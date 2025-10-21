search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Breaking Anchetă extinsă în dosarul Nordis: peste 300 de plângeri noi și un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane de euro

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Procurorii au extins ancheta în cazul grupului Nordis după primirea a peste 300 de plângeri penale noi. Noile sesizări vizează administratorii grupului și societățile Nordis Management și Nordis Mamaia, ambele urmărite penal, pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Grupul Nordis FOTO: Nordis
Grupul Nordis FOTO: Nordis

Potrivit procurorului de caz, urmărirea penală s-a extins asupra administratorilor grupului Nordis, precum și asupra societăților Nordis Management și Nordis Mamaia, ambele fiind urmărite penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pentru acte materiale noi.

Noile plângeri indică un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane de euro. 

Până la această dată, în cauză au fost formulate aproximativ 700 de plângeri penale, 850 de persoane având calitatea de victime, iar prejudiciul în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave a urcat la circa 75 milioane de euro, reprezentând sumele de bani achitate de păgubiți, pentru imobile care nu au fost construite și livrate, au precizat surse judiciare.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Tragedie în sportul mondial! Campionul a murit la doar 29 de ani
digi24.ro
image
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”
stirileprotv.ro
image
Vremea de Revelion: Meteorologii de la Accuweather estimează o probabilitate de 60% să NINGĂ în București, la 1 ianuarie 2026
gandul.ro
image
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi în scădere și ploi abundente la sfârșit de lună
mediafax.ro
image
Marius Șumudică la FCSB? Liderul din SuperLiga are scenariul pregătit: „Mai întâi trebuie dat afară Gigi Becali”
fanatik.ro
image
Daniel David, învins de studenți. Boicotul de la Mate-Info din Universitatea Babeș-Bolyai a blocat institutul inventat de rectorul autosuspendat
libertatea.ro
image
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pană de curent înainte de acumularea de gaze
observatornews.ro
image
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Prioritate la trecerea de pietoni când sensurile sunt despărțite de separator. Ce riscă șoferii care nu respectă legea în 2025
playtech.ro
image
Liviu Dragnea, lovitură financiară de un milion de euro. Fostul șef al PSD, prins în filiera Florian Coldea-prietenii din energie
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Performanța carierei pentru Jaqueline Cristian!
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Noi detalii au ieșit la iveală. Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de de explozia din Rahova. Locatarii fac mărturisiri fără precedent: „Au deschis ușile ca să poată să aerisească blocul”
kanald.ro
image
Românii care primesc 400 de lei înainte de sărbători. Reprezintă doar jumătate din ajutorul...
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Divorț șoc la ProTV! Vedeta din Las Fierbinți a rupt căsnicia de 20 de ani pentru o nouă iubire. A făcut nuntă în secret, cum arată mirii / FOTO
romaniatv.net
image
Dispar sute de orașe din țară. Ministrul Dezvoltării: ”Am realizat o analiză strict profesională, fără criterii politice”
mediaflux.ro
image
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
gsp.ro
image
Pană globală la Amazon Web Services: Mii de site-uri și aplicații au fost afectate
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Dan Ciotoi iubește din nou, la 69 de ani, după un divorț dureros și lupta cu o boală grea: „E povestea noastră, de suflet”. Dieta solistului piesei „Banii n-aduc fericirea”
click.ro
image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
Sylvester Stallone foto Profimedia jpg
Soția lui Sylvester Stallone spune adevărul despre copiii de la Hollywood. Ce se întâmplă cu ei?
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Și-a găsit consolarea doar în brațele lui Harry. Impresionată de o tragedie, Meghan nu și-a putut ține în frâu lacrimile

Click! Pentru femei

image
Chiar și-a dorit moartea copiilor ei?! Fostul soț al lui Britney Spears face acuzații grave despre cântăreață

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze