Agent de pază reţinut de poliţişti după ce a agresat o femeie într-o benzinărie pentru că fuma

Un paznic a fost reţinut de poliţişti pentru purtare abuzivă, după ce ar fi agresat o femeie într-o staţie de carburant din municipiul Buzău, pe motiv că aceasta ar fi fumat în interiorul locaţiei.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, discuţiile dintre agentul de pază şi femeie ar fi avut loc într-o staţie de carburat din municipiul Buzău, în noaptea de 9 spre 10 ianuarie, scrie Agerpres.

"În timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu ca agent de securitate în cadrul unei staţii de carburant, persoana cercetată ar fi agresat o femeie de 57 de ani, din Brăila, şi doi bărbaţi de 30 şi 31 de ani, din Buzău. Agresiunea asupra femeii s-ar fi produs ca urmare a faptului că ar fi refuzat să se conformeze regulilor locaţiei cu privire la interdicţia de a fuma, interdicţie ce i-ar fi fost adusă la cunoştinţă de către reprezentanţii staţiei de carburant", informează IPJ Buzău.

Martori la eveniment au fost doi bărbaţi care ar fi încercat să ia apărarea victimei, însă la rândul lor ar fi fost agresaţi de paznicul obiectivului.

"Intrigaţi de atitudinea agentului de pază, întrucât au considerat că intervenţia acestuia a încălcat principiul proporţionalităţii, doi bărbaţi ar fi luat apărarea femeii şi i-ar fi făcut observaţie paznicului. În acest context, agentul de pază i-ar fi agresat şi pe cei doi. Ca urmare a evenimentului, bărbatul de 31 de ani, din Buzău, a suferit vătămări, fiind preluat de ambulanţă pentru evaluare medicală şi îngrijiri de specialitate", a transmis sursa citată.

Poliţiştii continuă cercetările, sub coordonarea parchetului, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a bărbatului.