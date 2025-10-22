Poliția Capitalei a deschis un dosar și face verificări după acuzațiile de hărțuire aduse de o tânără de 18 ani artistului Adrian Pleșca „Artan”

Autoritățile au anunțat că au demarat verificări privind presupusul incident de hărțuire în care ar fi fost implicată o tânără de 18 ani și artistul Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan. La acest moment, nu există plângeri penale sau sesizări directe din partea persoanelor implicate.

Polițiștii din cadrul Secției 12 Poliție s-au sesizat din oficiu după ce informațiile despre incident au apărut în mediul online. Evenimentul în cauză a avut loc pe 20 octombrie, la nJoy Garden & Club din București, în cadrul unui open mic, și a implicat o tânără de 18 ani și artistul Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan (Trupa Timpuri Noi, Partizan).

În comunicatul transmis de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București se arată că „la acest moment, nu a fost formulată nicio plângere penală și nu există o sesizare directă din partea persoanelor implicate”.

Autoritățile au subliniat că orice persoană care consideră că i-au fost încălcate drepturile sau a fost victima unei fapte de natură penală este încurajată să se adreseze de îndată celei mai apropiate unități de poliție sau să sune la 112, pentru ca măsurile legale să poată fi dispuse prompt.

Recomandări preventive pentru cetățeni

Poliția Capitalei a transmis și recomandări preventive: „Nu ezitați să semnalați comportamente inadecvate sau agresive, chiar dacă nu sunteți victima directă. Dacă vă simțiți în pericol într-un spațiu public sau privat, căutați sprijin imediat (de la personalul locației, de la apropiați sau de la autorități). Încurajăm persoanele afectate să păstreze eventuale probe audio-video sau martori care pot sprijini stabilirea adevărului”.

Reprezentanții poliției au adăugat că „sesizarea autorităților este esențială pentru a preveni repetarea unor astfel de fapte și pentru a asigura un spațiu public sigur pentru toți cetățenii”.

Autoritățile au mai precizat că vor continua să monitorizeze cu atenție situația și să întreprindă toate demersurile legale necesare.

Organizatorul: „Mai face așa ceva”

Amintim că o femeie a acuzat că fiica ei, de 18 ani, ar fi fost hărțuită de artistul Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan, în timpul unui open mic la nJoy Garden & Club.

Potrivit mamei, artistul, 64 de ani, ar fi urmărit-o insistent pe adolescentă și ar fi încercat să o sărute cu forța. „Ea și prietenii ei i-au cerut să plece, dar el a făcut-o abia după insistențe — ca să meargă la o altă fată tânără, pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei”, se arată în postarea de pe Facebook.

Tânăra l-ar fi avertizat că va suna la poliție, dar Pleșca ar fi reacționat ironic. Incidentul a fost parțial filmat, iar un fragment video circulă deja pe Facebook.

Mama susține că a discutat cu organizatorul, care i-ar fi spus că Pleșca „mai face așa ceva” și va încerca să îl oprească, deși nu poate controla complet situația.