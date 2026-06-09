Drona ucraineană care a explodat în Portul Constanța continuă să ridice semne de întrebare. Procurorii au extins cercetările

Parchetul General a anunțat marți că procurorii au extins urmărirea penală în cazul dronei maritime care a explodat în Portul Constanța, după ce primele verificări au indicat că incidentul ar putea avea implicații mai grave decât cele avute în vedere inițial.

Ancheta deschisă după explozia dronei maritime ucrainene în Portul Constanța continuă să se extindă, potrivit unui comunicat al Parchetului General citat de Agerpres.

Astfel, printr-o ordonanță din 8 iunie, procurorii au decis extinderea urmăririi penale în cauză, noile acuzații vizând infracțiunea de distrugere cu consecințe deosebit de grave, precum și mai multe fapte de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, dar și de nerespectare a regimului materiilor explozive.

Decizia procurorilor vine în contextul în care anchetatorii încearcă să refacă traseul complet al dronei maritime descoperite în zona Portului Constanța și să stabilească exact împrejurările în care aceasta a explodat.

Vă reamintim că dosarul in rem a fost deschis după ce, pe 5 iunie, o dronă ucraineană, care avea montate sisteme de supraveghere video și o antenă de comunicații prin satelit, a explodat în Portul Constanța.

Inițial, dosarul a fost instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, care s-a sesizat din oficiu și a deschis o anchetă penală. Ulterior, cauza a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, unde s-a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru infracțiuni legate de regimul armelor, munițiilor și materiilor explozive.

Prin ordonanța din 8 iunie, s-a dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracţiunii de distrugere cu consecinţe deosebit de grave, infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor (3 infracţiuni) şi nerespectarea regimului materiilor explozive (3 infracţiuni), toate aflate în concurs real, potrivit aceleiaşi surse.

În prezent sunt desfăşurate activităţi de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care a avut loc explozia din port.