Director din Ministerul Invesțiilor, demis pentru călătorii la Nisa și Larnaca pe bani europeni

Un director din Ministerul Investițiilor a fost demis după ce s-a aflat că planificase și chiar cumpărase bilete de avion la Nisa și Larnaca, pentru traininguri cu alți 15 angajați, cheltuielile pe hotelurile de 4 și 5 stele fiind făcute din fonduri europene.

Directorul a fost demis după ce a pregătit o plecare la training cu câte 15 persoane pentru două sesiuni, una pe Coasta de Azur la Nisa, iar cealaltă la Larnaca în Cipru, cheltuielile totale pentru 30 de persoane fiind de 535.000 lei.

„Atunci când spunem că trecem printr-o perioada grea şi cerem românilor să strângă cureaua, ar trebui ca acest lucru să se vadă în administraţie. Este vorba de excursii în străinătate pe bani europeni. Joi seara, după ora 19:00, am fost informat că o structură din cadrul ministerului, un organism intermediar regional, pregătise o plecare la training cu câte 15 persoane pentru două sesiuni, una pe Coasta de Azur la Nisa şi cealaltă la Larnaca în Cipru, la hoteluri de 4 şi 5 stele, cu nişte costuri importante pentru aceste 30 de persoane.

Vineri dimineaţă, la prima oră, am discutat cu directorul care a aprobat aceste cheltuieli, de altfel unul dintre participanţii la training-ul de la Nisa, Costa de Azur - şi am aflat, cu surprindere, că plecarea era programată pentru duminică.

Le-am comunicat că mesajul prim-ministrului Ilie Bolojan de acum ceva vreme a fost de reducere a deplasărilor externe. De altfel, am avut o circulară internă în minister pe subiectul acesta şi i-am comunicat că nimeni nu pleacă pe banii statului la Nisa sau la Larnaca pentru training-uri mai mult sau mai puţin importante. Am aflat, în cursul zilei de vineri că, într-adevăr s-au anulat cele două deplasări.

Ei bine, luni, când eram la Bruxelles, am fost informat că domnul director şi-a dat singur concediu. A aprobat concediu şi pentru alţi colegi care figurau pe lista de participanţi la acest training, alţii au cerut să participe în telemuncă.

Am verificat cu compania de transport şi un număr de şapte participanţi la acest training au plecat la Nisa cu biletele de avion care fuseseră cumpărate deja", a menţionat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, în cadrul unei conferinţe de presă.

Directorul va afla când se întoarce de la Nisa că a fost demis

El a subliniat că un astfel de comportament este de netolerat.

„Fondurile europene sunt la dispoziţia românilor, nu ca să poţi să le toci pe deplasări externe care nu-şi au rostul. Am dispus un control comun al corpului de control al meu, al ministrului şi al autorităţii de management pentru acest subiect pe partea de în reguli. Toleranţa mea şi a acestui Guvern pentru risipa banului public este zero.

Astăzi am dispus demiterea directorului respectiv şi, în acest moment, o să afle domnul director că atunci când se întoarce de la Nisa, se va întoarce fără să mai fie director. Mai mult decât atât, am cerut sesizări disciplinare pentru toţi colegii care au plecat în această excursie pe bani publici. Este un caz oarecum nefericit.

Motivul pentru care îl scot în public este legat de a arăta că aceste lucruri nu sunt tolerate şi că oriunde vom găsi la nivelul administraţiei publice astfel de comportament, măsurile vor fi extrem de dure şi de stricte, pentru că aşa ceva nu este posibil", a adăugat ministrul.

În opinia sa, românii nu pot să aibă încredere în administraţie dacă se întâmplă lucruri de genul acesta.

„Vom aştepta rezultatele controlului comun, respectiv Corp Control ministru, plus autoritatea de management, moment în care vă voi da informaţii suplimentare cu privire la acest subiect. Banii europeni nu sunt făcuţi să-i cheltui pe prostii. Atâta timp cât vom avea această mentalitate că banii europeni sunt bani gratis, vom fi într-o mare eroare. Banii europeni sunt banii şi şansa pe care o are România pentru modernizarea ţării", a adăugat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.