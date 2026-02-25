search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Cât de mult s-au scumpit carburanții în 6 ani în România. Care sunt principalele cauze

0
0
Publicat:

Specialiștii în energie au anticipat că prețurile benzinei și motorinei vor crește alarmant, explicând că motivele nu țin doar de evoluția petrolului Brent, ci și de fiscalitatea ridicată din România și tensiunile geopolitice din regiune.

Pompă de carburanți
Prețurile carburanților au crescut alarmant în ultimii 5-6 ani. Foto argivă

„România nu trăiește o criză de combustibil. Trăiește o combinație periculoasă între piață globală tensionată, fiscalitate crescută și vulnerabilități regionale. Iar toate acestea se întâlnesc, inevitabil, la pompă. Întrebarea reală nu mai este dacă vor mai crește prețurile, ci cât și cât de repede”, a explicat expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

De la 5 lei la 8 lei, cum s-a schimbat povestea în șase ani

În 2020, benzina costa 5,27 lei/l, iar motorina 5,76 lei/l, a afirmat Chisăliță, precizând că, în prezent, prețurile au urcat la 7,86 lei/l pentru benzină și 8,20 lei/l pentru motorină, o creștere de 42 – 49%.

„Dar diferența nu e doar în cifrele afișate. Este în structură”, a adăugat expertul, precizând că, în 2020, statul încasa dintr-un litru de benzină 1,89 lei acciză și 0,84 lei TVA. În 2026, acciza la benzină este 3,06 lei, iar TVA-ul 1,36 lei. La motorină, acciza a urcat la 2,8 lei, iar TVA-ul la 1,42 lei. Dacă în 2020 la un plin de combustibil 46% se duceau direct la stat (132 lei/plin la pompă), în anul 2026, 56% din banii plătiți pe un plin se duce la stat (221 lei/plin la pompă)

În șase ani, prețul la pompă a crescut cu aproximativ 2,5 lei/litru. 70% vine din creșterea fiscalității directe, 30% creșteri ale costurilor (transport, distribuție etc.). Consumatorul le plătește pe ambele”, a adăugat el.

Când Brent urcă, România nu rămâne imună

Între 31 decembrie 2025 și 22 februarie 2026, prețul petrolului Brent a crescut cu 18,7%. Motorina din România în aceeași perioadă a crescut cu 8,5%, însă aproape jumătate din această majorare vine din acciză. Creșterea reală, a fost de circa 5%. La benzină, ajustarea reală a fost și mai mică, a mai spus Chisăliță.

Acesta a explicat că prețul intern nu a recuperat încă integral creșterea internațională.

„România importă 2/3 din produsele petroliere. Într-o piață globală, diferențele nu pot rămâne prea mult timp în urmă. Ajustarea tinde să vină din urmă. Estimările indică posibilitatea unei creșteri suplimentare până la nivelul creșteriilor prețului.

Cu alte cuvinte: ce vedem acum poate să nu fie finalul mișcării”, estimează expertul în energie.

Ungaria, explozia conductei Drujba și fragilitatea regională

La finalul lunii ianuarie 2026, livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba către Ungaria și Slovacia au fost întrerupte, în urma unui incident pe teritoriul Ucrainei.

Pentru MOL Group, compania care operează principalele rafinării din Ungaria, aceasta nu a fost doar o știre. A fost o problemă operațională majoră. Guvernul ungar a eliberat rezerve strategice. Au fost căutate rute alternative prin portul croat Omišalj și conducta Adria. Transportul maritim este însă mai lent și mai costisitor, iar costurile logistice nu rămân niciodată locale, ci se propagă în regiune, a explicat Dumitru Chisăliță.

Citește și: România riscă o nouă explozie a prețurilor alimentelor în 2026

Potrivit acestuia, Ungaria a oprit livrările de motorină către Ucraina, iar lanțurile regionale de aprovizionare cu țiței ale Ucrainei au fost puse sub presiune.

România este cel mai bine poziționată, dar nu izolată

România are două avantaje esențiale: capacități proprii de rafinare și stocuri interne suficiente, nedeppinzând direct de rafinăriile din Ungaria.

Dar piața este regională. Prețurile sunt interconectate. Vestul țării resimte mai rapid mișcările din Europa Centrală. Iar motorina, carburantul transportului și agriculturii, este mai sensibil decât benzina. Nu discutăm despre o penurie fizică. Nu se pune problema lipsei combustibilului de la pompă. Discutăm despre presiune pe preț”, a declarat expertul.

