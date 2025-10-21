Breaking Anchetă extinsă în dosarul Nordis: peste 300 de plângeri noi și un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane de euro

Procurorii au extins ancheta în cazul grupului Nordis după primirea a peste 300 de plângeri penale noi. Noile sesizări vizează administratorii grupului și societățile Nordis Management și Nordis Mamaia, ambele urmărite penal, pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Potrivit procurorului de caz, urmărirea penală s-a extins asupra administratorilor grupului Nordis, precum și asupra societăților Nordis Management și Nordis Mamaia, ambele fiind urmărite penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pentru acte materiale noi.

Noile plângeri indică un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane de euro.

Până la această dată, în cauză au fost formulate aproximativ 700 de plângeri penale, 850 de persoane având calitatea de victime, iar prejudiciul în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave a urcat la circa 75 milioane de euro, reprezentând sumele de bani achitate de păgubiți, pentru imobile care nu au fost construite și livrate, au precizat surse judiciare.