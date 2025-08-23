search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Misterul fenomenului Arsenie Boca la mănăstirea din Munții Făgăraș. „Lumea venea nebună la el. Avea faima de călugăr riguros”

0
0
Publicat:

În anii ’40, Mănăstirea Brâncoveanu din Munții Făgăraș devenise locul „fenomenului Arsenie Boca”, iar duhovnicul ei de atunci atrăgea mulțimi de pelerini în jurul acesteia. Faima călugărului auster legat de aceste locuri continuă să atragă numeroși credincioși și în prezent la mănăstire.

Arsenie Boca în anii '40. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Arsenie Boca în anii '40. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Mănăstirea Brâncoveanu (video) din localitatea Sâmbăta de Sus (județul Brașov) a fost ridicată la sfârșitul secolului al XVII-lea, de familia domnitorului Constantin Brâncoveanu.

Aflată la poalele Munților Făgăraș, în vecinătatea orașului Făgăraș, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa, fiind singurul astfel de lăcaș istoric construit în regiunea Transilvaniei în stil brâncovenesc.

Arsenie Boca la Mănăstirea Brâncoveanu

Însă popularitatea pe care mănăstirea a căpătat-o în ultimele decenii i s-a datorat în mare măsură părintelui Arsenie Boca (1910 - 1989), fostul stareț al acesteia din anii ’40.

După ce, în 1939, trăise mai multe luni de călugărie la mănăstirile de pe Muntele Athos, tânărul diacon Arsenie Boca a devenit călugăr și apoi stareț al Mănăstirii Brâncoveanu. Apreciat pentru talentul său artistic, dar și pentru „harul” său de a le vorbi pelerinilor, Arsenie Boca a câștigat în scurt timp inimile credincioșilor, inclusiv ale membrilor Casei Regale a României, care frecventau așezarea, și ale altor personalități ale epocii.

La începutul anilor ’40, faima sa de călugăr evlavios a creat în jurul acestuia un adevărat fenomen. Duhovnicul de la Sâmbăta de Sus a fost arestat în vara anului 1945, pentru presupuse legături cu Mișcarea Legionară.

Cu excepția unor delațiuni, în care era prezentat ca fiind „un înfocat legionar şi credem că face parte chiar din conducerea clandestină legionară”, documentele păstrate în arhivele statului arătau că acesta nu făcuse propagandă politică și nici nu avusese legături apropiate cu legionarii.

„Numitul preot n-a fost dovedit că face propagandă antiguvernamentală de la om la om şi nici că este în strânsă legătură cu elementele reacţionare maniste. Face însă o intensă propagandă religioasă la Mănăstirea Brâncoveanu, din Sâmbăta de Sus, unde este vizitat de foarte multă lume, în majoritate însă de diferite persoane suferinde, zvonindu-se că preotul Arsenie are darul de a vindeca şi de a preciza viitorul celor credincioşi“, se arată într-o notă informativă a Siguranței statului, din 1945, păstrată la Arhivele CNSAS.

Fenomenul „Arsenie Boca”

În declarația autobiografică dată anchetatorilor, în 1945, din arestul Siguranţei din Râmnicu Vâlcea, Arsenie Boca explica originile „fenomenului Arsenie Boca”.

„Într-o iarnă, probabil prin 1941, ne trezim cu o avalanşă de oameni de toate vârstele şi treptele, năpădindu-mă să stau de vorbă cu ei despre necazurile lor. Aci m-am trezit să fac duhovnicie cu oamenii, deşi nu eram preot. Ştiam că tot ce păţesc oamenii li se trage de pe urma greşelilor sau păcatelor. Aşa m-am văzut silit să primesc preoţia şi misiunea majoră a propovăduirii lui Hristos-Dumnezeu adevărat şi Om adevărat. Asta îmi este toată misiunea şi rostul pe pământ, pentru care m-a înzestrat cu daruri – deşi eu sunt nevrednic. Pentru asta sunt solicitat în toate părţile, ca să propovăduiesc iubirea lui Dumnezeu şi sfinţirea oamenilor prin iubire. De alte gânduri şi rosturi sunt străin”, scria Arsenie Boca, în declarația din 1945.

