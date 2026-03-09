Două măsuri urgente cerute de transportatori Guvernului. „Cu ce vor face șoferii de tir aprovizionarea magazinelor?”

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) solicită intervenția urgentă a Guvernului pentru reducerea accizelor la carburanți și pentru reglementarea prețurilor polițelor RCA, avertizând că scumpirile continue ar putea provoca blocaje în lanțul de aprovizionare cu mărfuri.

Reprezentanții organizației susțin că majorările de preț afectează direct transportul de persoane și de marfă, un sector puternic dependent atât de costul carburanților, cât și de tarifele polițelor RCA.

„Dacă nu se iau măsuri rapide, riscăm să ajungem în situația în care contractele de transport nu vor mai putea fi onorate, pentru că prețurile nu vor mai acoperi costurile reale”, avertizează COTAR într-un comunicat, publicat de Agerpres.

Transportatorii consideră că autoritățile ar putea interveni rapid printr-o ordonanță de urgență sau printr-o hotărâre de guvern pentru reducerea accizelor la benzină și motorină.

Întrebări despre scumpirea carburanților

Organizația indică probleme și în legătură cu majorarea prețurilor la combustibili, în contextul în care ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat recent că România dispune de rezerve de carburant suficiente pentru aproximativ cinci luni, chiar și în scenariul în care nu ar mai fi rafinat sau importat niciun litru de combustibil. Transportatorii cer explicații Guvernului cu privire la evoluția prețurilor.

Mesaj către premier

Președintele COTAR, Vasile Ștefănescu, i-a transmis un mesaj direct premierului Ilie Bolojan, avertizând asupra riscurilor pentru aprovizionarea magazinelor.

„Cu ce vor face șoferii de tir aprovizionarea magazinelor? Cu metroul, cu tramvaiul sau cu trenul?”, a spus acesta.

Propuneri: reducerea accizelor și companie de stat pentru RCA

Pe lângă reducerea accizelor la carburanți, COTAR cere și înființarea unei companii de asigurări cu capital de stat care să emită polițe RCA, măsură prevăzută, potrivit organizației, de Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.

Reprezentanții transportatorilor susțin că o astfel de companie ar putea contribui la stabilizarea prețurilor din piața asigurărilor.

Organizația avertizează că, în lipsa unor măsuri concrete, scumpirile la carburanți și RCA se vor transmite în lanț către prețurile bunurilor și serviciilor, cu efecte directe asupra economiei și asupra costului vieții pentru populație.