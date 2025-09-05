search
Vineri, 5 Septembrie 2025
Ministrul Dragoș Pîslaru, apel la o ținută decentă pentru angajați: „Nu vii la birou de parcă mergi la colțul străzii să îți iei câteva lucruri"

Publicat:

Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, a transmis angajaților din subordine să acorde mai multă atenție ținutei vestimentare la serviciu. Oficialul a subliniat că vestimentația trebuie să reflecte profesionalism și respect față de instituție, evitând ținutele indecente sau extravagante.

Dragoș Pîslaru. FOTO: Facebook/Dragoș Pîslaru
Dragoș Pîslaru. FOTO: Facebook/Dragoș Pîslaru

„Vă aducem la cunoștință importanța menținerii unui climat profesional, a imaginii publice corespunzătoare Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și importanța ținutei vestimentare a angajaților, care trebuie să reflecte profesionalism și respect față de instituție”, se arată în document. Regulamentul intern prevede explicit că personalul trebuie să evite ținute inadecvate pentru mediul unei instituții publice.

„Nu cer costum și cravată, dar să fii îmbrăcat decent”

Contactat de Digi24.ro, ministrul a explicat că mesajul vine în urma mai multor observații primite de la colegi:

„După lunile de acomodare și după o perioadă în care am stat de vorbă, am început cu puțină ordine în minister. Am avut formulare de feedback din partea colegilor: lumea se îmbracă uneori ca la un meci de fotbal. Nu vreau să spun de șlapi, dar nu vii la birou de parcă mergi la colțul străzii să îți iei câteva lucruri. E o chestiune de respect reciproc. Nu cer costum și cravată, dar să fii îmbrăcat decent. E absolut firesc. Nu e vorba de uniformă sau de un cod vestimentar impus, ci de faptul că nu poți să vii în șlapi sau ca la piață la birou”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Acesta a precizat că nu impune o ținută formală, dar solicită un standard minim de decență și profesionalism: „Suntem într-o instituție publică, vii îmbrăcat profesionist”.

