Românii nu mai vor să muncească în străinătate. Ce vârste au cei care se mai încumetă să plece și în ce țări

Românii nu mai vor să muncească în străinătate, din cauza situației internaționale incerte, o foarte mică parte aplicând pentru posturi din câteva țări, în special dacă li se acceptă să muncească de acasă.

Potrivit unui sondaj realizat de o cunoscută platformă de recrutare, de la începutul anului până în prezent, doar 1% din totalul celor care-și caută un nou loc de muncă au aplicat pentru un job în străinătate. Datele arată că nici pentru restul anului nu se întrevăd schimbări majore din acest punct de vedere, în condițiile în care doar 6,3% dintre candidații întrebați dacă iau în calcul ideea de a pleca să lucreze în străinătate au răspuns afirmativ și că deja au un plan stabilit în acest sens. 21,2% nu au fost la fel de fermi, dar au declarat că iau în calcul inclusiv această variantă doar dacă nu își vor găsi un job satisfăcător în România. 60,1% au spus că nu au niciun plan de a pleca din țară, iar 12,5% ar fi dispuși să lucreze pentru un angajator din străinătate dacă acesta ar accepta o colaborare remote, care să nu presupună relocarea.

În ce țări ar pleca românii să muncească

Țările care au atras cele mai multe aplicări de la începutul anului au fost Germania, Olanda, Bulgaria, Grecia, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Suedia și Franța. „Dacă facem însă o disociere între date și ne uităm strict pe ce s-a întâmplat în piață de la 1 martie, de când a izbucnit războiul în Orientul Mijlociu, vedem o scădere semnificativă în topul destinațiilor preferate de români pentru Cipru, care coboară de pe poziția a 6-a pe poziția a 12-a și una minoră pentru Emiratele Arabe Unite, de pe poziția a 7-a pe poziția a 9-a. Urcă, în schimb, în preferințele românilor destinații precum Spania, Italia ori Grecia, considerate mai sigure din punct de vedere geopolitic sau, pur și simplu, centre în care candidații se pot integra mai ușor datorită comunităților mari de români deja existente acolo”, spune Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs.

Transport / logistică, turism și retail sunt domeniile spre care se orientează românii care au în plan să meargă la muncă în afara țării. Asigurările sunt un domeniu recent intrat în ierarhie și, pentru această primă parte a anului, reușește chiar să detroneze angajatori mai mari, precum serviciile, construcțiile, industria alimentară sau agricultura.

Ce vârste au cei care se încumetă să plece

„Străinătatea continuă să rămână o opțiune luată în calcul în primul rând de către candidații din segmentul de vârstă 25 – 35 de ani și apoi de cei foarte tineri (18 – 24 de ani). Nevoia de stabilitate și aversiunea la o schimbare atât de mare se resimte tot mai pregnant pe măsură ce avansează în vârstă, astfel încât candidații care au peste 45 de ani sunt și cei care aplică cel mai puțin”, comentează Ana Călugăru.

În funcție de nivelul de carieră, primii aplicanți pentru job-urile din alte țări sunt cei care au între 2 și 5 ani de experiență, apoi candidații entry level (0 – 2 ani de experiență) și abia la final seniorii, cu o experiență mai mare de 5 ani și cei care nu au deloc experiență. Din punctul de vedere al studiilor, pe primele două locuri se află candidații din două categorii opuse, respectiv muncitorii calificați și absolvenții de studii superioare.

În ciuda faptului că interesul candidaților scade pentru locurile de muncă din alte țări, angajatorii din afară rămâne deschiși să recruteze români. Din ianuarie și până acum au fost postate aproape 2.000 de job-uri, cele mai multe pentru Germania, Olanda, Ungaria, Austria, SUA, Bulgaria, Irlanda și Grecia. Sunt căutați candidați care să lucreze în construcții, sănătate, industria auto, producție, industria alimentară, servicii și turism, iar nivelurile de experiență cerute sunt similare cu cele ale candidaților care aplică și cel mai mult – mid level (2 – 5 ani) și entry level (0 -2 ani).