Dragoș Pîslaru semnalează abuzuri în deplasările și cursurile angajaților din subordinea sa: „De ce nu i-a invitat să țină cursul la Pitești sau București?”

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că în instituțiile din subordinea sa au fost identificate mai multe cursuri de formare profesională planificate în străinătate, după scandalul deplasărilor nejustificate în Cipru și Nisa. Ministrul a precizat că erau planificate și plecări în Malta, iar pentru un singur angajat costul unui curs ajungea la aproximativ 2.400 de euro, fără transport și cazare.

„Problema este sistemică”, a spus Pîslaru, subliniind contrastul între măsurile de austeritate și cheltuielile pentru formare în hoteluri de lux. Ministrul a explicat că aceste cursuri vizau instruirea generică în domeniul fondurilor europene, care putea fi realizată și în România, la Pitești sau București.

„Era un formator intern care vorbea despre fonduri europene în mod generic și despre ce urmează din 2028 încolo. Nu cred că un organism intermediar, care nu are rol în negocieri, avea nevoie de acest tip de formare în domeniu. Nu mergi la hotel de 5 stele. De ce nu i-a invitat să țină cursul de formare la Pitești sau București? Costul era de 2.400 de euro de persoană, fără cazare sau transport. Se putea aduce o instituție de training mai serioasă pentru a reține mai bine informația”, a mai adăugat ministrul, într-un interviu pentru Digi24.ro. El a precizat că la Nisa erau 15 participanți, iar alte 15 persoane erau la Larnaca

Ca măsură imediată, Dragoș Pîslaru a decis că toate deplasările externe, achizițiile publice și activitățile de asistență tehnică să fie avizate direct de ministru.

În plus, ministrul le-a cerut angajaților să respecte un cod minim de conduită și ținută adecvată, menționând că există cazuri izolate în care unii se consideră „speciali” și nu respectă regulile instituției.

Săptămâna trecută, Dragoș Pîslaru a transmis angajaților din subordine să acorde mai multă atenție ținutei vestimentare la serviciu. Oficialul a subliniat că vestimentația trebuie să reflecte profesionalism și respect față de instituție, evitând ținutele indecente sau extravagante.

„Lumea se îmbracă uneori ca la un meci de fotbal. Nu vreau să spun de șlapi, dar nu vii la birou de parcă mergi la colțul străzii să îți iei câteva lucruri. E o chestiune de respect reciproc. Nu cer costum și cravată, dar să fii îmbrăcat decent”, a declarat Dragoș Pîslaru.