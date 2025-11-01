Video Fiul Laurei Vicol, inculpată în dosarul Nordis, sfidează românii pe TikTok: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000 de euro, voi nu”

Luca Vicol, fiul Laurei Vicol, inculpată în dosarul Nordis, a provocat controverse după ce a făcut declarații sfidătoare la adresa românilor pe TikTok, criticându-i pe cei care îl acuză de ostentarea unui stil de viață luxos.

Într-un videoclip postat pe platformă, Luca Vicol i-a provocat pe cei care îl critică să-și trimită părinții la muncă. „Păi, bă, fraților, familia mea a muncit. Trimiteți-vă părinții la muncă! De ce nu faceți și voi asta?”, a spus el. Tânărul a continuat într-un ton provocator: „Eu vorbesc cu voi, voi mă înjurați, eu fac mișto de voi. La finalul zilei, eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000, voi nu”. Fiul Laurei Vicol a mai adăugat: „Pot să zic ce vreau, pentru că am bani”, susținând că și-a făcut „datoria de content creator”.

Deși imaginile au fost postate acum câteva luni, acestea au devenit virale după ce procurorii DIICOT au extins ancheta în dosarul Nordis.

Laura Vicol, arestată în dosarul Nordis

Pe 3 februarie, Laura Vicol, fostă șefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost reținuți pentru 24 de ore în dosarul Nordis, după ce DIICOT a efectuat zeci de percheziții în România și Monaco. Cei doi, împreună cu alți nouă inculpați, au fost acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință a impozitelor sau taxelor.

Pe 5 februarie, Laura Vicol și soțul ei au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, dar decizia nu a fost definitivă, iar Înalta Curte de Casație și Justiție i-a eliberat după mai puțin de două săptămâni.

Ancheta Nordis se extinde: aproape 1.000 de păgubiți

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală împotriva administratorilor grupului Nordis, deja inculpați, și împotriva societăților Nordis Management și Nordis Mamaia, pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Până în prezent, aproape 1.000 de persoane au fost păgubite, iar prejudiciul total este estimat la 75 de milioane de euro. Compania Nordis, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din România, a fost acuzată că a vândut aceleași apartamente mai multor persoane și că majoritatea proiectelor sale au rămas nefinalizate.

Laura Vicol: avocat și politician controversat

Laura Vicol, 50 de ani, de profesie avocat, a devenit cunoscută pentru reprezentarea unor clienți controversați, fiind supranumită „avocata interlopilor”. Ea a fost implicată în dosare DIICOT care au vizat frații Cămătaru, pe Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, și Silviu Dudiță, zis Fluturică, precum și alte cazuri cu implicări ale unor figuri publice și foste oficialități.

În paralel, Vicol a intrat și în politică, fiind aleasă deputat în 2020 pe lista PSD Dolj și ocupând funcția de președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților între noiembrie 2021 și octombrie 2024, la propunerea Liei Olguța Vasilescu.