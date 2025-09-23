search
Marți, 23 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Fenomenul „Rapturetok”, apocalipsa de pe TikTok. Profeția virală care anunță sfârșitul lumii în septembrie

0
0
Publicat:

O nouă profeție apocaliptică s-a viralizat pe rețelele de socializare. Deși este privită cu entuziasm de persoane care cred că lumea se va sfârși, unii susțin însă că din cauza fenomenului „Rapture” sau „Răpirea” au ajuns să facă gesturi necugetate.

Răpirea, privită cu entuziasm pe TikTok. Sursa: Freepik.com
Răpirea, privită cu entuziasm pe TikTok. Sursa: Freepik.com

Numeroase clipuri publicate pe TikTok prezic cu încredere că sfârșitul lumii va veni marți. Fenomenul a luat amploare sub numele de „RaptureTok”, iar cei care îl promovează susțin că sfârșitul lumii e aproape. Conform autorilor de pe TikTok, s-ar putea să trăim vremurile de pe urmă.

„Numeroși TikTokeri care postează sub hashtagul #Rapture sunt convinși că septembrie 2025 e „finalul de sezon” al umanității și așteaptă cu emoție sfârșitul lumii. „RaptureTok” este o zonă din TikTok unde oamenii așteaptă cu nerăbdare Răpirea — credința conform căreia creștinii devotați, vii sau morți, vor fi ridicați la cer alături de Iisus Hristos”, notează publicația Forbes, într-un articol care caută explicații pentru acest trend.

TikTok-ul e plin de clipuri cu creatori de conținut care chiar cred că lumea se va sfârși — unii și-au vândut mașinile și și-au dat demisia de la locul de muncă, adaugă publicația. 

"Fenomenul a atras atenția și dincolo de TikTok, unde publicul urmărește „RaptureTok” ca pe un reality show. Multe dintre clipuri sunt surprinzător de practice, arătând credincioși care se asigură că dispariția lor anticipată nu va lăsa dezordine în urmă. Necredincioșii, bineînțeles, sunt așteptați să rămână pe Pământ, așa că dacă marți nu observi nimic neobișnuit, e posibil să facă parte din planul divin”, mai arată Forbes.

Cum s-a viralizat profeția

Valul de clipuri despre Răpire a inspirat rapid și parodii, unii ironizând trendul în propriile videoclipuri. În unele clipuri, oamenii se declară convinși că Răpirea va avea loc marți, 23 septembrie. Data exactă a fost stabilită de Joshua Mhlakela, un pastor sud-african care susține că l-a văzut pe Iisus într-o viziune, întorcându-se pe Pământ de Rosh Hashanah (Anul Nou evreiesc).

Într-un interviu, adesea citat pe platforma de socializare, pastorul a avertizat: „Răpirea este aproape, fie că ești pregătit sau nu”.

Ulterior, el a mai lăsat o marjă de eroare, precizând că Răpirea va avea loc „pe 23 și 24 septembrie 2025”, așadar, dacă marți nu se întâmplă nimic, mai există și ziua de miercuri.

Sunt tot mai multe temeri că un eveniment biblic străvechi, în care nenumărați creștini dispar de pe Pământ, este la doar câteva ore distanță, informează DailyMail.

„Fenomenul „RaptureTok” a explodat în ultimele săptămâni după ce lideri religioși au început să răspândească ideea că Răpirea va începe pe 23 septembrie, marcând A Doua Venire a lui Isus și Ziua Judecății pentru necredincioși”, arată publicația britanică.

Ea menționează că, deși Biblia nu a stabilit niciodată o dată pentru acest eveniment, iar creștinii au fost în mod repetat descurajați de-a lungul istoriei să fixeze date pentru Răpire, mulți susțin că semnele vor fi vizibile marți.

Apocalipsa, prezisă fără succes, de milenii

Răpirea este convingerea că Iisus va coborî din Cer și îi va ridica pe cei credincioși „ca să-L întâlnească în văzduh”, în timp ce judecata divină se va abate asupra Pământului.

„Totuși, pe RaptureTok nu e vorba de panică, ci de entuziasm — clipurile arată credincioși bucuroși, care speculează despre ultimele ore și chiar fac glume”, notează Forbes.