Ce urmează? Trei drumuri posibile

Analiza AEI amintește că, în prezent, motorina standard gravitează în jurul valorii de 8,2 lei/l, cu variații între 8,14 și 8,23 lei/l, iar unele stații din București au afișat 8,20 lei/l.

De aici înainte, scenariile sunt mai degrabă economice decât dramatice.

1. Stabilizare rapidă

Dacă fluxurile prin Drujba revin la normal și Brent se stabilizează, prețurile pot rămâne în intervalul 8,1 – 8,3 lei/l, fluctuații minore, de câteva zeci de bani.

2. Tensiune controlată

Dacă aprovizionarea regională rămâne instabilă, motorina ar putea urca la 8,3 – 8,5 lei/l. Creșteri graduale, dar constante.

3. Prețuri mari - puțin probabilă

România nu este în criză de carburant. Este în criză de expunere.

România are producție internă și rezerve. Nu depinde direct de rafinăriile ungare.

Însă:

• Depinde de cotațiile globale

• Depinde de importuri

• Depinde de stabilitate regională

Creșterea Brent cu 18,7% nu a fost încă transferată integral în prețul de la pompă.

Asta înseamnă că ajustarea nu este încheiată.

Orice creștere cu peste 10% a prețului la motorină într-un interval de sub 3 luni necesită o intervenție a statului

„AEI propune dezvoltarea unui mecanism de intervenție a statului dacă prețul produselor petroliere crește cu mai mult de 10% în 3 luni. Un pachet coerent (și realist) de protecție a populației și economiei, gândit ca un „airbag” temporar la scumpiri, fără să rupă bugetul și fără să distorsioneze grav piața. Deoarece România nu se confruntă cu o criză de aprovizionare, ci cu o vulnerabilitate de preț care riscă să alimenteze inflația și să afecteze transportul, agricultura și lanțurile de distribuție, este nevoie de un pachet temporar și țintit de măsuri — de la un ”mecanism fiscal de flexibile” până la sprijinul direct pentru categoriile vulnerabile și sectoarele strategice — care să atenueze șocul fără a distorsiona piața. Protejarea populației și a economiei nu înseamnă intervenții brutale, ci decizii inteligente, calibrate și limitate în timp”, a afirmat expertul în energie.

Citește și: Ungaria a oprit livrările de motorină către Ucraina, ca represalii după blocarea conductei Drujba
Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
digi24.ro
image
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
stirileprotv.ro
image
Cristian Preda, milionarul ipocrit care a susținut toate guvernele proaste ale României
gandul.ro
image
Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul
mediafax.ro
image
„Inter, eliminată de Bodo/Glimt sau play-off fără FCSB, care e rușinea mai mare?”. Răspunsul dat în direct de Mihai Stoica
fanatik.ro
image
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
libertatea.ro
image
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Permisul de conducere va fi suspendat pentru neplata amenzilor, a decis Guvernul Bolojan. Cum se va aplica măsura
antena3.ro
image
Experiment Observator: Capitala, sub asediul gropilor. Care sunt cele mai periculoase zone pentru şoferi
observatornews.ro
image
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
cancan.ro
image
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Două zone de relaxare premium apar la Aeroportul Otopeni. Ce facilități vor avea
playtech.ro
image
Legendarul Fabio Capello a făcut praf tactica lui Cristi Chivu pentru Inter – Bodo/Glimt 1-2: „Fumau o țigară până să ajungă mingea la ei”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Cel mai mare secret al lui Putin. S-a aflat după patru ani de război cu Ucraina
mediaflux.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
S-a născut «copilul-minune». Bebelușul a fost purtat într-un uter transplantat de la o femeie decedată
actualitate.net
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
image
Top 3 zodii fericite până în aprilie. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă, au fost binecuvântate de Divinitate
click.ro
image
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
click.ro
Prințul Andrew Charles jpg
”Neața, imbecililor!” Andrew, profilul grobianului clasic, abuzator toată viața sa. Cum îi saluta pe angajați la Palat
okmagazine.ro
Trufe cu lamaie Sursa foto shutterstock 2141596615 jpg
Trufe cu lămâie, desertul cu lămâie pe care nu vrei să‑l împarți cu nimeni!
clickpentrufemei.ro
Insula Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
Insula turcească Ada Kaleh, vizitată de un grup de elevi din Caransebeș în vara anului 1913
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop miercuri, 25 februarie. Scorpionii fac o schimbare radicală în viața lor, iar Balanțele își ascund emoțiile
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete

OK! Magazine

image
Regele Spaniei a pus ochii pe fosta Primă Doamnă a Argentinei? Ce a apărut în presa sud-americană?

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Două semne de avertizare ale demenței care pot apărea noaptea