Arsenie Boca a mai slujit la mănăstirea din Munții Făgăraș până în 1948, când a fost arestat din nou și „exilat” la Mănăstirea Prislop, un loc care la acea vreme era într-o stare de părăsire. Autoritățile regimului comunist l-au pus sub urmărire, iar mulți dintre cei care frecventau așezarea din Țara Hațegului îl iscodeau pe călugărul care se izolase treptat de pelerini.

Citește și: Povestea sfântului din umbra lui Arsenie Boca. Sătenii i-au păstrat degetul, după ce a murit într-un mod bizar VIDEO
Mănăstirea Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (28) jpg
Imaginea 1/19: Mănăstirea Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (28) jpg
Mănăstirea Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (28) jpg
Mănăstirea Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (31) jpg
Mănăstirea Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (19) jpg
Mănăstirea Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (33) jpg
Mănăstirea Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (23) jpg
Mănăstirea Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (27) jpg
Mănăstirea Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (24) jpg
Mănăstirea Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (32) jpg
Mănăstirea Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (38) jpg
Mănăstirea Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (25) jpg
Mănăstirea Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (17) jpg
Mănăstirea Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) jpg
Mănăstirea Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (13) jpg
Mănăstirea Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (16) jpg
Mănăstirea Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) jpg
Mănăstirea Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (11) jpg
Mănăstirea Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) jpg
Mănăstirea Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (6) jpg
Mănăstirea Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) jpg

Informaţiile furnizate de rețeaua de informatori din jurul mănăstirii au dus la arestarea sa în ianuarie 1951. După un an şi jumătate de detenţie, în 1952, Arsenie Boca s-a întors la Prislop, dar a fost în continuare urmărit de colaboratorii Securităţii. Unii dintre apropiați ofereau informații Securității despre activitatea lui, explicând la rândul lor cum a apărut în anii ’40 „fenomenul Arsenie Boca”.

„Faima lui de călugăr riguros, de om al lui Dumnezeu, mersese până la marginea ţării. Lumea venea nebună spre el. El a cultivat acest cult al personalităţii şi călugărului Arsenie – aşa îl chema în călugărie – a ajuns om mare, renumit în toată ţara. Era în timpul războiului. Dureri, necazuri şi suferinţe erau multe. Ţăranii şi intelectualii veneau cu sutele, cu miile, de pretutindeni, să-l vadă, să-l audă, să stea de vorbă cu „sfântul” de la Sâmbăta. Trecea în faţa mulţimilor drept cunoscător al tainelor omului şi făcător de minuni”, îl descria un fost apropiat, cu pseudonimul Nicoară Iulian, într-o notă informativă din 1964, păstrată în arhivele fostei Securități comuniste.

Acesta adăuga că Arsenie Boca ducea la mănăstirea din Făgăraș o viaţă extrem de severă și se arăta riguros şi exagerat în pretenţii de viaţă curată, de post și de rugăciune.

„Pentru sine a început să scobească în stânca muntelui, la înălţimi mari, o celulă, unde voia să se retragă şi să trăiască izolat de lume”, adăuga informatorul.

Nu a recunoscut vreodată că a fost atașat de Mișcarea Legionară

În anul 1955, Arsenie Boca a fost din nou arestat sub pretextul unor presupuse legături cu membrii Mișcării Legionare. A fost acuzat pentru „omisiunea de denunț“ a legionarului Nicolae Bordașiu, căutat de autorități, pe care îl adăpostise la mănăstire, iar ulterior a fost condamnat la șase luni de închisoare. Din 1959, a fost silit să părăsească Mănăstirea Prislop (video) și să renunțe la activitatea preoțească, rămânând angajat ca pictor în Atelierele Patriarhiei din București.

În ciuda presiunilor exercitate asupra lui, Arsenie Boca a negat întotdeauna apartenența la Mișcarea Legionară sau vreo altă implicare politică. Nici măcar în perioada studenției, afirma acesta, nu a îmbrățișat ideile legionare, la modă la sfârșitul anilor ’30, în rândul multor români.

