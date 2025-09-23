O nouă profeție apocaliptică s-a viralizat pe rețelele de socializare. Deși este privită cu entuziasm de persoane care cred că lumea se va sfârși, unii susțin însă că din cauza fenomenului „Rapture” sau „Răpirea” au ajuns să facă gesturi necugetate.

Numeroase clipuri publicate pe TikTok prezic cu încredere că sfârșitul lumii va veni marți. Fenomenul a luat amploare sub numele de „RaptureTok”, iar cei care îl promovează susțin că sfârșitul lumii e aproape. Conform autorilor de pe TikTok, s-ar putea să trăim vremurile de pe urmă.

„Numeroși TikTokeri care postează sub hashtagul #Rapture sunt convinși că septembrie 2025 e „finalul de sezon” al umanității și așteaptă cu emoție sfârșitul lumii. „RaptureTok” este o zonă din TikTok unde oamenii așteaptă cu nerăbdare Răpirea — credința conform căreia creștinii devotați, vii sau morți, vor fi ridicați la cer alături de Iisus Hristos”, notează publicația Forbes, într-un articol care caută explicații pentru acest trend.

TikTok-ul e plin de clipuri cu creatori de conținut care chiar cred că lumea se va sfârși — unii și-au vândut mașinile și și-au dat demisia de la locul de muncă, adaugă publicația.

"Fenomenul a atras atenția și dincolo de TikTok, unde publicul urmărește „RaptureTok” ca pe un reality show. Multe dintre clipuri sunt surprinzător de practice, arătând credincioși care se asigură că dispariția lor anticipată nu va lăsa dezordine în urmă. Necredincioșii, bineînțeles, sunt așteptați să rămână pe Pământ, așa că dacă marți nu observi nimic neobișnuit, e posibil să facă parte din planul divin”, mai arată Forbes.

Cum s-a viralizat profeția

Valul de clipuri despre Răpire a inspirat rapid și parodii, unii ironizând trendul în propriile videoclipuri. În unele clipuri, oamenii se declară convinși că Răpirea va avea loc marți, 23 septembrie. Data exactă a fost stabilită de Joshua Mhlakela, un pastor sud-african care susține că l-a văzut pe Iisus într-o viziune, întorcându-se pe Pământ de Rosh Hashanah (Anul Nou evreiesc).

Într-un interviu, adesea citat pe platforma de socializare, pastorul a avertizat: „Răpirea este aproape, fie că ești pregătit sau nu”.

Ulterior, el a mai lăsat o marjă de eroare, precizând că Răpirea va avea loc „pe 23 și 24 septembrie 2025”, așadar, dacă marți nu se întâmplă nimic, mai există și ziua de miercuri.

Sunt tot mai multe temeri că un eveniment biblic străvechi, în care nenumărați creștini dispar de pe Pământ, este la doar câteva ore distanță, informează DailyMail.

„Fenomenul „RaptureTok” a explodat în ultimele săptămâni după ce lideri religioși au început să răspândească ideea că Răpirea va începe pe 23 septembrie, marcând A Doua Venire a lui Isus și Ziua Judecății pentru necredincioși”, arată publicația britanică.

Ea menționează că, deși Biblia nu a stabilit niciodată o dată pentru acest eveniment, iar creștinii au fost în mod repetat descurajați de-a lungul istoriei să fixeze date pentru Răpire, mulți susțin că semnele vor fi vizibile marți.

Apocalipsa, prezisă fără succes, de milenii

Răpirea este convingerea că Iisus va coborî din Cer și îi va ridica pe cei credincioși „ca să-L întâlnească în văzduh”, în timp ce judecata divină se va abate asupra Pământului.

„Totuși, pe RaptureTok nu e vorba de panică, ci de entuziasm — clipurile arată credincioși bucuroși, care speculează despre ultimele ore și chiar fac glume”, notează Forbes.

Răpirea nu este o credință universal acceptată printre creștini, ea fiind întâlnită în special la evanghelici. Alți creștini văd Răpirea ca pe o idee modernă, desprinsă din conceptul tradițional al Celei de-a Doua Veniri a lui Hristos. Nu este prima dată când a fost prezis sfârșitul lumii.

Atât în Antichitate, dar și în Evul Mediu și în epoca modernă, anul și chiar data Apocalipsei au fost anunțate de numeroase ori de oameni care au reușit să stârnească confuzie, panică și să atragă uneori mii de adepți convinși că sfârșitul e iminent. De fiecare dată, predicțiile s-au dovedit false.

În Antichitate, unii iudei și creștini credeau că distrugerea Templului din Ierusalim însemna începutul Apocalipsei. În anul 1000, mulți europeni au crezut că schimbarea mileniului va aduce sfârșitul lumii.

Anul 1666 a fost văzut și el ca unul apocaliptic, în special în Londra, cuprinsă atunci de un incendiu devastator. În 1910, apariția cometei Halley a fost privită cu teamă, din același motiv.

În secolul XX, mai mulți presupuși profeți au prezis că sfârșitul lumii este aproape, unii oferind argumente pentru indicarea datei Apocalipsei.

Chiar și duhovnicului Arsenie Boca i-au fost atribuite profeții apocaliptice. Interpretarea calendarului mayaș, care „se termina” pe 21 decembrie 2012, a fost, de asemenea, asociată sfârșitului lumii. Pandemiile, schimbările climatice și războaiele au susținut și ele astfel de previziuni.