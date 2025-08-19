Video Laura Vicol, reacție stropșită după ce a fost prinsă încălcând legea pe stadion. Avocata-vedetă trăiește după propriile reguli

Fană înfocată a celor de la FCSB, Laura Vicol a fost pe stadion duminică seară, la derby-ul cu Rapid, scor 2-2. Vicol este fostă președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, iar numele său a apărut în celebrul scandal „Nordis”.

La o zi distanță, Laura Vicol a reacționat printr-un mesaj postat pe rețelele sociale. Avocata a comentat și faptul că a fost surprinsă pe „Arena Națională” în timp ce fuma, deși regulamentul interzice acest lucru.

Vicol s-a apărat cu argumentul că „toată lumea fumează pe stadion” și a avertizat că nu-și va schimba obiceiurile.

Se fălește cu lenjerie de la Victoria’s Secret

„Pentru ăștia care m-ați pozat la meci și ați scris că sfidez legea… Bobiță, pe stadion, unde mă duc des, să știți că fumează toată lumea Iqos (n.r. țigară electronică) și o să fumez în continuare dacă asta înseamnă că sfidez legea, pentru că sunt fumătoare și pentru că toată lumea fumează pe stadion.

Să scrieți despre mine că am sfidat legea și că m-am îmbrăcat extravagant la un meci de fotbal… M-am dus în pantaloni de trening și în maieu. Asta înseamnă extravagant pentru voi?

Dacă vreți să știți de unde am și lenjeria, vă spun… E de la Victoria’s Secret. Dar nu cred că pe cititori îi interesează ținuta mea extravagantă. Adică pantaloni de trening și maieu. Sunteți penibli!”, a transmis Laura Vicol pe pagina sa de Facebook.