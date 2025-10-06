Laura Vicol s-a înscris în partidul lui Piedone, PNRR. Prima filială în diaspora, la Birmingham (UK)

Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, s-a înscris în partidului lui Cristian Popescu Piedone, PNRR, unde va avea nu doar funcția de vicepreședinte ci și pe cea a de consilier juridic, potrivit gândul.ro

Cristian Popescu Piedone a declarat, pentru sursa citată, că, în partidul său, vor continua să vină „mult mai mulți politicieni de calibru”, însă preferă să le dezvăluie treptat identitatea.

Formațiunea sa politică, Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR), a înregistrat și prima filială în diaspora, în Birmingham-Marea Britanie, înființată de un român, Alecsa Nelu Stelian, care trăiește peste hotare.

Piedone a precizat pentru Gândul că sunt completate peste 600 de adeziuni și continuă să vină și altele.

Despre Piedone și Laura Vicol

Amintim că fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) aflat sub control judiciar, într-un dosar în care este acuzat că ar fi avertizat un hotel din Sinaia că urmează să efectueze acolo un control, și-a lansat pe 29 septembrie, noua formațiune politică, PNRR.

Laura Vicol, fosta preşedintă a Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor, reţinută preventiv împreună cu mai multe persoane în dosarul NORDIS, a fost pusă în libertate pe 14 februarie de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, fără nicio măsură preventivă.

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), care au judecat cazul Laurei Vicol, al soțului său, Vladimir Ciorbă, și a celorlalți inculpați din dosarul Nordis, au motivat că s-a luat decizia de punere în libertate deoarece „lipsește temeiul factual necesar pentru dispunerea unei măsuri preventive în cauză”.