Răpirea nu este o credință universal acceptată printre creștini, ea fiind întâlnită în special la evanghelici. Alți creștini văd Răpirea ca pe o idee modernă, desprinsă din conceptul tradițional al Celei de-a Doua Veniri a lui Hristos. Nu este prima dată când a fost prezis sfârșitul lumii.

Atât în Antichitate, dar și în Evul Mediu și în epoca modernă, anul și chiar data Apocalipsei au fost anunțate de numeroase ori de oameni care au reușit să stârnească confuzie, panică și să atragă uneori mii de adepți convinși că sfârșitul e iminent. De fiecare dată, predicțiile s-au dovedit false.

În Antichitate, unii iudei și creștini credeau că distrugerea Templului din Ierusalim însemna începutul Apocalipsei. În anul 1000, mulți europeni au crezut că schimbarea mileniului va aduce sfârșitul lumii.

Anul 1666 a fost văzut și el ca unul apocaliptic, în special în Londra, cuprinsă atunci de un incendiu devastator. În 1910, apariția cometei Halley a fost privită cu teamă, din același motiv.

În secolul XX, mai mulți presupuși profeți au prezis că sfârșitul lumii este aproape, unii oferind argumente pentru indicarea datei Apocalipsei.

Chiar și duhovnicului Arsenie Boca i-au fost atribuite profeții apocaliptice. Interpretarea calendarului mayaș, care „se termina” pe 21 decembrie 2012, a fost, de asemenea, asociată sfârșitului lumii. Pandemiile, schimbările climatice și războaiele au susținut și ele astfel de previziuni.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini ale unei execuții publice organizate de Hamas pe o stradă din Gaza au fost date publicității duminică seară
digi24.ro
image
O femeie din Satu Mare spune că a fost mutilată după o operație la sâni. Medicul e acuzat și că a mințit la internare
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Parchetul General cere Parlamentului European să-i ridice imunitatea Dianei Şoşoacă. Lista acuzațiilor
mediafax.ro
image
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea mică”. Care e suma de transfer. Exclusiv
fanatik.ro
image
Lista celor mai puternice armate din lume. România, aproape la egalitate cu țara care se pregătește de un conflict cu SUA
libertatea.ro
image
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24
digi24.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol la finalul ceremoniei
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
antena3.ro
image
Cu ce facturi s-au trezit sute de români după de au primit ani la rând apă potabilă la discreţie
observatornews.ro
image
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Cum înregistrezi în Germania o maşină cu numere de România? Taxe şi acte necesare
playtech.ro
image
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e motivul. Nu cred în vrăjeală. A mai vrut o dată să facă asta”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
News alert! Articolul 4 NATO a fost activat! Consiliul se reunește azi la ora 11:00
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Caz halucinant! O femeie și-a făcut un selfie cu ochelarii de soare, însă ce a observat după a șocat-o! Ce s-a văzut în fotografie, ÎNFIORĂTOR!
wowbiz.ro
image
Mugur Isărescu avertizează despre riscurile trecerii de la cash la euro digital: „Ne termină ruşii în 3 zile”
romaniatv.net
image
Lista alimentelor care se vor scumpi de la 1 octombrie
mediaflux.ro
image
Mircea Lucescu, investiție de peste 17 milioane de euro
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Filmul românesc care dărâmă topul celor mai populare producții cinematografice de pe Netflix. Este pe locul doi după Wednesday
actualitate.net
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
click.ro
image
Ce restricții le-a impus Daciana Sârbu fiicelor sale? De ce nu are Maria telefon, nici la 10 ani? „Am considerat că…” Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorț
click.ro
image
Un srilankez a recunoscut cât câștigă, de fapt, în România: „Rămân aici să mă însor!”
click.ro
Meghan Markle foto profimedia (2) jpg
Prețul exagerat pe care îl are rochia ponosită purtată de Meghan Markle! A îmbrăcat același model și în alte două ocazii
okmagazine.ro
Matthew McConaughey cu soția, Camila Alves sursa foto Profimedia jpg
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”

OK! Magazine

image
”Cârnăciori, nu degete!” Ce afecțiuni trădează mâinile extrem de umflate ale Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras