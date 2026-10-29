 Starea de alertă la Cernavodă, prelungită cu 30 de zile: Dunărea scăzută ține blocate unitățile 1 și 2 și în noiembrie | adevarul.ro
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Starea de alertă la Cernavodă, prelungită cu 30 de zile: Dunărea scăzută ține blocate unitățile 1 și 2 și în noiembrie

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Cotele critice ale Dunării mențin în alertă sectorul energetic românesc. Guvernul a prelungit cu 30 de zile starea de alertă pentru Centrala Nuclearoelectrice Cernavodă, după ce s-a constatat că unitățile 1 și 2 nu vor putea fi repuse în funcțiune pe parcursul lunii noiembrie 2026. 

Centrala de la Cernavoda Sursa Nuclear Electrica facebook jpg
Foto: Facebook

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a publicat miercuri seara, în Monitorul Oficial, hotărârea privind prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă în ceea ce priveşte funcţionarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, informează Ministerul Energiei.

Măsura a fost luată pe fondul persistenței unor probleme critice generate de seceta hidrologică. Printre principalele motive se numără cotele scăzute ale Dunării înregistrate la intrarea în țară, care afectează direct procesul de răcire și operare al centralei, imposibilitatea repunerii în funcțiune a unităților 1 și 2 pe parcursul întregii luni noiembrie 2026, precum și riscul major de criză energetică, alimentat de lipsa unor rezerve de putere și energie suficiente pentru echilibrarea Sistemului Electroenergetic Național (SEN) în orele de vârf de consum.

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. dispune toate măsurile necesare pentru asigurarea funcţionării Sistemului Electroenergetic Naţional, inclusiv prin creşterea producţiei din toate sursele disponibile, asigurarea importurilor sau reducerea consumului, astfel cum se prevede în hotărârea publicată în Monitorul Oficial", subliniază Ministerul Energiei.

Conform Hotărârii publicate în Monitorul Oficial, pe durata stării de alertă, în scopul diminuării impactului riscului generat de seceta hidrologică, se menţine aplicarea măsurilor şi lucrărilor de intervenţie în regim de urgenţă, aşa cum au fost dispuse prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 24/2026 pentru stabilirea unor măsuri operative etapizate în vederea asigurării debitelor şi nivelurilor necesare Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă în perioada stării de alertă.

În funcţie de evoluţia situaţiei operative şi de necesităţile identificate în procesul de implementare a măsurilor, instituţiile prevăzute în Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 24/2026 sunt sprijinite de instituţii şi autorităţi publice centrale şi locale. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. dispune toate măsurile necesare pentru asigurarea funcţionării Sistemului electroenergetic naţional, inclusiv prin creşterea producţiei tuturor surselor disponibile, asigurarea importurilor sau reducerea consumului", se menţionează în actul normativ.

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