Citește și: Sfântul Ardealului, mai puțin căutat de români. Cum s-a stins „fenomenul Arsenie Boca”

„Trei ani am stat la internat, ca să fie o garanție pentru mine că nu mă ocup cu nici o pierdere de vreme. Pe-acolo mai veneau și studenți legionari care ne chemau cu ei. Nu m-am dus niciodată. Școala mă absorbea total și n-aveam vreme de pierdut. Bătaia din copilărie pentru a nu pierde vremea mă urmărea ca un înger păzitor. În vremea aceea, Mișcarea Legionară era în toi și se discuta de ea în toate părțile. Eu, ca un independent de politic, nu mi-am găsit înclinație către mișcare. Apoi s-a întâmplat că nici nu m-a mai chemat nimeni”, afirma Arsenie Boca, într-o declarație dată anchetatorilor.

Preotul adăuga că, în primăvara anului 1939, i s-a permis să plece din țară, pe Muntele Athos, unde a stat trei luni, tocmai pentru că nu avea legături cu Mișcarea Legionară.

„La plecare erau cele mai aspre cercetări ca nimeni din cei ce-au fost legionari vreodată să nu poată ieși din țară. Eu, neavând absolut nimic la activ, am obținut pașaport de călătorie: în Europa «sans Russie», de la Prefectura Poliției din Sibiu. Iar întrucât eram diacon, am obținut și încuviințările speciale de la cele trei Patriarhii: a României, a Constantinopolului și a Atenei, precum și de la cele două guverne: român și grec, precum că n-am nimic suspect la activ, ci simpla chemare către desăvârșirea interioară prin meșteșugul călugăriei”, a mai afirmat părintele.

Legionarii veneau însă des la mănăstirea din Făgăraș, la începutul anilor 1940.

„Singurele legături ce le-am avut cu legionarii au fost cele spirituale, care sunt firești între preot și credincioși”, afirma Arsenie Boca, în interogatoriul din 1948, an în care fusese arestat de autoritățile comuniste.

În prezent, atât Mănăstirea Sâmbăta de Sus, cât și Mănăstirea Prislop, cele două așezăminte în care Arsenie Boca a slujit la mijlocul secolului trecut, au devenit locuri de pelerinaj, căutate de mii de români.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Cinci zodii sunt protejate de astre până pe 1 septembrie. Noroc la bani, legături profitabile, dar și evenimente neașteptate pentru ele
fanatik.ro
image
Mohammad Murad, despre provocarea xenofobă lansată de Dan Tanasă, coleg în AUR și Parlament: „O mare prostie. Gândire total depășită”
libertatea.ro
image
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
A dezvăluit în direct ce nume i-ar fi pus Ianis Hagi băiatului său: "Știți cum o să-l cheme?"
digisport.ro
image
Poșta se desființează: digitalizarea a fost un succes / Experiența Danemarcei
stiripesurse.ro
image
România are „un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită”. Radu Miruță: „Valoarea lui crește de la o zi la alta”
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Reacţia poliţistului lovit cu sabia în cap de Alexandru Huţuleac, după extrădarea interlopului
observatornews.ro
image
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Orașele din Europa unde turiștii sunt premiați dacă sunt civilizați. Vizitatorii primesc tururi gratuite și alte beneficii
playtech.ro
image
Ce a pățit un pescar care a vrut să facă o poză cu un rechin: ”Tocmai terminam de scos cârligul din gură”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin, iar ce a urmat i-a lăsat "mască" pe toți
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Mesajele disperate ale tinerei din Timișoara, înainte ca șoferul de ride-sharing să provoace accidentul sângeros: „I-a fost frică, s-a speriat”
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, BNR va tipări euro până la final de 2025. Ce riscă românii
romaniatv.net
image
ANAF impune măsuri pentru românii care organizează nunți, botezuri și aniversări!
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, bătută de Gabi Bădălău. Martorii au chemat de urgență Poliția / FOTO
actualitate.net
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”
click.ro
image
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
click.ro
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat. VIDEO
click.ro
Tily Niculae a divorțat Instagram jpg
Divorț șoc în showbiz! Tily Niculae: „Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă”
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Armata Roșie, în 1944 (© Wikimedia Commons)
Fără ofensiva Armatei Roșii, Lovitura de stat de la 23 august 1944 n-ar mai fi avut loc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”

OK! Magazine

image
Unde-a dispărut Rose Hanbury? Contul de Instagram în spatele căruia se ascunde presupusa amantă a lui William

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?