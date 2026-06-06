Ministrul Apărării, Radu Miruță: „MApN nu face paza portului”. Cine răspunde pentru securitatea maritimă

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat sâmbătă, 6 iunie, la Constanța, că Ministerul Apărării Naționale nu este responsabil pentru securitatea porturilor și că dronele maritime de mici dimensiuni nu pot fi detectate de sistemele radar ale armatei. Declarațiile au fost făcute în contextul incidentului de vineri din Portul Constanța, când o dronă ucraineană s-a autodetonat în Dana 78.

Potrivit ministrului, responsabilitatea pentru controlul accesului în port și monitorizarea traficului naval revine altor instituții.

„Pentru intrarea în port răspund Autoritatea Navală și Poliția de Frontieră. MApN nu face paza portului. Sprijină elementele de securitate națională”, a afirmat Radu Miruță.

Acesta a explicat că radarele armatei sunt eficiente în detectarea navelor și a țintelor aeriene, însă nu pot identifica drone maritime foarte mici.

„Care au fost filtrele de au trecut drone? Răspunsul nu este la MApN. Pe mare, MApN, în spațiul aerian, vede tot. Este o zonă plană. Vede nave. Dronele cu înălțime de până la 80 de centimetri, pe mare, nu sunt văzute de radarele MApN”, a precizat ministrul.

În ceea ce privește încărcătura explozivă a dronei, Miruță a spus că evaluarea exactă este imposibilă în acest moment, deoarece aparatul s-a autodetonat.

„Având în vedere că drona s-a autodetonat, nu se poate stabili cantitatea exactă de explozibil pe care o transporta. Poate transporta până la 500 de kilograme”, a declarat oficialul.

Ministrul a mai anunțat că autoritățile române continuă dialogul cu partea ucraineană pentru stabilirea unor proceduri mai clare privind astfel de incidente.

„Încercăm, la nivel diplomatic, să avem un protocol cu Ucraina. Am vorbit cu ministrul Apărării și i-am explicat nemulțumirile”, a adăugat Radu Miruță.

Declarațiile au fost făcute după o ședință desfășurată la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare „Calatis” din Constanța, la care au participat președintele Nicușor Dan și ministrul interimar al Apărării.

În cadrul reuniunii au fost analizate circumstanțele incidentului de vineri, impactul acestuia asupra securității naționale și regionale, precum și măsurile necesare pentru consolidarea capacităților de supraveghere și reacție în zona Mării Negre.

Drona ucraineană s-a autodetonat vineri dimineață, în jurul orei 10:30, în Dana 78 din Portul Constanța, fără a provoca victime. Autoritățile de la Kiev au recunoscut că aparatul le aparținea și au susținut că acesta a fost bruiat de sistemele electronice rusești. Potrivit informațiilor oficiale, Ucraina a pierdut controlul asupra a patru drone maritime, una ajungând la țărmul românesc, în timp ce celelalte trei s-au autodistrus în largul Mării Negre.

Incidentul a determinat măsuri de precauție pe litoral, inclusiv evacuări temporare în mai multe stațiuni, pe fondul temerilor legate de posibile noi amenințări în regiune.