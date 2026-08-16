 Elevii români au câștigat o medalie de aur, una de argint și două de bronz la Olimpiada Internațională de Informatică din Uzbekistan | adevarul.ro
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Elevii români au câștigat o medalie de aur, una de argint și două de bronz la Olimpiada Internațională de Informatică din Uzbekistan

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Ministerul Educației a transmis duminică, 16 august, că elevii români au obținut o medalie de aur, una de argint și două de bronz la Olimpiada Internațională de Informatică (IOI) 2026. 

Elevii români de la Olimpiada Internațională de Informatică/FOTO: Ministerul Educației
Elevii români de la Olimpiada Internațională de Informatică/FOTO: Ministerul Educației

„Locul 2 la nivel mondial, în clasamentul istoric pe medalii, pentru România, în urma rezultatelor de la Olimpiada Internațională de Informatică (IOI) 2026! Elevii români au obținut anul acesta o medalie de aur, una de argint și două de bronz!”, a anunțat instituția.

Potrivit ministerului, Rareș-Andrei Neculau, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați a obținut medalia de aur.

Medalia de argint a fost obținută de Mihai-Valeriu Voicu, elev tot în clasa a XII-a, , Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Alexandru Dima, elev în același liceu, tot în clasa a XII-a, a obținut o medalie de bronz.

Andrei-Paul Iorgulescu, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București a obținut și el o medalie de bronz,

„Punctajele ridicate obținute de Rareș-Andrei Neculau și Mihai-Valeriu Voicu reprezintă a treia cea mai bună performanță istorică a României în clasamentul individual al competiției. Prin aceste performanțe, România își menține pozițiile de top în ierarhiile oficiale pe termen lung gestionate de International Olympiad in Informatics Statistics:

  • Locul 2 mondial în clasamentul all-time după numărul total de medalii strânse de-a lungul participărilor istorice.
  • Locul 7 în clasamentul valoric al medaliilor (stabilit în funcție de ponderea distincțiilor de aur, argint și bronz).

Un rol esențial în această continuitate îl are colaborarea strânsă dintre Ministerul Educației și Cercetării și Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI)”

Ministerul Educației și Cercetării precizează că echipa României a fost însoțită în Uzbekistan de prof. Adrian Panaete, în calitate de Team Leader, și de Luca Perju-Verzotti, Deputy Leader, iar coordonarea participării a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară.

„Dincolo de parcursul elevilor, această ediție a adus o recunoaștere profesională pentru stafful tehnic român.

Profesorului Adrian Panaete i-a fost înmânată personal distincția Long Service Award, oferită de comunitatea internațională în semn de apreciere pentru implicarea și managementul echipei de-a lungul a 7 ediții ale Olimpiadei Internaționale de Informatică.”

Ambasadorul României la Tașkent, Daniel Cristian Ciobanu, a fost alături de lotul național la Olimpiada Internațională de Informatică din Uzbekistan.

„Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale - etapele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții.”

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