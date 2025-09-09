Câte spitale vor fi gata prin PNRR până în 2026. Lista completă anunțată de ministrul Pîslaru

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a prezentat lista finală a spitalelor care vor fi construite cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și care pot fi finalizate până în august 2026. În loc de cele 24 promise inițial, pe listă au rămas doar opt unități, dintre care trei ar putea fi gata până la începutul anului viitor.

„În momentul în care am venit ca Guvern aveam 5 spitale pe care și Comisia Europeană spera că le putem face până la 31 august 2026. Apoi, în negocierile pe care le-am avut, împreună cu domnul ministru Alexandru Rogobete, cerând restrângerea termenelor, avem încă 3 spitale”, a explicat ministrul pentru Digi24.

Astfel, cele opt spitale care continuă prin PNRR sunt:

Spitalul de Urgență Cluj;

Spitalul Craiova;

Spitalul de Urgență Bistrița;

„Agripa Ionescu” de la Balotești;

Spitalul Sibiu;

Spitalul „Zerlendi” din București;

Spitalul de Inimă de la Târgu Mureș;

Spitalul „Sf. Apostol Andrei” de la Constanța.

Alte spitale vor fi finanțate prin Fondul de Coeziune

Ministrul a mai precizat că alte 9 spitale, care au pierdut finanțarea din PNRR pentru că nu au reușit să înainteze lucrările, vor putea fi realizate prin Fondul de Coeziune, tot din fonduri europene.

„Vestea cea mai importantă e că proiectele strategice vor putea fi preluate din PNRR pe Coeziune. Am fost la începutul săptămânii trecute la Bruxelles pentru a discuta cu vicepreședinții executivi. Și avem acum undă verde de a trece pe Coeziune proiecte strategice. Există program de sănătate pe Coeziune și vom prelua 9 spitale acolo”, a explicat Pîslaru.

Lista celor nouă spitale este:

Spitalul Gerota din București;

Spitalul de la Oradea;

Spitalul de la Pitești;

Spitalul de la Alba Iulia;

Spitalul de la Vaslui;

Spitalul de Oncologie Timișoara;

Spitalul de la Giurgiu;

2 spitale militare - la Brașov și Pitești.

Câte spitale vor fi gata până la finalul anului

Referitor la termenele de finalizare, ministrul a precizat: „Cam 3 dintre cele 8 se pot face până în ianuarie. Nu aș vrea să creez așteptări, dar am văzut graficele. Până în primăvară 5 ar trebui să fie gata și apoi, până pe 31 august, următoarele 3 – Zerlendi, Târgu Mureș și Constanța. La noi, energia de a-ți pune proiectul pe listă, de a semna un contract, a fost mult mai mare decât de a le și face. Spitalele au fost inițial 32, apoi 24, 23, 19… Au fost tot felul de cifre, de liste vehiculate”.