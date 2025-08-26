search
Marți, 26 August 2025
Fondatorii Nordis scapă definitiv de controlul judiciar în ancheta DIICOT

Curtea de Apel București a decis luni, 25 august, revocarea măsurii controlului judiciar în cazul fraților Poștoacă. Decizia este definitivă, iar inculpații din ancheta DIICOT nu mai au nicio măsură preventivă. 

Fondatorii Nordis scapă definitiv de controlul judiciar FOTO: Arhivă
Fondatorii Nordis scapă definitiv de controlul judiciar FOTO: Arhivă

Curtea de Apel București a decis, în mod definitiv, ridicarea tuturor măsurilor preventive împotriva fraților Gheorghe Emanuel Poștoacă, Nicolae Adrian Poștoacă și Florin Alexandru Poștoacă, inculpați într-un dosar DIICOT privind o fraudă imobiliară de 195 de milioane de euro. Decizia este definitivă și urmează hotărârea similară luată săptămâna trecută în cazul lui Vladimir Ciorbă. 

Frații Poștoacă contestaseră ordonanța procurorului DIICOT prin care li se prelungise controlul judiciar până în luna octombrie. Curtea de Apel București le-a admis plângerile și a dispus ridicarea tuturor restricțiilor. În soluția pe scurt a instanței se arată: „Admite plângerile formulate de către inculpaţii Poștoacă Gheorghe Emanuel și Poștoacă Nicolae Cristian împotriva ordonanţelor nr. 1854/D/P/2022 din data de 11.08.2025 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, prin care s-a dispus prelungirea măsurilor controlului judiciar faţă de aceştia, începând cu data de 13.08.2025 până la data de 11.10.2025 inclusiv. Revocă măsurile controlului judiciar dispuse faţă de inculpaţii Poștoacă Gheorghe Emanuel și Poștoacă Nicolae Cristian...”

O decizie similară a fost luată și în cazul celui de-al treilea frate Poștoacă, judecat separat.

Șase luni de control judiciar, fără nicio măsură în prezent

Emanuel Gheorghe Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă și Alexandru Florin Poștoacă au fost reținuți pe 5 februarie 2025. Inițial, CAB a decis arestarea preventivă, însă după două săptămâni Instanța Supremă a înlocuit măsura cu controlul judiciar. Emanuel Poștoacă, fost agent imobiliar, este fondator și acționar principal al Nordis Group, alături de Vladimir Ciorbă. Ceilalți doi frați au deținut diverse funcții în cadrul grupului.

Gruparea Nordis este anchetată de DIICOT pentru constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Ancheta vizează o presupusă schemă prin care grupul ar fi încasat peste 957 de milioane de lei (aproximativ 195 de milioane de euro) de la clienți pentru apartamente de lux, fără a le livra.

Procurorii susțin că liderii Nordis au folosit fondurile companiei pentru cheltuieli de lux, precum zboruri cu avioane private sau elicoptere, pentru vacanțe și evenimente private. „Cheltuielile cu zborurile private (atât avion, cât și elicopter) constituie acte de delapidare, întrucât, analizând destinațiile, datele și persoanele care au beneficiat de acestea, s-a constatat că nu au absolut nicio legătură cu activitatea economică a grupului Nordis”, se arată în referatul DIICOT.

Sechestrele, ridicate de judecător

Pe 19 august, Curtea de Apel București a decis ridicarea sechestrului instituit asupra bunurilor mobile și imobile ale NORDIS. Emanuel Poștoacă a solicitat DIICOT să nu instituie noi măsuri asigurătorii, subliniind că acestea ar împiedica activitatea companiei aflată în insolvență.

„Solicităm DIICOT, prin procurorul de caz, să nu instituie noi măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobiliare ale societății. Sperăm să se înțeleagă, măcar la acest moment, că orice sechestru va bloca societatea să își desfășoare în mod normal activitatea conform Legii insolvenței și a tuturor garanțiilor din cadrul acestei proceduri”, a transmis Emanuel Poștoacă, citat de Financial Intelligence.

El a subliniat că acuzația penală nu trebuie să împiedice finalizarea proiectelor imobiliare și semnarea contractelor de vânzare.

NORDIS neagă implicarea politică

Fondatorul NORDIS a precizat că societatea nu a sponsorizat niciodată persoane sau formațiuni politice și că nu a beneficiat de protecție politică. „Societatea Nordis nu a plătit, sponsorizat sub nicio formă de cadou nicio persoană politică sau formațiune politică, niciodată în existența ei și nici nu a beneficiat niciodată de nicio formă de protecție. (...) Nordis nu susține și nu a susținut nicio persoană politică sau formațiune politică”, se arată în comunicat.

Laura Vicol, fosta președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, a recunoscut că a zburat cu Marcel Ciolacu cu avionul privat, „de câteva ori. Și cu dânsul și fără”, conform emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Premierul a publicat pe TikTok presupusele facturi pentru aceste zboruri, susținând că și-a plătit cheltuielile din bani proprii.

Ce spune NORDIS după ridicarea sechestrului

Grupul imobiliar intenționează să vândă blocuri în Mamaia și Brașov, pentru a finanța finalizarea proiectelor aflate în insolvență. Administratorul special, Emanuel Poștoacă, a explicat că ridicarea sechestrului este esențială pentru continuarea lucrărilor și protejarea intereselor creditorilor.

Acțiunile procurorului DIICOT ar fi condamnat NORDIS la faliment, blocând orice sursă de finanțare. Sechestrul nu ar trebui folosit pentru a distruge o societate în dificultate”, a declarat Poștoacă.

