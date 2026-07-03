De ce mulți imigranți părăsesc din nou Germania

Germania nu își poate permite deloc ca lucrătorii străini calificați să părăsească din nou țara. Totuși, exact acest lucru se întâmplă, după cum arată un studiu. Printre ei, numeroși români. Ce nu funcționează?

Motivele sunt variate iar decizia de a pleca este adesea rezultatul unui cumul de factori, arată studiul realizat de Institutul pentru Cercetarea Pieței Muncii și a Profesiilor (IAB), organizație care face parte din Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă din Germania.

Birocrația excesivă, printre plângerile principale

Totuși, unele motive de părăsire a Republicii Federale de către imigranții calificați ies clar în evidență - de exemplu, birocrația excesivă: proceduri complicate de obținere a vizelor, dificultăți pe piața muncii și frustrarea provocată de autoritățile care lucrează lent. Aproximativ o treime dintre persoanele care au emigrat din Germania (32%) au indicat barierele birocratice drept motiv al plecării lor, potrivit studiului IAB prezentat joi la Berlin.

Doar motivele legate de viața familială au fost menționate mai frecvent ca motiv al plecării (39%). 27% dintre cei care au ales să plece au numit situația locuințelor ca unul din motivele principale, 30% au invocat motive personale privind cariera.

Nu toți cei care pleacă se întorc în țările lor

În cadrul unui prim sondaj reprezentativ, desfășurat între decembrie 2024 și aprilie 2025, IAB a intervievat aproximativ 50.000 de persoane cu vârste între 18 și 65 de ani, născute în străinătate și care locuiesc în Germania. Rezultatele publicate acum se bazează pe o anchetă de monitorizare realizată până în februarie 2026, la care au participat peste 15.000 dintre respondenții inițiali.





Aproximativ 3% dintre imigranți își exprimaseră deja, în primul val al sondajului, intenția de a părăsi Germania. Noile date arată că 2,6% dintre persoanele chestionate (echivalentul a circa 260.000 de persoane la nivelul întregii populații) și-au pus în practică planurile de a părăsi Germania.

Dintre aceștia, 60% au ales să revină în țările lor - cei mai mulți dintre ei în Croația, Turcia, Polonia și România. Ceilalți 40% au optat să se mute în alte țări la plecarea din Germania - destinațiile principale fiind Spania, Elveția, Italia și Croația.

Mai bine de jumătate dintre cei care au plecat (53%) au declarat însă că le-ar fi plăcut să poată să rămână pe termen lung sau permanent în Germania. 57% au spus că s-au gândit să se întoarcă în Germania cândva în viitor.

Ce se poate face pentru a reduce numărul plecărilor

Fiecare al doilea imigrant care a părăsit Germania (50%) a indicat lipsa sprijinului în domeniul muncii și al dezvoltării profesionale. Dintre aceștia, 56% au declarat că și-ar fi dorit mai multă susținere din partea Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă sau a centrelor pentru ocuparea forței de muncă (Jobcenter).

Având în vedere deficitul de forță de muncă calificată și reducerea recentă a numărului de persoane care se stabilesc în Germania, cercetătorii recomandă consolidarea în mod țintit a perspectivelor de rămânere în țară pentru imigranți. Printre factorii care ar putea avea un efect pozitiv se numără șanse echitabile pe piața muncii, perspective sigure de ședere, mai mult sprijin din partea instituțiilor, precum și proceduri birocratice mai simple.

Devine "tot mai important din perspectiva politicii pieței muncii să fie identificat din timp cine se gândește să părăsească Germania, pentru a consolida în mod țintit perspectivele de a rămâne în țară", a declarat Yuliya Kosyakova, directoare de cercetare în cadrul IAB. Obstacolele clar identificate, precum nemulțumirea față de procedurile birocratice complicate, pot fi abordate prin măsuri ale autorităților, a adăugat ea. Ca posibilă soluție, cercetătoarea a recomandat înființarea unui organism de coordonare care să centralizeze și să simplifice procedurile birocratice.

Ovidiu Suciu - DW