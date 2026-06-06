Video Cât de sigur este litoralul românesc după incidentul cu drona din portul Constanța. Răspunsul președintelui

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat sâmbătă, 6 iunie,, după ședinta avută cu șefii Armatei la Constanța, că România își adaptează constant măsurile de securitate la Marea Neagră, în contextul incidentelor recente cu mine și drone maritime care au ajuns în apele teritoriale sau chiar pe litoralul românesc, fără a provoca victime. Multe persoane se întreabă acum dacă litoralul românesc va fi sigur pentru sezonul estival.

Șeful statului a subliniat că autoritățile române acționează pe mai multe paliere pentru creșterea nivelului de protecție, inclusiv prin cooperare NATO, consolidarea capabilităților naționale și coordonare regională cu Ucraina.

„Cât de siguri vom fi dacă vom veni pe litoral la Marea Neagră? Pe de o parte, aşa cum spuneam, în 10 iunie o să avem o discuţie la NATO şi aşteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, Poliția de Frontieră va suplimenta echipajele care fac misiuni de cercetare și recunoaștere a unor eventuale pericole. În al treilea rând, există un dialog constant cu Ucraina și era deja prevăzută o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că evoluțiile de securitate din regiune sunt direct influențate de războiul din Ucraina, care a generat riscuri suplimentare pentru statele riverane Mării Negre.

„Ca ultim argument avem un război care, din nefericire, a început de mai bine de 4 ani. Efect secundar al acestui război, am avut și mine și drone maritime care au intrat în apele teritoriale și au ajuns pe țărmul românesc și nu au fost victime, pentru că, cu echipamentele pe care le au, autoritățile au acționat corespunzător”, a mai precizat șeful statului.

Nicușor Dan a amintit că Forțele Navale Române au participat recent la un exercițiu NATO dedicat exact acestui tip de amenințări, în contextul adaptării la noile riscuri tehnologice din domeniul securității maritime.

„Suntem în proces de adaptare la o tehnologie nouă. România nu este singura țară care a trecut prin asta, ne adaptăm”, a adăugat președintele.

Preşedintele Nicuşor Dan a făcut declarații după ședința avută cu șefii Armatei după mai bine de trei ore la Constanţa, în care a fost analizat incidentul provocat de dronele maritime care au explodat în port şi în largul Mării Negre.

Patronatele din turism, după incidentul cu drona care a explodat în Portul Constanța

Reprezentanții industriei ospitalității de pe litoral au transmis vineri, 5 iunie, o reacție oficială, după incidentul în care o dronă martitimă a explodat în Portul Constanța. „Cu privire la situația raportată de ISU pe Litoralul românesc, facem precizarea că, pentru câteva minute, au fost evacuați turiștii de pe plaje (...) și nu există evacuări de turiști din hoteluri”, a precizat, într-un comunicat, Corina Martin, președinte RESTO Constanța și vicepreședinte al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România. Totodată, vicepreședinta subliniază că astfel de evenimente nu ar trebui să ducă la blocarea activităților sau la schimbarea deciziilor de vacanță.