru şi o exclamaţie devenită emblematică, "sheeeeee-it", o pronunţie prelungită a cuvântului "shit" din engleză.