Djokovic și-a betonat mușchii la 38 de ani. Campionul sârb s-a folosit de o capsulă de regenerare și de un guru medical

În ciuda dominației spaniolului Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și a italianului Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP), sârbul Novak Djokovic își menține intacte, la 38 de ani, ambițiile pentru viitor. Folosește o tehnologie revoluționară și a adăugat un nume nou în echipă. Sportivul încearcă o transformare miraculoasă, pentru a răpune scurgerea timpului.

Novak Djokovic, mutat de la Belgrad la Atena, nu are nicio intenție să renunțe, în condițiile în care marii săi rivali, spaniolul Rafael Nadal și elvețianul Roger Federer, sunt de multă vreme pe margine. De fapt, se reinventează, pentru a rămâne în top. Obiectivul fostului număr 1 mondial este clar: să-și prelungească cariera cât mai mult posibil și să rămână competitiv. Jucătorul de tenis sârb a declarat în repetate rânduri că vânează cel de-al 25-lea titlu de Grand Slam. Prima ocazie: Australian Open 2026.

Vrea la Jocurile Olimpice din 2028

După ce a câștigat aurul la Paris, numărul 4 ATP vrea să se apropie de Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles. Pentru a ajunge în Statele Unite în cea mai bună formă posibilă, Djokovic folosește toate mijloacele pe care știința le poate oferi. După faimosul „ou” presurizat CVAC, în care obișnuia să se strecoare pentru a-și îmbunătăți recuperarea post-meci, și dieta sa fără gluten (din cauza bolii celiace), în acest extrasezon, Djokovic a prezentat un nou proiect, conceput special pentru sportivi. Este vorba de Regenesis, o capsulă de recuperare imersivă care combină diverse tehnologii menite să promoveze bunăstarea. Terapia cu lumină, frecvențele sonore, câmpurile electromagnetice și aromaterapia sunt doar câteva dintre soluțiile integrate în această capsulă.

Reîncărcarea „bateriilor” în opt minute

„Regenesis este o soluție modernă pentru o viață agitată: îți poți reîncărca bateriile în opt minute”, a explicat însuși Djokovic. Proiectul a început în Bali acum șase ani. Acolo, mereu deschis la nou, „Nole” l-a întâlnit pe australianul Tav Keen, specialist în utilizarea tehnologiilor care induc stări meditative profunde și care îi partener în acest proiect. Nu a fost un an ușor pentru multiplul campion de Mare Șlem. Într-un sezon în care a ajuns cel puțin în semifinalele fiecărui turneu major, Djokovic a trebuit să se confrunte cu o realitate deja consacrată: Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, numerele 1 și 2 mondial, concurează într-un ritm căruia sârbul se zbate să-i facă față. Înrăutățindu-se lucrurile, mai multe probleme fizice l-au limitat pe parcursul anului 2025. De aici a venit nevoia de a experimenta. „Am fost accidentat mai frecvent în ultimele 18 luni, așa că încerc să-mi reconstruiesc corpul, astfel încât să fiu pregătit pentru începutul sezonului următor. De-a lungul carierei mele, am căutat întotdeauna fiecare instrument posibil care m-ar putea ajuta să rămân în vârf. Această călătorie m-a adus aici, la Regenesis”, a declarat, recent, Djokovic.

„Nole” privește spre viitor

Pentru a finaliza această misiune de „întinerire”, fostul lider mondial a decis să-și extindă echipa, apelând la ajutorul Dr. Mark Kovacs. Expert în performanță la nivel înalt, Kovacs este considerat un specialist la care apelează sportivii de elită, profesioniștii, directorii de corporații și artiștii care caută programe științifice pentru optimizarea performanței umane. Sârbul se va concentra în special pe pregătirea fizică, prevenirea accidentărilor, biomecanică, recuperare și optimizarea performanței pe teren. Prin urmare, Djokovic privește în continuare spre viitor: știința, inovația și ambiția sa renumită rămân armele cu care Nole intenționează să continue să sfideze timpul și să-și provoace adversarii.